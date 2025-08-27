Tornion silta katkaistaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00
Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 alkaen ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille. Liikennekatko aiheuttaa tienkäyttäjille, erityisesti raskaalle liikenteelle, merkittävää haittaa.
Torniossa valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan kokonaan kansirakenteen valun ajaksi 3.9.2025 klo 6.00-6.9.2025 klo 6.00. Liikennekatkon syynä ovat betonikaluston tilantarve, betonin kovettumisen turvaaminen sekä liikenne- ja työturvallisuus. Sillan peruskorjaus aloitettiin huhtikuussa 2025 ja työt ovat edenneet suunnitellusti.
Sillan sulku aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyitä. Liikennekatkon ajaksi alle 12 tonnin ajoneuvot, joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot ohjataan viereisellä Hannulan sillalle. Maantietä 29 Tornion suuntaan ajavat ohjataan poikkeuksellisesti eteläisen rampin kautta maantielle 21 ja Tornioon, kun pohjoisen ramppi on suljettu.
Raskaalle liikenteelle liikennekatko aiheuttaa merkittävää haittaa. Yli 12 tonnia painavien ajoneuvojen kiertoreitti kulkee valtatien 21 ja Ylitorniolla maantien 98 Aavasaksan rajasillan kautta, jolloin kiertoreitille tulee pituutta yli 150 km. Lapin ELY-keskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta.
Ruotsin puolen kiertotiereitin opastuksen toteutuksesta ja tiedottamisesta vastaa Ruotsin liikennevirasto Trafikverket.
Pääurakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy ja hanke on EU:n osarahoittama CEF Verkkojen Eurooppa -välineestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus
Rahoituksella vauhditetaan elinkeinojen kehittymistä27.8.2025 10:02:41 EEST | Tiedote
ELY-keskus myönsi tammi-kesäkuun aikana rahoitusta Lappiin noin 22 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 9 miljoonaa kohdistui yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Maa-, poro- ja kalatalouden investointeja tuettiin noin 2,4 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeisiin myönnettiin yli 10 miljoonaa euroa.
Lapissa heinäkuussa 8 780 työtöntä työnhakijaa26.8.2025 08:34:33 EEST | Tiedote
Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa myönteisempänä koko maahan verrattuna. Heinäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli 10,8 %. Lomautettuja oli heinäkuussa 610. Työttömyyden alueelliset kehityserot jatkuivat yhä huomattavina. Yhä useamman työttömyys on pitkittynyt, jopa yli vuoden mittaisiksi. Lapissa Työmarkkinatorille ilmoitettiin lähes 2 230 avointa työpaikkaa.
Tutkimuksilla ratkotaan maankäyttöön ja porojen terveyteen liittyviä haasteita21.8.2025 09:59:37 EEST | Tiedote
Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain tutkimusrahoitusta hankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi.
Selvitys Soklin ahojen ja muiden luontaisesti puuttomien kivennäismaiden kasvillisuudesta on valmistunut15.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Lapin ELY-keskus on julkaissut selvityksen siitä, miten Soklin ahot eroavat muualla sijaitsevista luontaisesti puuttomista kivennäismaista. Selvityksessä on myös kartoitettu puuttomien kivennäismaiden sijaintia ja yleisyyttä sekä tutkittu puuttomuuden syitä. Selvitykseen koottu vihjeaineisto Suomen luontaisesti puuttomista kivennäismaista on saatavissa Lapin ELY-keskuksesta.
Traffic on Tornio bridge to be cut off on 3 September 2025 at 6:00 am and reinstated on 6 September 2025 at 6:00 am – the interruption will cause significant disruptions for heavy traffic12.8.2025 11:21:18 EEST | Press release
The bridge over Tornionjoki river on Highway 29 (E4) will be closed to traffic from 6:00 am on 3 September 2025 to 6:00 am on 6 September 2025. The reason for the traffic interruption is the space required by concrete equipment, allowing concrete the time to harden, and ensuring traffic and occupational safety. For the duration of the traffic interruption, traffic will be directed to detours, which will result in significant disruptions for road users, especially heavy traffic.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme