Eduskuntatalon portailla luetaan ihmisoikeusjulistusta – vihreiden organisoima kannanotto hallituksen hyväksymään rasismiin
Joukko ihmisiä kokoontuu tänään 28.8. klo 18 eduskuntatalon portaille lukemaan YK:n ihmisoikeusjulistusta vastauksena perussuomalaisten kansanedustajien rasistisiin puheisiin maahanmuuttajista ja väestönvaihdosta. Kyseessä on vihreiden poliitikkojen ja puolueaktiivien mobilisoima kannanotto, jossa vaaditaan hallitusta toimimaan rasismia vastaan. Tilaisuus on kaikille avoin puoluetaustasta riippumatta.
– Haluamme osoittaa suomalaisille ja ennen kaikkea hallitukselle, että eilen A-studiossa kuulemallemme rasismille ja äärioikeistolaiselle ideologialle ei ole tässä maassa tilaa. Tyhjät puheet nollatoleranssista eivät riitä – niin kauan kuin kokoomus yhdessä RKPn ja kristillisdemokraattien kanssa pitää hallitusta kasassa, se antaa tilaa rasismille ja Supon vaaralliseksi määrittelemälle väestönvaihtosekoilulle maamme johdossa. Petteri Orpo: kaada hallitus, Sofia Virta paaluttaa.
Lisätietoja:
Anna Moring, puoluesihteeri
0503750832
anna.moring@vihreat.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna MoringPuoluesihteeriVihreät De GrönaPuh:050 3750832
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Pääministeriltä vaaditaan nyt todella tiukkaa kurinpitoa, jotta perussuomalaiset eivät tanssi pöydillä ja tämä farssi päättyy28.8.2025 12:08:27 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Orpoa laittamaan hallituskumppaninsa perussuomalaiset kuriin. Virran mukaan nyt nähtävä kehityssuunta on vaarallinen ja tuttu maailmalta, eikä sille pidä antaa tilaa Suomessa.
Vihreiden Hyrkkö pääministerin tuoreista velkajarrupuheista: "Hävytöntä ja epä-älyllistä"26.8.2025 15:12:10 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii pääministeri Petteri Orpon suhtautumista velkajarrusta käytävään keskusteluun.
Vihreiden Harjanne jyrähtää velkajarrusta: “Lääkkeenä satavarmasti tautia pahempi”25.8.2025 13:31:43 EEST | Tiedote
Hallitus kaavailee Suomeen velkajarrua, jossa valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen saisi lopulta olla enintään 40 prosenttia. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan se vaarantaisi talouden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edellytykset.
Sofia Virta jyrähtää: Tunteeko pääministeri yhtään lapsiperhettä, jossa köyhyys on arkea?25.8.2025 11:52:28 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta lupaa vievänsä pääministeri Orpon vierailemaan lapsiperheköyhyyden keskelle, mikäli pääministeri ei ole tavannut yhtään perhettä, jota asia koskettaa.
Sofia Virta: Puutteellinen suojelu johtaa vanhat metsät sellukattilaan – suunnan on muututtava22.8.2025 10:08:25 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää hallitusta epäonnistumisesta vanhojen metsien suojelussa. Virran mukaan vanhat metsät päätyvät sellukattilaan, jos se mahdollistetaan politiikalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme