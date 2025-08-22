Bisnes & Kulttuuri -seminaari uudistuu – Taike mukana järjestäjänä
Suomessa ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja kulttuurin keskustelufoorumi Bisnes & Kulttuuri -seminaari palaa Tampere-taloon maanantaina 29.9.2025 uudistuneella ohjelmalla. Pitkän historiansa aikana seminaari on kasvanut merkittäväksi kohtaamispaikaksi, ja tänä vuonna se rakentuu ensimmäistä kertaa kahdesta erillisestä osiosta, joihin voi osallistua yhdessä tai erikseen. Vuoden teema on sekä kulttuurialalle että elinkeinoelämälle polttavan ajankohtainen: pääomittaminen ja rahoitus.
Mukana seminaarin järjestäjätahoissa on nyt myös Taiteen edistämiskeskus (Taike) Luova verkko -hankkeen kautta. Uusi kumppanuus vahvistaa tapahtuman roolia kulttuurialan ja elinkeinoelämän kohtaamispaikkana.
Seminaarissa kuullaan laaja joukko puhujia elinkeinoelämästä, kulttuurin kentältä ja säätiöistä. Lisäksi tilaisuudessa julkaistaan Kulttuurikummit ry:n Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinnon voittaja. Seminaari on maksuton ja paikkoja on ensimmäiselle 160 ilmoittautuneelle.
Kaksi näkökulmaa – yksi seminaari
Seminaari I klo 12.00–16.15
Rakenna kumppanuutesi ja selviydy – Taide ja kulttuuri sijoituksena ja liiketoimintana
Ensimmäinen osio käsittelee kumppanuuksia ja kulttuuria liiketoiminnan näkökulmasta. Ohjelmassa kuullaan muun muassa CapManin perustaja Ari Tolppanen, suomalaisen pääomasijoittamisen uranuurtaja, joka esiintyy harvoin julkisuudessa ja avaa nyt ajatuksiaan kulttuurista sijoituskohteena. Lisäksi ohjelmassa ovat mukana sekä bisneksen että kulttuurin vahva ammattilainen Raija Kemiläinen sekä Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas ja projektitutkija Kaisa Uotila. Irene Viinikkala, hallituksen jäsen Finnish Business Angels Networkissa, kommentoi kulttuurin sijoituspotentiaalia sijoittajan näkökulmasta.
Osion ytimessä ovat myös pöytäkeskustelut, joita vetävät nimekkäät yritysjohtajat. Mukana ovat muun muassa:
- Aleksi Arpiainen, toimitusjohtaja, TT Gaskets
- Jari Ahjoharju, toimitusjohtaja, Visit Tampere
- Henna-Riika Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Tampere Business Campus TBC ry
- Heikki Ihanamäki, myynti- ja markkinointijohtaja, Särkänniemi
- Jani Vilpponen, toimitusjohtaja, OP Pirkanmaa
Koko pöytäkuntien vetäjälista on nähtävillä seminaarin verkkosivuilla.
Seminaari II klo 16.30–18.00
Taiteen ja kulttuurin kestävää rahoituspohjaa rakentamassa
Toisessa osiossa pureudutaan taiteen ja kulttuurin rahoituksen tulevaisuuteen ja muutoksiin. Paneelissa keskustelevat muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö ja Tampereen kaupungin kulttuurijohtaja Sampo Terho. Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk kertoo säätiön uudesta strategiasta ja rahoitusmalleista. Lisäksi Jarna Heinonen, yrittäjyyden professori Turun yliopistosta, esittelee näkemyksiä yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja ECOCRIN-tutkimuksen tuloksia.
Foorumi vuoropuhelulle ja uusille rahoitusratkaisuille
Seminaarin puhujat korostavat laajan vuoropuhelun ja uusien ratkaisujen merkitystä taiteen ja kulttuurin rahoituksen tulevaisuudelle. Tampereen kulttuurijohtaja Sampo Terho näkee tapahtuman ennen kaikkea yhteistyön rakentajana.
”Bisnes & Kulttuuri -seminaari tarjoaa tärkeän foorumin, jossa kaupungin ja elinkeinoelämän toimijat voivat kohdata kulttuurin kentän. Näissä keskusteluissa syntyy ratkaisuja, jotka vahvistavat sekä kulttuurin elinvoimaa että alueen kilpailukykyä,” Terho sanoo.
"Rahoituksen tulevaisuudesta käytävä keskustelu on kriittistä koko luovan kentän kannalta. Seminaarissa pohdimme yhdessä, miten voimme rakentaa pitkäjänteisiä ratkaisuja ja vahvistaa kulttuurialan edellytyksiä. Keskustelun ja strategisen suunnittelun rinnalla tarvitaan kuitenkin tekoja meiltä kaikilta. Odotan seminaarista nousevan aloitteita, jotka konkretisoituvat toiminnaksi,” toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö.
”Tampereen Kauppakamarin, Kulttuurikummien, Tampereen kaupungin, Tampere-talon ja Taiken yhteistyössä järjestämä Bisnes & Kulttuuri on aina onnistunut tuomaan sekä elinkeinoelämän että kulttuurialan toimijoille polttavimman aiheen keskusteluun. Pääomasijoittaminen ja rahoitus ovat tänä vuonna juuri se aihe.”, sanoo Bisnes & Kulttuuri -ohjausryhmän puheenjohtaja Reino Bragge.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/bisnes-kulttuuri-2025/
Järjestäjät
Tampereen kaupunki
Tampereen kauppakamari
Kulttuurikummit ry
Tampere-talo-konserni
Luova verkko -hanke / Taiteen edistämiskeskus
Reino BraggeBisnes & Kulttuuri -ohjausryhmän puheenjohtajareino.bragge@gmail.com
Paulina AhokasToimitusjohtajaTampere-talo-konserniPuh:03 243 4100Puh:+358 40 551 1551paulina.ahokas@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaTapahtuman koordinaattoriPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
