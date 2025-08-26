Yötyönä tehtävät päällystykset rampeilla haittaavat liikennettä Jyväskylän seudulla
Jyväskylässä tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä Vt 4 ja Vt 9 eritasoliittymien rampeilla syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Liikennehaittojen minimoimiseksi työt tehdään yötöinä klo 19.00-06.00 välisenä aikana ja Mannilan rampeilla klo 18.00-7.00. Rampit joudutaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä jyrsintä- ja päällystystöiden ajaksi.
Kaikkia eritasoliittymien ramppien osuuksia ei päällystetä nyt, koska osa on vielä hyvässä kunnossa ja osa on päällystetty viime vuonna.
Aikataulut:
- Lohikosken rampit 1.-2.9.
- Mannilan rampit 1.-3.9.
- Aholaita (Rantaväylä) 2.-4.9.
- Aholaita (Seppäläntie) 2.-5.9.
Päällystysaikatauluihin voi tulla muutoksia. Urakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy.
Tiellä liikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen ja pysäytyksiin tietyömaan läheisyydessä.
Alla karttakuvat kohteista:
Janne Hölttä
Projektipäällikkö
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh:0295 023 530
janne.holtta@ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
