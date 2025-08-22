Bisnes & Kulttuuri -seminaari uudistuu – Taike mukana järjestäjänä

Mukana seminaarin järjestäjätahoissa on nyt myös Taiteen edistämiskeskus (Taike) Luova verkko -hankkeen kautta. Uusi kumppanuus vahvistaa tapahtuman roolia kulttuurialan ja elinkeinoelämän kohtaamispaikkana.

Seminaarissa kuullaan laaja joukko puhujia elinkeinoelämästä, kulttuurin kentältä ja säätiöistä. Lisäksi tilaisuudessa julkaistaan Kulttuurikummit ry:n Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinnon voittaja. Seminaari on maksuton ja paikkoja on ensimmäiselle 160 ilmoittautuneelle.

Kaksi näkökulmaa – yksi seminaari

Seminaari I klo 12.00–16.15

Rakenna kumppanuutesi ja selviydy – Taide ja kulttuuri sijoituksena ja liiketoimintana

Ensimmäinen osio käsittelee kumppanuuksia ja kulttuuria liiketoiminnan näkökulmasta. Ohjelmassa kuullaan muun muassa CapManin perustaja Ari Tolppanen, suomalaisen pääomasijoittamisen uranuurtaja, joka esiintyy harvoin julkisuudessa ja avaa nyt ajatuksiaan kulttuurista sijoituskohteena. Lisäksi ohjelmassa ovat mukana sekä bisneksen että kulttuurin vahva ammattilainen Raija Kemiläinen sekä Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas ja projektitutkija Kaisa Uotila. Irene Viinikkala, hallituksen jäsen Finnish Business Angels Networkissa, kommentoi kulttuurin sijoituspotentiaalia sijoittajan näkökulmasta.

Osion ytimessä ovat myös pöytäkeskustelut, joita vetävät nimekkäät yritysjohtajat. Mukana ovat muun muassa:

Aleksi Arpiainen , toimitusjohtaja, TT Gaskets

, toimitusjohtaja, TT Gaskets Jari Ahjoharju , toimitusjohtaja, Visit Tampere

, toimitusjohtaja, Visit Tampere Henna-Riika Ruotsalainen , toimitusjohtaja, Tampere Business Campus TBC ry

, toimitusjohtaja, Tampere Business Campus TBC ry Heikki Ihanamäki , myynti- ja markkinointijohtaja, Särkänniemi

, myynti- ja markkinointijohtaja, Särkänniemi Jani Vilpponen, toimitusjohtaja, OP Pirkanmaa

Koko pöytäkuntien vetäjälista on nähtävillä seminaarin verkkosivuilla.

Seminaari II klo 16.30–18.00

Taiteen ja kulttuurin kestävää rahoituspohjaa rakentamassa

Toisessa osiossa pureudutaan taiteen ja kulttuurin rahoituksen tulevaisuuteen ja muutoksiin. Paneelissa keskustelevat muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö ja Tampereen kaupungin kulttuurijohtaja Sampo Terho. Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk kertoo säätiön uudesta strategiasta ja rahoitusmalleista. Lisäksi Jarna Heinonen, yrittäjyyden professori Turun yliopistosta, esittelee näkemyksiä yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja ECOCRIN-tutkimuksen tuloksia.

Foorumi vuoropuhelulle ja uusille rahoitusratkaisuille

Seminaarin puhujat korostavat laajan vuoropuhelun ja uusien ratkaisujen merkitystä taiteen ja kulttuurin rahoituksen tulevaisuudelle. Tampereen kulttuurijohtaja Sampo Terho näkee tapahtuman ennen kaikkea yhteistyön rakentajana.

”Bisnes & Kulttuuri -seminaari tarjoaa tärkeän foorumin, jossa kaupungin ja elinkeinoelämän toimijat voivat kohdata kulttuurin kentän. Näissä keskusteluissa syntyy ratkaisuja, jotka vahvistavat sekä kulttuurin elinvoimaa että alueen kilpailukykyä,” Terho sanoo.

"Rahoituksen tulevaisuudesta käytävä keskustelu on kriittistä koko luovan kentän kannalta. Seminaarissa pohdimme yhdessä, miten voimme rakentaa pitkäjänteisiä ratkaisuja ja vahvistaa kulttuurialan edellytyksiä. Keskustelun ja strategisen suunnittelun rinnalla tarvitaan kuitenkin tekoja meiltä kaikilta. Odotan seminaarista nousevan aloitteita, jotka konkretisoituvat toiminnaksi,” toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö.

”Tampereen Kauppakamarin, Kulttuurikummien, Tampereen kaupungin, Tampere-talon ja Taiken yhteistyössä järjestämä Bisnes & Kulttuuri on aina onnistunut tuomaan sekä elinkeinoelämän että kulttuurialan toimijoille polttavimman aiheen keskusteluun. Pääomasijoittaminen ja rahoitus ovat tänä vuonna juuri se aihe.”, sanoo Bisnes & Kulttuuri -ohjausryhmän puheenjohtaja Reino Bragge.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/bisnes-kulttuuri-2025/

Järjestäjät

Tampereen kaupunki

Tampereen kauppakamari

Kulttuurikummit ry

Tampere-talo-konserni

Luova verkko -hanke / Taiteen edistämiskeskus