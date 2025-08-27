Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kaakko25-valmiusharjoitus – varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli
Kaakko25 on Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä alueellinen valmiusharjoitus, joka kokoaa yhteen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnat, hyvinvointialueet sekä muita alueellisia turvallisuustoimijoita harjoittelemaan poikkeusolojen yhteistoimintaa. Harjoitus huipentuu syyskuun alussa järjestettävään harjoitteluvaiheeseen, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan tilanteen hallintaa kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa. Kaakko25 toteutetaan samanaikaisesti Karjalan prikaatin Karelian Stronghold paikallispuolustusharjoituksen 2/25 kanssa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää tänä vuonna Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle painottuvan Kaakko25 alueellisen valmiusharjoituksen. Harjoitus huipentuu harjoitteluvaiheeseen, joka pidetään 2.-4.9.2025. Osallistujat pääsevät silloin harjoittelemaan toimintaa kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Kaakko25 toteutetaan samanaikaisesti Karjalan prikaatin Karelian Stronghold paikallispuolustusharjoituksen 2/25 kanssa siten, että niiden pelitoiminta ja skenaariot on sovitettu yhteen.
Kaakko25-valmiusharjoitukseen arvioidaan osallistuvan lähes 1000 henkilöä noin 130 organisaatiosta koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta. Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia vuosittain kuntien, hyvinvointialueiden, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Valmiusharjoituksissa kunnille, viranomaisille, järjestöille, alueellisille toimijoille ja elinkeinoelämälle tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa valmiuttaan normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Harjoitukset ovat osa kokonaisturvallisuutta edistävää viranomaisten varautumista, joilla varmistetaan yhteiskunnan toimintaedellytykset sekä normaaliaikojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa.
Tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden lisäksi etenkin yhteistoimintaa, tilannetietoisuutta ja väestönsuojelun valmiutta. Harjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, joka johtaa yhteiskunnan turvallisuustilanteen heikentymiseen, kriittisen infrastruktuurin toiminnan häiriintymiseen ja sotilaallisen voimankäytön uhan kasvuun. Harjoituksen teema on hyvin ajankohtainen, ja ennakkopalautteen perusteella se on koettu erittäin tarpeelliseksi.
Osallistuvat organisaatiot harjoittelevat yhteistoimintaa ja kehittävät omaa valmiuttaan
Kaakko25-harjoituksessa on jo maalis-kesäkuun aikana järjestetty erilaisia työpajoja, suunnittelukokouksia ja informaatiotilaisuuksia, joissa on suunniteltu harjoituksen skenaarioita, tarkistettu osallistujaorganisaatioiden rooleja ja vastuita häiriötilanteissa, suoritettu ennakkotehtäviä sekä perehdytty virtuaalisen harjoitusalustan käyttöön. Harjoituksessa pilotoidaan ensimmäistä kertaa organisaatioiden oman ja alueellisen tilannekuvan muodostamisessa paikkatietojärjestelmää. Pilottiin osallistuu noin 40 organisaatiota.
”Alueellisten valmiusharjoitusten järjestäminen on aluehallintoviranomaisten lakisääteinen tehtävä. Lisäksi toteutamme niiden avulla toista tehtäväämme alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta”, kertoo harjoituksen järjestelyistä vastaava pelastusylitarkastaja Markku Hutka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Harjoituksen teemana on viranomaisten, kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden varautuminen kuvitteellisiin poikkeusoloihin sekä väestönsuojelutilanteeseen. Valmiusharjoituksen harjoitteluvaihe järjestetään 2.–4.9.2025 tilanteen mukaisena johtamisharjoituksena, ja siinä käytetään apuna virtuaalista harjoitusalustaa. Valmiusharjoitus ei siis näy katukuvassa, mutta virtuaalisella alustalla osallistujat voivat harjoitella erilaisia tilanteita tehokkaasti väestönsuojelun näkökulmasta. Paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu reserviläisiä ja varusmiehiä, ja näistä muodostettavien osastojen toimintaa ja liikkumista sovitetaan osin yhteen valmiusharjoituksen kanssa.
