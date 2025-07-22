SPR Veripalvelu

Veripalvelun sovellus rikkoi 100 000 käyttäjän rajan – tärkeä työkalu myös valmiuden näkökulmasta

9.9.2025 12:33:05 EEST | SPR Veripalvelu | Tiedote

Jaa

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun mobiilisovellus on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: sovelluksella on nyt yli 100 000 käyttäjää, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuosittaisten verenluovuttajien määrä. Sovellus osoittaa, miten digitaaliset ratkaisut voivat paitsi helpottaa verenluovutusta, myös tukea yhteiskunnan valmiutta nopeassa kriisiviestinnässä.

Vuosittain verta luovuttaa Suomessa noin 110 000 eri henkilöä. Veripalvelun sovelluksella on nyt 100 000 käyttäjää. 80 % uusista verenluovuttajista lataa sovelluksen, ja aktiivisia käyttäjiä on kuukausittain lähes 30 000. Päivittäin verenluovutuksessa käy 600–700 henkilöä. 

"Olemme todella iloisia siitä, miten hyvin sovellus on otettu vastaan. Se kertoo siitä, että suomalaiset haluavat auttaa, ja että digitaaliset ratkaisut voivat tukea tätä halua tehokkaasti”, sanoo verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén

Veripalvelun sovellus tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia toimintoja. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat: 

  • päivittää yhteystietonsa 

  • tarkastella aiempia luovutuskäyntejään ja hemoglobiiniarvojaan 

  • nähdä veriryhmätietonsa 

  • löytää lähimmän luovutuspaikan 

  • vastaanottaa ilmoituksia esimerkiksi hätätilanteissa 

  • kerätä Hengenpelastajamerkkejä 

Sovellus tukee kansallista valmiutta 

Veripalvelun sovellus on myös osa kansallista valmiutta. Sen kautta voidaan lähettää nopeasti kohdennettuja viestejä verenluovuttajille esimerkiksi suuronnettomuuksien tai muiden poikkeustilanteiden yhteydessä. 

"Sovellus mahdollistaa suoran ja nopean yhteydenpidon luovuttajiin. Tämä on ratkaisevan tärkeää kriisitilanteissa, joissa aktiivista yhteydenpitoa luovuttajiin tarvitaan", Castrén kertoo.

Tällä hetkellä noin puolet käyttäjistä sallii poikkeustilanneviestien lähettämisen sovelluksen kautta. 

Sovelluksesta näkee verenluovuttajan veriryhmätiedon, vaikka Veripalvelun taustajärjestelmä olisi pois käytöstä. Myös tämä toiminnallisuus on tärkeä erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa.  

Hengenpelastajamerkit motivoivat ja palkitsevat 

Yksi sovelluksen suosituimmista ominaisuuksista on Hengenpelastajamerkit – virtuaaliset tunnustukset, joita käyttäjät saavat esimerkiksi ensimmäisestä luovutuskerrasta, tietyn luovutusmäärän saavuttamisesta tai aktiivisuudesta.  

Veripalvelu jatkaa sovelluksen kehittämistä yhä helppokäyttöisemmäksi ja sitouttavammaksi. Tulevaisuudessa käyttäjät voivat hallita ajanvarauksiaan suoraan sovelluksen kautta ja ilmoittaa luovutusesteestä tai poissaolosta turhien kutsuviestien välttämiseksi.  

Sovellus on ladattavissa maksutta App Storesta ja Google Playsta hakusanalla "Veripalvelu". Luovuttajan sovellus toimii kolmella kielellä - suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mikä mahdollistaa yhä monimuotoisemman luovuttajakunnan tavoittamisen. Uusia verenluovuttajia tarvitaan vuosittain yli 20 000. 

Avainsanat

verenluovutusmobiilisovellusdigipalvelutverenluovuttaja

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye