SINI on Suomen 15. arvostetuin brändi

– On upeaa olla mukana top 20:ssa ikonisten suomalaisten kuluttajabrändien rinnalla, ja vieläpä selvästi oman kategorian ykkösenä. SINI-brändin sijoitus kertoo, että suomalaiset arvostavat kotimaisuutta, laatua ja kestävää arkea. Niitä arvoja, joihin Sinituote on sitoutunut jo vuosikymmeniä ja jotka näkyvät jokaisessa SINI-tuotteessa. Meidän tärkein tehtävämme on valmistaa vastuullisesti tuotettuja kestäviä tuotteita ihmisten tärkeimpään paikkaan – kotiin, Sinituotteen markkinointijohtaja Marika Saarinummi kiittää asiakkaita yrityksen hyvästä menestyksestä tutkimuksessa.

Kertakäyttökulttuuria vastaan

Sinituotteen toiminnan keskiössä ovat laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet, joista hyvänä esimerkkinä vuosikymmeniä kestävä SINI-rikkasetti. SINI-välineet suunnitellaan siten, että kuluvat osat voi vaihtaa uuteen ilman, että tarvitsee ostaa kokonaan uusi tuote. Vaihtopääharjoja tiskiharjaan, teippiharjaan ja wc-harjaan on valmistettu jo 25 vuoden ajan. Tuotteet ovat myös yhteensopivia – riittää kun kodissa on yksi SINI-varsi, johon saa liitettyä kaikki kodin siivousvälineet.

Korkealaatuisia tuotteita kierrätysmuovista

Sinituotteella on tehty kunnianhimoista vastuullisuustyötä jo pitkään. Siivousvälineissä hygieenisin ja kestävin raaka-aine on muovi. Sinituotteen tehtailla Kokemäellä ja Akaassa käytetystä muoviraaka-aineesta on tällä hetkellä 56 prosenttia kierrätettyä muovia. – Uskomme, että kierrätysmuovin tehokas hyödyntäminen on avainasemassa, kun ratkotaan kahta suurta globaalia ympäristökriisiä: ilmastonmuutosta ja muoviroskavyöryä. Muoviroskan vähentämiseen on SINI-valikoimassa uusimpana myös tabletista valmistettavia puhdistusaineita kodin eri kohteisiin. Kestosuihkepulloa voidaan täyttää ja käyttää vuosia aina uudelleen, ja näin on säätetty jo miljoonia turhia muovipulloja.

Taloustutkimuksen vuosittain tekemässä Brändien arvostus-tutkimuksessa suomalaiset kuluttajat arvioivat brändejä antamalla tuntemilleen brändeille arvosanan sen mukaan, kuinka paljon he kyseistä brändiä arvostavat. He kertovat myös, käyttävätkö he tuotemerkkiä pääasiallisesti sekä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat brändiä. Tutkimuksessa oli mukana 699 brändiä.

Lisätietoja:

Marika Saarinummi, markkinointijohtaja, Sinituote Oy

marika.saarinummi@sinituote.fi

+358 400 408 170