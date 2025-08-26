Kokoomuksen Päivärinta: Loppu järjettömälle verotukselle - työnteosta ja yrittämisestä ei enää rangaista

”Orpon hallitus keventää työn verotusta yli 1,5 miljardilla eurolla tämän hallituskauden aikana. Potista yli miljardi euroa kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Vaikka työttömyysvakuutusmaksut nousevat ensi vuonna, jää jokaiselle palkansaajalle selvästi enemmän käteen tämän hallituskauden päätteeksi. Tätä tarkoittaa työnteon kunnianpalautus”, Päivärinta iloitsee.

Päivärinnan mukaan kevennykset koskevat kaikkia tuloluokkia, sillä jokaisen suomalaisen työ on arvokasta ja sen hedelmät kuuluvat ensisijaisesti tekijälleen.

Osana veronkevennyksiä hallitus laskee myös ylimmät marginaaliveroasteet lähes 60 prosentista 52 prosenttiin. Marginaalivero tarkoittaa lisätulosta perittävää veroa.

”Ankaraa progressiota lievennetään vihdoinkin. Tämä on kokoomuksen pitkäaikainen tavoite. On järjetöntä, että Suomessa on rangaistu kouluttautumisesta, uralla etenemisestä, yrittämisestä ja lisätyön vastaanottamisesta, kun kaikkea tätä meidän tulee saada enemmän. Nyt suunta viimein kääntyy”, Päivärinta toteaa.

”Ylimpien marginaaliverojen alennus on todellinen kasvutoimi. Se ei rasita Suomen julkista taloutta, vaan lisää verotuloja, kun kannustimet työntekoon, kouluttautumiseen ja työuralla etenemiseen parantuvat. Niin kävi myös Ruotsissa. Koko Suomi hyötyy, kun saamme tähän maahan enemmän hyvätuloisia veronmaksajia ja heidän työpanoksensa”, Päivärinta paaluttaa.

Valtion tuloveroista jo yli 60 prosenttia kertyy yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevien suomalaisten verotuloista, vaikka heitä on vain viidesosa palkansaajista.

”Suurituloiset maksavat jatkossakin leijonanosan tuloverokertymästä. Ei Suomesta näillä päätöksillä vielä veroparatiisia tule. Vaikka 150 000 euroa vuodessa ansaitsevan verotus kevenee vajaalla 3 000 eurolla, hän maksaa yhä yli 67 000 euroa veroja ensi vuonna. Tämä olisi syytä muistaa silloin, kun julkisuudessa väitetään, etteivät suurituloiset muka osallistu talkoisiin”, Päivärinta muistuttaa.

Päivärintaa hämmästyttää, miten voimakkaasti oppositio vastustaa veronkevennyksiä, joilla luodaan parempia kannustimia työlle ja yrittämiselle, ja jotka hyvin todennäköisesti rahoittavat itse itsensä.

”SDP elää yhä siinä harhassa, että mitä kireämmin työtä verotetaan, sitä suurempi on verotuotto valtiolle. Todellisuudessa ylikireän verotuksen takia työtä on jäänyt Suomessa paljon tekemättä ja olemme hävinneet kilpailussa korkean osaamisen tekijöistä ja työpaikoista”, Päivärinta muistuttaa.

”En voi mitenkään käsittää, miksi vasemmisto-oppositio näkee joidenkin työn niin arvottomana ja haitallisena, että palkankorotuksesta pitää kahmaista reilusti yli puolet pois”, Päivärinta päivittelee.