Veripalvelun sovellus rikkoi 100 000 käyttäjän rajan – tärkeä työkalu myös valmiuden näkökulmasta

Vuosittain verta luovuttaa Suomessa noin 110 000 eri henkilöä. Veripalvelun sovelluksella on nyt 100 000 käyttäjää. 80 % uusista verenluovuttajista lataa sovelluksen, ja aktiivisia käyttäjiä on kuukausittain lähes 30 000. Päivittäin verenluovutuksessa käy 600–700 henkilöä.

"Olemme todella iloisia siitä, miten hyvin sovellus on otettu vastaan. Se kertoo siitä, että suomalaiset haluavat auttaa, ja että digitaaliset ratkaisut voivat tukea tätä halua tehokkaasti”, sanoo verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén.

Veripalvelun sovellus tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia toimintoja. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat:

päivittää yhteystietonsa

tarkastella aiempia luovutuskäyntejään ja hemoglobiiniarvojaan

nähdä veriryhmätietonsa

löytää lähimmän luovutuspaikan

vastaanottaa ilmoituksia esimerkiksi hätätilanteissa

kerätä Hengenpelastajamerkkejä

Sovellus tukee kansallista valmiutta

Veripalvelun sovellus on myös osa kansallista valmiutta. Sen kautta voidaan lähettää nopeasti kohdennettuja viestejä verenluovuttajille esimerkiksi suuronnettomuuksien tai muiden poikkeustilanteiden yhteydessä.

"Sovellus mahdollistaa suoran ja nopean yhteydenpidon luovuttajiin. Tämä on ratkaisevan tärkeää kriisitilanteissa, joissa aktiivista yhteydenpitoa luovuttajiin tarvitaan", Castrén kertoo.

Tällä hetkellä noin puolet käyttäjistä sallii poikkeustilanneviestien lähettämisen sovelluksen kautta.

Sovelluksesta näkee verenluovuttajan veriryhmätiedon, vaikka Veripalvelun taustajärjestelmä olisi pois käytöstä. Myös tämä toiminnallisuus on tärkeä erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa.

Hengenpelastajamerkit motivoivat ja palkitsevat

Yksi sovelluksen suosituimmista ominaisuuksista on Hengenpelastajamerkit – virtuaaliset tunnustukset, joita käyttäjät saavat esimerkiksi ensimmäisestä luovutuskerrasta, tietyn luovutusmäärän saavuttamisesta tai aktiivisuudesta.

Veripalvelu jatkaa sovelluksen kehittämistä yhä helppokäyttöisemmäksi ja sitouttavammaksi. Tulevaisuudessa käyttäjät voivat hallita ajanvarauksiaan suoraan sovelluksen kautta ja ilmoittaa luovutusesteestä tai poissaolosta turhien kutsuviestien välttämiseksi.

Sovellus on ladattavissa maksutta App Storesta ja Google Playsta hakusanalla "Veripalvelu". Luovuttajan sovellus toimii kolmella kielellä - suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mikä mahdollistaa yhä monimuotoisemman luovuttajakunnan tavoittamisen. Uusia verenluovuttajia tarvitaan vuosittain yli 20 000.