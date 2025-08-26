Vain muutamalla Hämeen leväseurantapaikalla havaittu levää elokuussa
Elokuun aikana Hämeessä havaittiin yhdeksän kertaa vähäinen ja yhden kerran runsas leväesiintymä. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.
Hämeessä havaittiin tällä viikolla vähäinen leväesiintymä Vanajavedellä Hattulassa ja Vesijärvellä Asikkalan molemmilla valtakunnallisilla seurantapaikoilla. Hämeen seurantapaikoilla ei elokuussa ajankohtaan nähden tehty kovin paljon havaintoja pinnalla tai sen tuntumassa olevasta levästä.
Tilanne voi muuttua nopeasti
Vanhenevaa sinilevää voi loppukesällä kohota tyynellä säällä pintaan millä järvellä tahansa. Tuulisella säällä leviä on vaikea huomata, koska ne hajaantuvat veteen, eivätkä pääse nousemaan pintaan.
Tilanne voi vaihdella suuresti samankin järven eri osissa ja muuttua nopeasti sääolosuhteiden, etenkin tuulen vaikutuksesta. Tuulille alttiilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle tai sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle veteen. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, voi tuulen alapuoliselle rannalle kertyä paljon levää, vaikka vastarannalla sitä ei olisi lainkaan näkyvillä. Näin levien esiintymisessä saattaa olla suuria ajallisia ja paikallisia eroja. Sen vuoksi tiedotteen sisältämä informaatio voi olla jo vanhentunutta silloin, kun tiedote julkaistaan.
Sinilevien pintaesiintymiä voi vielä syksyn aikana ilmaantua järviin, kun vesimassan syystäyskierto nostaa ravinteita päällysveteen levien käytettäväksi. Kylmä vesi ei ole este sinilevien kasvulle.
Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella
Sinilevien mahdollista myrkyllisyyttä ei voida todeta silmämääräisen tarkastelun avulla. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulee myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri HorppilaHydrobiologiHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 182
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden työttömyys haasteellisin Hämeessä26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hämeessä oli heinäkuun lopussa 23 007 työtöntä työnhakijaa. Työttömänä oli 2 711 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Puolet työttömistä oli suorittanut toisen asteen koulutuksen. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen kesäkuun työllisyyskatsauksesta.
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.0022.8.2025 10:20:00 EEST | Tiedote
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan Liipolan tunnelin pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Tuoreesta selvityksestä ideoita Heinolan hulevesikuormituksen vähentämiseen19.8.2025 07:06:00 EEST | Tiedote
Heinolassa sijaitsevan Maitiaislahden valuma-alueen hulevesiselvitys on valmistunut. Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman selvityksen toteutti AFRY Finland Oy. Toteutukseen osallistui myös Heinolan kaupunki.
Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa18.8.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.
Vesihuollossa katse vuoteen 2040 – suunnitelmaluonnos eteni lausunnoille13.8.2025 07:06:00 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen maakunnallinen vesihuollon suunnitelmaluonnos ehdottaa toimia vesihuollon teknisen toimintavarmuuden lisäämiseksi ja palvelujen tuottamisen turvaamiseksi seuraavien 15 vuoden aikana. Yhteistyön syventäminen ja vahvat toimijat ovat elinehto tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnilla on ratkaiseva asema näiden asioiden kuntoon saattamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme