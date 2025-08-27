MEDIAKUTSU: Ylijohtaja Marko Pukkinen luovuttaa hengenpelastusmitalin Vaasassa tiistaina 2.9.2025
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen luovuttaa tasavallan presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin tiistaina 2.9.2025 nuorelle henkilölle, joka pelasti hengenvaarassa olleen isoveljensä osoittaen tilanteessa erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta.
Median edustajat ovat tervetulleita tämän hengenpelastusmitalin luovutustilaisuuteen tiistaina 2.9.2025 klo 14.00 Valtion virastotalolle (Wolffintie 35, Vaasa). Paikalle tulijoita pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään tiistaina 2.9. klo 10.00 viestintäpäällikkö Jenni Westölle, p. 0295 018 477, jenni.westo(at)avi.fi. Tilaisuuteen saavuttaessa paikalla tulee olla viimeistään klo 13.45.
Mitalin saaja on Caspian Chryssanthou, perusteena tulipalon sammuttaminen, jossa hänen isoveljensä vaatteet olivat syttyneet palamaan.
Vuosittain hengenpelastusmitali myönnetään noin kymmenelle kansalaiselle koko maassa. Vuonna 2025 hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli kaikkiaan 86 mitaliesitystä, joista tasavallan presidentti myönsi hengenpelastusmitalin seitsemälle ihmiselle. Mitaleita on myönnetty 1920-luvulta alkaen.
Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu mitaliehdotusten käsittely ja tapahtumien selvittely sekä mitalien luovuttaminen viraston toimialueella asuville henkilöille.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto julkaisee tiedotteen hengenpelastusmitalin luovutustilaisuudesta juhlallisuuksien jälkeen.
Lisätiedot:
Elisabet Heinrich
ylijohtajan sihteeri
p. 0295 018 511
Jenni Westö
viestintäpäällikkö
p. 0295 018 477
etunimi.sukunimi(at)avi.fi
