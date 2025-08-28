Sofia Virta: Pääministeriltä vaaditaan nyt todella tiukkaa kurinpitoa, jotta perussuomalaiset eivät tanssi pöydillä ja tämä farssi päättyy

Pääministeri Orpo on tuominnut perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan retoriikan eilisillan A-studiossa. Virran mukaan pelkkä tuomitseminen ei riitä.

– Se, että pääministeri Orpo tuomitsee Keskisarjan puheet ja lupaa käsitellä asiaa hallituspuolueiden kanssa on vähintä mitä pitää tehdä – mutta ei se riitä. Kokoomus on itse mahdollistanut väestön vaihdosta puhuvalle ja rasistisia ideologioita ihailevalle puolueelle paikat ministeriaitioon, ja nyt koko Suomi joutuu järkyttyneenä seuraamaan, kuinka pääministeri ei saa apupuoluettaan kuriin, kuten Keskisarjan uusin keskarinosoitus Orpolle osoittaa, Virta paaluttaa.

– Perussuomalaisten tanssin pöydillä on loputtava ja tämän farssin päättyttävä – pääministeri ei voi vain katsoa sitä vierestä, vaan hänen tehtävänsä on panna sille piste. Jos ja kun se ei onnistu olisi kokoomukselta tai rkp:lta ainoa vastuullinen teko kaataa hallitus.

Virta vaatii, että pääministerin on nyt vihdoin ymmärrettävä asian vakavuus, varsinkin kun hänen johtamansa hallituksen puolueet ovat sitoutuneet rasismin vastaiseen ohjelmaan ja tämän pitäisi koskea kaikkia hallituspuolueiden edustajia.

– Miten monta kertaa tämä sama kierros voidaan käydä ja mikään ei kuitenkaan muutu, paitsi se että perussuomalaisten puheet vain kovenevat, kun seurauksia heille ei tule? Kyse on kuitenkin hallituspuolueesta, eikä Orpo voi loputtomiin vaan todeta, että kyseessä on perussuomalaisten linja – ei hallituksen linja. Mitä pääministeri siis aikoo tehdä? Järjestää uuden rasisminvastaisen koulutuksen? Vai tarvitaanko presidentti jälleen täyttämään sitä arvojohtajuutta, jota hallituksella ei tunnu olevan? Virta kysyy.

Virta varoittaa, että nyt nähtävä kehityssuunta on vaarallinen eikä sille pidä antaa tilaa.

– Tällainen kehityssuunta on aidosti vaarallinen ja suomalaiset myös tunnistavat sen, koska olemme jo nähneet maailmalta, mihin tällainen puhe voi johtaa. Tälle on laitettava piste, eikä sille ei voi antaa tilaa. Tähän maahan tarvitaan empatiaa ja valoisaa tulevaisuuden suuntaa – ei Yhdysvalloista tuttua taantumusta, vastakkainasettelua ja ihmisoikeuksia polkevaa politiikkaa, Virta päättää.