Eläintenpidon ilmoituksiin ja lupiin liittyvä sähköisen palvelun valikoima on laajentunut

Eläintenpitäjiä ja eläinsektorilla työskenteleviä koskevat monet ilmoitus- ja lupa-asiat. Eläinten kuljetukseen ja hoitoon liittyvät sähköiset palvelut on laadittu helpottamaan eläinasioissa asioivia.

Sähköisten palvelujen kautta täytetyt lomakkeet ja hakemukset tulevat vireille viiveettä ja ne voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. Myös mahdolliset lisätiedot ja täydennysmateriaalit saadaan lisättyä sujuvasti sähköiseen palveluun, eikä erillistä sähköpostien lähettämistä tarvita.

Löydät sähköiset eläinten kuljettajaluvan ja eläinten hoitajan pätevyystodistushakemuksen Suomi.fi -palvelusta. Laadi tarvittavat liitteet valmiiksi ennen varsinaisen lupahakemuksen tekemistä, niin saat ne jouhevasti lähetettyä palvelussa.

Palvelut löydät myös ruotsinkielisinä.

Eläinkuljettajalupahakemus:

Eläinkuljettajalupa - Aluehallintovirasto - Suomi.fi

Anmälan om djurtransportverksamhet:

Anmälan om djurtransportverksamhet

Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus:

Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus - Aluehallintovirasto - Suomi.fi

Ansökan om kompetensbevis för transport av djur och djurskötare:

Ansökan om kompetensbevis för transport av djur

Lisätiedot:

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu