Henkirikosten määrän kasvu jatkui alkuvuonna
Viranomaisten tietoon tuli tammi-kesäkuussa kaikkiaan 48 henkirikosta, mikä on neljä rikosta enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös viime vuonna henkirikosten määrä kasvoi edellisistä vuosista.
Tiedot selviävät Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastosta.
”48 henkirikosta on suurin ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilastoitu luku sitten vuoden 2014. Erityisesti toukokuu oli synkkä kuukausi. Silloin poliisin tietoon tuli peräti 14 henkirikosta”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas sanoo.
Henkirikosten määrä kävi alimmillaan vuonna 2023, jolloin murhia ja tappoja tuli koko vuoden aikana tietoon yhteensä 57. Viime vuonna rikosten määrä kasvoi 89:ään.
”Pitkään jatkunut laskeva trendi henkirikosten määrässä näyttää nyt ainakin tilapäisesti kääntyneen. Toki on huomioitava, että viimeaikaiset luvut ovat yhä kaukana 1990-luvun tasosta, jolloin henkirikoksia tehtiin keskimäärin noin 140 vuodessa”, Haapakangas toteaa.
Alkuvuonna tehdyistä henkirikoksista 31 on merkitty tapoiksi ja 17 murhiksi. Tappoja on tehty viisi vuodentakaista enemmän ja murhia taas yksi viimevuotista vähemmän.
”Tappojen määrä on ollut niin ikään suurin sitten vuoden 2014.”
Myös henkirikosten yrityksissä on nähty alkuvuonna kasvua. Tammi-kesäkuussa poliisin tietoon tuli 209 tapon, murhan tai surman yritystä. Tämä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
”Henkirikosten yritysten määrällä mitattuna alkuvuosi on ollut synkin koko 2000-luvulla”, Haapakangas kertoo.
Myymälävarkaudet ennätystasolla
Myymälävarkauksien määrän kasvu jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Huhti- ja kesäkuun välisenä aikana myymälävarkauksia ilmoitettiin kaikkiaan 18 059, mikä on 14 % vuodentakaista enemmän.
”Tammi-kesäkuussa myymälävarkauksia on tullut poliisin tietoon lähes 35 000. Tämän suurempia lukuja ei löydy koko tilaston historiasta”, Haapakangas sanoo.
Alkuvuonna 26 % myymälävarkauksista tilastoitiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Vuosi sitten Helsingin osuus oli alle 20 %.
Helsingissä myymälävarkauksia ilmoitettiinkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 57 prosenttia vuodentakaista enemmän. Kasvu oli merkittävää myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, jossa ilmoituksia tehtiin 41 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
”On kiinnostavaa, että kasvu painottuu näin vahvasti tietyille alueille. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla, Hämeessä ja Pohjanmaalla kasvu vuodentakaisesta on ollut vain neljän prosentin luokkaa, ja Oulussa ja Lounais-Suomessa varkausilmoitukset ovat jopa vähentyneet”, Haapakangas kertoo.
