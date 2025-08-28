Kutsu medialle: Tampereen yliopisto juhlii lukuvuoden avajaisia 2. syyskuuta
Tampereen yliopiston lukuvuoden 2025–2026 avajaisjuhlaa vietetään tiistaina 2.9.2025 klo 12 alkaen keskustakampuksella Päätalon juhlasalissa. Tervetuloa seuraamaan juhlaa!
Vuonna 2025 juhlistamme Tampereen yliopiston satavuotiasta taivalta ja tamperelaisen teknillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 60-vuotiasta historiaa. Lukuvuoden avajaiset ovat osa Tampereen yliopiston juhlavuoden 2025 ohjelmistoa.
Lukuvuoden avajaisjuhlan avaa rehtori Keijo Hämäläinen ja toivottaa koko yliopistoyhteisön ja sen kumppanit lämpimästi tervetulleeksi.
Juhlapuheen pitää Tampereen pormestari Ilmari Nurminen. Tampereen ylioppilaskunta TREYtä edustaa hallituksen puheenjohtaja Laura Heino. Juhlassa päästään nauttimaan myös Sorin sirkuksen ja Tango Revolutionin kulttuuriesityksestä. Yleisölle on kahvitarjoilu tilaisuuden lopuksi.
Median edustajat ovat tervetulleita – ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kyösti Koskelatapahtumasuunnittelun asiantuntijakyosti.koskela@tuni.fi
Linkit
