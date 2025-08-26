Keski-Suomen ELY-keskus

Yötyönä tehtävät päällystykset rampeilla haittaavat liikennettä Jyväskylän seudulla

29.8.2025 14:47:56 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Jyväskylässä tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä Vt 4 ja Vt 9 eritasoliittymien rampeilla syyskuun ensimmäisellä viikolla. 

Liikennehaittojen minimoimiseksi työt tehdään yötöinä klo 19.00-06.00 välisenä aikana ja Mannilan rampeilla klo 18.00-7.00. Rampit joudutaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä jyrsintä- ja päällystystöiden ajaksi.  

Kaikkia eritasoliittymien ramppien osuuksia ei päällystetä nyt, koska osa on vielä hyvässä kunnossa ja osa on päällystetty viime vuonna.   

Aikataulut:

  • Lohikosken rampit 1.-2.9.
  • Mannilan rampit 1.-3.9.
  • Aholaita (Rantaväylä) 2.-4.9.
  • Aholaita (Seppäläntie) 2.-5.9.

Päällystysaikatauluihin voi tulla muutoksia. Urakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy. 

Tiellä liikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen ja pysäytyksiin tietyömaan läheisyydessä.

Alla karttakuvat kohteista:

Lohikosken rampit
Mannilan rampit
Aholaidan (Rantaväylä) rampit
Aholaidan (Seppäläntie) rampit

