Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Eläintenpidon ilmoituksiin ja lupiin liittyvä sähköisen palvelun valikoima on laajentunut

29.8.2025 09:15:00 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | Tiedote

Aluehallintoviraston eläintenpidon ilmoituksiin ja lupiin liittyvä sähköisen palvelun valikoima on laajentunut alkuvuodesta. Aluehallintovirastojen sähköiseen palveluvalikoimasta löytyvät nyt myös eläinten kuljettamiseen tarvittava lupa ja eläinten hoitamisen pätevyystodistus. 

Käsi pitelee pientä koiranpentua hellästi.

Eläintenpitäjiä ja eläinsektorilla työskenteleviä koskevat monet ilmoitus- ja lupa-asiat. Eläinten kuljetukseen ja hoitoon liittyvät sähköiset palvelut on laadittu helpottamaan eläinasioissa asioivia.

Sähköisten palvelujen kautta täytetyt lomakkeet ja hakemukset tulevat vireille viiveettä ja ne voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. Myös mahdolliset lisätiedot ja täydennysmateriaalit saadaan lisättyä sujuvasti sähköiseen palveluun, eikä erillistä sähköpostien lähettämistä tarvita.

Löydät sähköiset eläinten kuljettajaluvan ja eläinten hoitajan pätevyystodistushakemuksen Suomi.fi -palvelusta. Laadi tarvittavat liitteet valmiiksi ennen varsinaisen lupahakemuksen tekemistä, niin saat ne jouhevasti lähetettyä palvelussa.

Palvelut löydät myös ruotsinkielisinä.

Eläinkuljettajalupahakemus:

Eläinkuljettajalupa - Aluehallintovirasto - Suomi.fi

Anmälan om djurtransportverksamhet:

Anmälan om djurtransportverksamhet

Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus:

Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus - Aluehallintovirasto - Suomi.fi

Ansökan om kompetensbevis för transport av djur och djurskötare:

Ansökan om kompetensbevis för transport av djur

Lisätiedot:

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu

Avainsanat

Koko Suomieläimet ja eläinsuojelu

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

