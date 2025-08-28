Eduskuntatalon portailla luetaan ihmisoikeusjulistusta – vihreiden organisoima kannanotto hallituksen hyväksymään rasismiin

– Haluamme osoittaa suomalaisille ja ennen kaikkea hallitukselle, että eilen A-studiossa kuulemallemme rasismille ja äärioikeistolaiselle ideologialle ei ole tässä maassa tilaa. Tyhjät puheet nollatoleranssista eivät riitä – niin kauan kuin kokoomus yhdessä RKPn ja kristillisdemokraattien kanssa pitää hallitusta kasassa, se antaa tilaa rasismille ja Supon vaaralliseksi määrittelemälle väestönvaihtosekoilulle maamme johdossa. Petteri Orpo: kaada hallitus, Sofia Virta paaluttaa.

