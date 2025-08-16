SINI on Suomen 15. arvostetuin brändi
Vuoden 2025 arvostetuimmat brändit on valittu. Suomalaisten rakastama SINI-brändi nousi Taloustutkimuksen Suomen arvostetuimmat brändit -tutkimuksessa yhdellä sijalla viime vuodesta, sijoittuen Suomen 15. arvostetuimmaksi brändiksi.
– On upeaa olla mukana top 20:ssa ikonisten suomalaisten kuluttajabrändien rinnalla, ja vieläpä selvästi oman kategorian ykkösenä. SINI-brändin sijoitus kertoo, että suomalaiset arvostavat kotimaisuutta, laatua ja kestävää arkea. Niitä arvoja, joihin Sinituote on sitoutunut jo vuosikymmeniä ja jotka näkyvät jokaisessa SINI-tuotteessa. Meidän tärkein tehtävämme on valmistaa vastuullisesti tuotettuja kestäviä tuotteita ihmisten tärkeimpään paikkaan – kotiin, Sinituotteen markkinointijohtaja Marika Saarinummi kiittää asiakkaita yrityksen hyvästä menestyksestä tutkimuksessa.
Kertakäyttökulttuuria vastaan
Sinituotteen toiminnan keskiössä ovat laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet, joista hyvänä esimerkkinä vuosikymmeniä kestävä SINI-rikkasetti. SINI-välineet suunnitellaan siten, että kuluvat osat voi vaihtaa uuteen ilman, että tarvitsee ostaa kokonaan uusi tuote. Vaihtopääharjoja tiskiharjaan, teippiharjaan ja wc-harjaan on valmistettu jo 25 vuoden ajan. Tuotteet ovat myös yhteensopivia – riittää kun kodissa on yksi SINI-varsi, johon saa liitettyä kaikki kodin siivousvälineet.
Korkealaatuisia tuotteita kierrätysmuovista
Sinituotteella on tehty kunnianhimoista vastuullisuustyötä jo pitkään. Siivousvälineissä hygieenisin ja kestävin raaka-aine on muovi. Sinituotteen tehtailla Kokemäellä ja Akaassa käytetystä muoviraaka-aineesta on tällä hetkellä 56 prosenttia kierrätettyä muovia. – Uskomme, että kierrätysmuovin tehokas hyödyntäminen on avainasemassa, kun ratkotaan kahta suurta globaalia ympäristökriisiä: ilmastonmuutosta ja muoviroskavyöryä. Muoviroskan vähentämiseen on SINI-valikoimassa uusimpana myös tabletista valmistettavia puhdistusaineita kodin eri kohteisiin. Kestosuihkepulloa voidaan täyttää ja käyttää vuosia aina uudelleen, ja näin on säätetty jo miljoonia turhia muovipulloja.
Taloustutkimuksen vuosittain tekemässä Brändien arvostus-tutkimuksessa suomalaiset kuluttajat arvioivat brändejä antamalla tuntemilleen brändeille arvosanan sen mukaan, kuinka paljon he kyseistä brändiä arvostavat. He kertovat myös, käyttävätkö he tuotemerkkiä pääasiallisesti sekä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat brändiä. Tutkimuksessa oli mukana 699 brändiä.
Lisätietoja:
Marika Saarinummi, markkinointijohtaja, Sinituote Oy
marika.saarinummi@sinituote.fi
+358 400 408 170
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marika SaarinummiMarkkinointijohtajaSinituote Oy / Markkinointi ja viestintämarika.saarinummi@sinituote.fi
Kuvat
Linkit
Sinituote Oy
Sinituote Oy on Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon tuotteiden ja autonhoitotarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Vastuullisuus ohjaa meitä kaikessa tekemissä ja menestyksen takana on halu tehdä ja kehittää asioita yhteistyössä asiakkaidemme ja toistemme kanssa – ympäristöä unohtamatta. Tärkein käyttämämme raaka-aine on kierrätysmuovi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sinituote Oy
Sinituotteen uusi innovaatio on täällä: täysin uudenlainen pesin on kevyt ja ketterä käyttää16.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Sinituote tuo kauppojen hyllyille täysin uudenlaisen pesimen. Superpesimen erityisen bumerangimaisen muodon ansiosta sillä on helppo puhdistaa nurkat lattialta tai katonrajasta ja esimerkiksi kaappien ovet tarkasti jopa ovenkahvojen alta. Pesimessä erityistä on sen muodon lisäksi kääntyvä nivel. Superpesin saapuu kauppoihin elokuun aikana.
Suomalaiset kertovat mielipiteensä siivouksesta – Näin Auri Kananen tekee inhokeista suosikkeja10.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Sinituotteen Taloustutkimuksella teettämä kattava siivoustutkimus* paljastaa suomalaisten suosikki- ja inhokkikotityöt. Oletko samaa mieltä kuin suurin osa suomalaisista?
Sinituote ja Arcada kehittävät Suomen ensimmäistä ruokopohjaista siivoustuotetta16.4.2025 10:04:31 EEST | Tiedote
Ammattikorkeakoulu Arcadan tutkijat ovat kehittäneet ruokokomposiitin, josta valmistuu siivoustuote yhteistyössä Sinituotteen kanssa. Välineripustin on valmistettu Itämeren jauhetusta järviruo’osta ja muovista. Ruo’on niittämisen ja teollisen käytön avulla vähennetään Itämeren ravinnekuormitusta ja saadaan markkinoille ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Suomalaisten mielestä SINI on alansa vastuullisin brändi10.3.2025 12:03:37 EET | Tiedote
SINI on jälleen menestynyt vuosittaisessa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa, jossa kuluttajat arvioivat brändien vastuullisuutta. Suomalaisten mielestä SINI on hygienia- ja siivousalan vastuullisin brändi. Sinituotteen toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz avaa yrityksen vastuullisuustyön kulmakiviä.
Suomalainen lumiharja on Auto, Motor und Sport -lehden vertailun ylivoimainen voittaja9.1.2025 15:09:44 EET | Tiedote
Suomen Kokemäellä Sinituote Oy valmistaa Kungs-merkkistä lumiharjaa, joka on saksalaisen Auto, Motor und Sport -lehden tuoreen testin ylivoimainen voittaja. Suomalaiset autonhuoltotarvikkeet ovat suosittuja erityisesti Keski-Euroopassa. Menestyksen taustalla on ylivertaisen laadun lisäksi erinomainen toimitusvarmuus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme