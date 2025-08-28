Vihreät - De Gröna

Eduskuntatalon portailla luetaan ihmisoikeusjulistusta – vihreiden organisoima kannanotto hallituksen hyväksymään rasismiin

28.8.2025 12:50:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Joukko ihmisiä kokoontuu tänään 28.8. klo 18 eduskuntatalon portaille lukemaan YK:n ihmisoikeusjulistusta vastauksena perussuomalaisten kansanedustajien rasistisiin puheisiin maahanmuuttajista ja väestönvaihdosta. Kyseessä on vihreiden poliitikkojen ja puolueaktiivien mobilisoima kannanotto, jossa vaaditaan hallitusta toimimaan rasismia vastaan. Tilaisuus on kaikille avoin puoluetaustasta riippumatta.

– Haluamme osoittaa suomalaisille ja ennen kaikkea hallitukselle, että eilen A-studiossa kuulemallemme rasismille ja äärioikeistolaiselle ideologialle ei ole tässä maassa tilaa. Tyhjät puheet nollatoleranssista eivät riitä – niin kauan kuin kokoomus yhdessä RKPn ja kristillisdemokraattien kanssa pitää hallitusta kasassa, se antaa tilaa rasismille ja Supon vaaralliseksi määrittelemälle väestönvaihtosekoilulle maamme johdossa. Petteri Orpo: kaada hallitus, Sofia Virta paaluttaa.

Lisätietoja:
Anna Moring, puoluesihteeri
0503750832
anna.moring@vihreat.fi

Avainsanat

ihmisoikeudetrasismieduskuntavihreätmielenosoitus

Yhteyshenkilöt

Anna MoringPuoluesihteeriVihreät De Gröna

Puh:050 3750832

