Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden strategian 2025–2029: Helsinki josta voimme olla ylpeitä
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 27. elokuuta. Helsinki josta voimme olla ylpeitä ohjaa kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua vuosina 2025–2029. Strategia muodostuu viidestä painopisteestä, viidestä kivijalasta ja tavastamme toimia.
Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2025–2029 on hyväksytty.
”Olen iloinen siitä, että uusi kaupunkistrategia on saatu päätettyä ripeästi. Olemme nyt laajassa yhteistyössä hyväksyneet suuntaviivat tulevalle neljälle vuodelle. Tavoitteenamme on rakentaa kaupunkia, joka ei vain kasva, vaan kehittyy kestävästi ja vastuullisesti. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii selkeän suunnan ja yhteistyötä. Tämä kaupunkistrategia on kutsu tulla mukaan rakentamaan Helsinkiä, josta voimme olla ylpeitä”, pormestari Daniel Sazonov sanoo.
Kaupunkistrategian painopisteet keskittyvät sujuvan arjen ja toimivien palveluiden parantamiseen, naapurustojen viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, eriytymiskehityksen vastustamiseen, luontoa kunnioittavaan ja vetovoimaa tukevaan kaupunkikehitykseen sekä elinvoiman ja kasvun lisäämiseen.
Strategia jakautuu viiden painopisteen lisäksi viiteen kivijalkalukuun, joissa linjataan kaupungin taloudenpidon, ilmaston ja luonnonsuojelun sekä turvallisuuden ja varautumisen kaltaisista poikkileikkaavista teemoista.
Strategian kolmas kokonaisuus on tapamme toimia. Se kuvaa kaupungin vastuullista ja palvelualtista toimintatapaa asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Lisäksi kuvataan kaupungin arvoja, kuten kaksikielisyyttä sekä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sitoutumista.
Strategian painopisteet ohjaavat tulevien vuosien tekemistä
Strategian viisi painopistettä ovat seuraavat:
• Viihtyisät ja yhteisölliset naapurustot: ”Haluamme, että jokainen helsinkiläinen voi tuntea ylpeyttä omasta asuinalueestaan. Hyvässä naapurustossa yhdistyvät toimiva arki, saavutettavat palvelut ja viihtyisä elinympäristö. Jokaisen naapuruston tulee olla vetovoimainen, vehreä ja vireä. Toimivat naapurustot houkuttelevat aktiiviseen elämäntapaan ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen.”
• Helsingissä jokainen voi hyvin: ”Helsingissä jokaisen tulee voida taustastaan ja lähtökohdistaan riippumatta rakentaa hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan. Jokaisen helsinkiläisen on voitava tuntea kuuluvansa Helsinkiin. Toimimme määrätietoisesti sen eteen, että jokainen helsinkiläinen voi elää hyvää elämää kaupungissaan.”
• Sujuva arki ja toimivat palvelut: ”Hyvä kaupunkilaiselämä nojaa sujuvaan arkeen ja toimiviin palveluihin. Eri elämänvaiheissa eri asioiden ja palveluiden merkitys korostuu. Kaikilla kaupungin toimialoilla on helsinkiläisten arjen sujuvuuden ja hyvän elämän edellytysten kannalta tärkeä tehtävä.”
• Luontoa kunnioittava ja vetovoimaa tukeva kaupunkikehitys: ”Helsingissä rakennetaan kestävää tulevaisuutta tuleville sukupolville – samalla kun kaupunki säilyy vehreänä ja luonnonläheisenä paikkana elää, liikkua ja kasvaa. Helsinki toteuttaa ja vie eteenpäin kaupunkikehitysinvestointeja, jotka varmistavat kaupungin elinvoiman ja viihtyisyyden.”
• Elämää, elinvoimaa, osaamista ja kasvua: ”Helsinki tarvitsee lisää elämää, elinvoimaa ja kasvua – uusia yrityksiä, osaajia ja investointeja. Vahvistamme Helsingin roolia vetovoimaisena osaamisen, tutkimuksen, luovien innovaatioiden ja kasvun mahdollistajana. Toimimme aktiivisesti sen eteen, että Helsingissä ihmiset ja yritykset voivat menestyä.”
Toimintamme kivijalat kaiken perustana
Strategian kivijalat varmistavat, että Helsinki voi vastata nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Kivijalat ovat seuraavat:
• Talous: Vahva talous turvaa palvelut, investoinnit ja kohtuullisen verotuksen. Kaupunki sitoutuu talouden kestävyysperiaatteeseen ja tuottavuuden vahvistamiseen.
• Ilmasto ja luonto: Helsinki tähtää nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Luontokatoa torjutaan uusilla luonnonsuojelualueilla ja viherrakenteen vahvistamisella. Lumen kaataminen mereen lopetetaan.
• Henkilöstö ja johtaminen: Osaava ja sitoutunut henkilöstö on kaupungin perusta. Helsinki haluaa olla julkisen sektorin vetovoimaisin työnantaja.
• Turvallisuus ja varautuminen: Helsinki varautuu niin kyberuhkiin kuin ilmaston ääri-ilmiöihin. Väestönsuojelua ja kaupunkilaisten omatoimista varautumista vahvistetaan.
• Vaikuttamistyö ja kansainvälisyys: Helsinki edistää suurten kaupunkien asemaa päätöksenteossa ja vahvistaa kansainvälistä rooliaan aktiivisella verkostoyhteistyöllä.
Tapamme toimia
Tapamme toimia kuvaa kaupungin vastuullista ja palvelualtista toimintatapaa asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Lisäksi kuvataan kaupungin arvoja, kuten kaksikielisyyttä sekä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sitoutumista.
Kaikkia painopisteitä ohjaa yhteinen tapamme toimia: olemme olemassa helsinkiläisiä varten. Välitämme siitä, että Helsingillä ja helsinkiläisillä menee hyvin. Tekemisemme on avointa ja mutkatonta. Meille on kunnia-asia, että asiat tulevat tehdyksi hyvin.
Koko strategia on luettavissa Helsinki josta voimme olla ylpeitä -julkaisusta ja strategian uusituilla verkkosivuilla hel.fi/kaupunkistrategia.
Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