Aluehallintovirastot järjestävät syksyllä 2025 valmiusharjoituksia eri puolilla Suomea. Harjoituksissa keskitytään muun muassa väestönsuojeluun. Kukin aluehallintovirasto tiedottaa erikseen oman toimialueensa harjoituksista.
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Kaakko25, 2.-4.9.2025. Varautuminen kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Markku Hutka, p. 0295 016 721
- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Pohjoinen25, 3.9.2025. Varautuminen väestönsuojelutilanteeseen. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Tom Tallberg, p. 0295 017 563
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: LSS25 - Varautuminen evakuointiin ja väestönsiirtoihin.
- Pohjalaismaakunnat 24.10.2025
- Pirkanmaa 29.10.2025
- Keski-Suomi 5.11.2025
- Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Jukka Seppänen, p. 0295 018 035.
- Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei järjestä omaa valmiusharjoitusta vuonna 2025, mutta osallistuu muiden tahojen järjestämiin harjoituksiin. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Sami Iso-Lauri, p. 0295 018 105
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku HutkaPelastusylitarkastajaPuh:0295 016 721etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
MEDIAINBJUDAN: Överdirektör Marko Pukkinen överlämnar en livräddningsmedalj i Vasa tisdagen den 2.9.202527.8.2025 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Överdirektör Marko Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland överlämnar en livräddningsmedalj beviljad av presidenten tisdagen den 2.9.2025 till en ung person som räddade sin storebror ur en livsfarlig situation och visade särskilt mod och rådighet.
MEDIAKUTSU: Ylijohtaja Marko Pukkinen luovuttaa hengenpelastusmitalin Vaasassa tiistaina 2.9.202527.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen luovuttaa tasavallan presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin tiistaina 2.9.2025 nuorelle henkilölle, joka pelasti hengenvaarassa olleen isoveljensä osoittaen tilanteessa erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta.
Miljötillstånd beviljades för ändring av verksamheten vid biogasanläggningen Mäntsälän Biovoima Oy27.8.2025 09:13:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat biogasanläggningen Mäntsälän Biovoima Oy i byn Hirvihaara i Mäntsälä miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten. Ändringarna gäller mängden och kvaliteten på avfall som tas emot, tekniken och processerna i anläggningens verksamhet samt begränsningarna i användningen av reservavlastningspunkten. Dessutom ansökte man om ändringar för kontrollen av verksamheten. Vid anläggningen kommer det också att finnas ett gasöverföringssystem för biogas som producerats på andra ställen.
Mäntsälän Biovoima Oy:n biokaasulaitoksen toiminnan muutokselle myönnettiin ympäristölupa27.8.2025 09:13:00 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Mäntsälän Hirvihaaran kylällä sijaitsevalle Mäntsälän Biovoima Oy:n biokaasulaitokselle ympäristöluvan toiminnan olennaiselle muutokselle. Muutokset koskivat vastaanotettavien jätteiden laatua ja määrää, laitoksen toimintaan liittyvää tekniikkaa ja prosesseja sekä varapurkupaikan käyttörajoitetta. Lisäksi muutoksia haettiin toiminnan tarkkailuun. Toiminnan yhteyteen tulee sisältymään myös purkupiste muualla tuotetulle biokaasulle.
Pohjois-Suomessa harjoitellaan väestön evakuoimista kuvitteellisissa poikkeusoloissa26.8.2025 10:34:59 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää alueellisen valmisharjoituksen, jonka teemana on väestönsuojeluun varautuminen. Harjoitukseen osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat, hyvinvointialueet sekä muita alueellisia turvallisuustoimijoita. Pohjoinen25-harjoitus huipentuu 3. syyskuuta, jolloin osallistuvat pääsevät harjoittelemaan toimintaa kuvitteellisissa poikkeusoloissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme