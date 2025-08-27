Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kaakko25-valmiusharjoitus – varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää tänä vuonna Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle painottuvan Kaakko25 alueellisen valmiusharjoituksen. Harjoitus huipentuu harjoitteluvaiheeseen, joka pidetään 2.-4.9.2025. Osallistujat pääsevät silloin harjoittelemaan toimintaa kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Kaakko25 toteutetaan samanaikaisesti Karjalan prikaatin Karelian Stronghold paikallispuolustusharjoituksen 2/25 kanssa siten, että niiden pelitoiminta ja skenaariot on sovitettu yhteen.



Kaakko25-valmiusharjoitukseen arvioidaan osallistuvan lähes 1000 henkilöä noin 130 organisaatiosta koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta. Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia vuosittain kuntien, hyvinvointialueiden, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Valmiusharjoituksissa kunnille, viranomaisille, järjestöille, alueellisille toimijoille ja elinkeinoelämälle tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa valmiuttaan normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Harjoitukset ovat osa kokonaisturvallisuutta edistävää viranomaisten varautumista, joilla varmistetaan yhteiskunnan toimintaedellytykset sekä normaaliaikojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa.



Tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden lisäksi etenkin yhteistoimintaa, tilannetietoisuutta ja väestönsuojelun valmiutta. Harjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, joka johtaa yhteiskunnan turvallisuustilanteen heikentymiseen, kriittisen infrastruktuurin toiminnan häiriintymiseen ja sotilaallisen voimankäytön uhan kasvuun. Harjoituksen teema on hyvin ajankohtainen, ja ennakkopalautteen perusteella se on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Osallistuvat organisaatiot harjoittelevat yhteistoimintaa ja kehittävät omaa valmiuttaan



Kaakko25-harjoituksessa on jo maalis-kesäkuun aikana järjestetty erilaisia työpajoja, suunnittelukokouksia ja informaatiotilaisuuksia, joissa on suunniteltu harjoituksen skenaarioita, tarkistettu osallistujaorganisaatioiden rooleja ja vastuita häiriötilanteissa, suoritettu ennakkotehtäviä sekä perehdytty virtuaalisen harjoitusalustan käyttöön. Harjoituksessa pilotoidaan ensimmäistä kertaa organisaatioiden oman ja alueellisen tilannekuvan muodostamisessa paikkatietojärjestelmää. Pilottiin osallistuu noin 40 organisaatiota.



”Alueellisten valmiusharjoitusten järjestäminen on aluehallintoviranomaisten lakisääteinen tehtävä. Lisäksi toteutamme niiden avulla toista tehtäväämme alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta”, kertoo harjoituksen järjestelyistä vastaava pelastusylitarkastaja Markku Hutka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.



Harjoituksen teemana on viranomaisten, kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden varautuminen kuvitteellisiin poikkeusoloihin sekä väestönsuojelutilanteeseen. Valmiusharjoituksen harjoitteluvaihe järjestetään 2.–4.9.2025 tilanteen mukaisena johtamisharjoituksena, ja siinä käytetään apuna virtuaalista harjoitusalustaa. Valmiusharjoitus ei siis näy katukuvassa, mutta virtuaalisella alustalla osallistujat voivat harjoitella erilaisia tilanteita tehokkaasti väestönsuojelun näkökulmasta. Paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu reserviläisiä ja varusmiehiä, ja näistä muodostettavien osastojen toimintaa ja liikkumista sovitetaan osin yhteen valmiusharjoituksen kanssa.





Aluehallintovirastot järjestävät syksyllä 2025 valmiusharjoituksia eri puolilla Suomea. Harjoituksissa keskitytään muun muassa väestönsuojeluun. Kukin aluehallintovirasto tiedottaa erikseen oman toimialueensa harjoituksista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Kaakko25, 2.-4.9.2025. Varautuminen kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Markku Hutka, p. 0295 016 721

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Pohjoinen25, 3.9.2025. Varautuminen väestönsuojelutilanteeseen. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Tom Tallberg, p. 0295 017 563