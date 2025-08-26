Hämeen ELY-keskus

Vain muutamalla Hämeen leväseurantapaikalla havaittu levää elokuussa

28.8.2025 13:03:01 EEST | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Elokuun aikana Hämeessä havaittiin yhdeksän kertaa vähäinen ja yhden kerran runsas leväesiintymä. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.

Kuvituskuva. Näkymä Heinolan Saarijärveltä.
Kuvituskuva. Näkymä Heinolan Saarijärveltä. Kuvaaja Petri Horppila

Hämeessä havaittiin tällä viikolla vähäinen leväesiintymä Vanajavedellä Hattulassa ja Vesijärvellä Asikkalan molemmilla valtakunnallisilla seurantapaikoilla. Hämeen seurantapaikoilla ei elokuussa ajankohtaan nähden tehty kovin paljon havaintoja pinnalla tai sen tuntumassa olevasta levästä.

Tilanne voi muuttua nopeasti

Vanhenevaa sinilevää voi loppukesällä kohota tyynellä säällä pintaan millä järvellä tahansa. Tuulisella säällä leviä on vaikea huomata, koska ne hajaantuvat veteen, eivätkä pääse nousemaan pintaan.

Tilanne voi vaihdella suuresti samankin järven eri osissa ja muuttua nopeasti sääolosuhteiden, etenkin tuulen vaikutuksesta. Tuulille alttiilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle tai sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle veteen. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, voi tuulen alapuoliselle rannalle kertyä paljon levää, vaikka vastarannalla sitä ei olisi lainkaan näkyvillä. Näin levien esiintymisessä saattaa olla suuria ajallisia ja paikallisia eroja. Sen vuoksi tiedotteen sisältämä informaatio voi olla jo vanhentunutta silloin, kun tiedote julkaistaan.

Sinilevien pintaesiintymiä voi vielä syksyn aikana ilmaantua järviin, kun vesimassan syystäyskierto nostaa ravinteita päällysveteen levien käytettäväksi. Kylmä vesi ei ole este sinilevien kasvulle.

Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella

Sinilevien mahdollista myrkyllisyyttä ei voida todeta silmämääräisen tarkastelun avulla. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulee myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä.

Yhteyshenkilöt

Petri HorppilaHydrobiologiHämeen ELY-keskus

Puh:0295 025 182

Kuvituskuva.

