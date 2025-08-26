Kokoomuksen Päivärinta: Loppu järjettömälle verotukselle - työnteosta ja yrittämisestä ei enää rangaista
”Orpon hallitus palauttaa työnteon kunniaan: verotusta kevennetään yli 1,5 miljardilla eurolla, ja jokainen palkansaaja hyötyy. Työnteosta rankaiseminen ylikireällä progressiolla ei palvele ketään”, kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta sanoo.
”Orpon hallitus keventää työn verotusta yli 1,5 miljardilla eurolla tämän hallituskauden aikana. Potista yli miljardi euroa kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Vaikka työttömyysvakuutusmaksut nousevat ensi vuonna, jää jokaiselle palkansaajalle selvästi enemmän käteen tämän hallituskauden päätteeksi. Tätä tarkoittaa työnteon kunnianpalautus”, Päivärinta iloitsee.
Päivärinnan mukaan kevennykset koskevat kaikkia tuloluokkia, sillä jokaisen suomalaisen työ on arvokasta ja sen hedelmät kuuluvat ensisijaisesti tekijälleen.
Osana veronkevennyksiä hallitus laskee myös ylimmät marginaaliveroasteet lähes 60 prosentista 52 prosenttiin. Marginaalivero tarkoittaa lisätulosta perittävää veroa.
”Ankaraa progressiota lievennetään vihdoinkin. Tämä on kokoomuksen pitkäaikainen tavoite. On järjetöntä, että Suomessa on rangaistu kouluttautumisesta, uralla etenemisestä, yrittämisestä ja lisätyön vastaanottamisesta, kun kaikkea tätä meidän tulee saada enemmän. Nyt suunta viimein kääntyy”, Päivärinta toteaa.
”Ylimpien marginaaliverojen alennus on todellinen kasvutoimi. Se ei rasita Suomen julkista taloutta, vaan lisää verotuloja, kun kannustimet työntekoon, kouluttautumiseen ja työuralla etenemiseen parantuvat. Niin kävi myös Ruotsissa. Koko Suomi hyötyy, kun saamme tähän maahan enemmän hyvätuloisia veronmaksajia ja heidän työpanoksensa”, Päivärinta paaluttaa.
Valtion tuloveroista jo yli 60 prosenttia kertyy yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevien suomalaisten verotuloista, vaikka heitä on vain viidesosa palkansaajista.
”Suurituloiset maksavat jatkossakin leijonanosan tuloverokertymästä. Ei Suomesta näillä päätöksillä vielä veroparatiisia tule. Vaikka 150 000 euroa vuodessa ansaitsevan verotus kevenee vajaalla 3 000 eurolla, hän maksaa yhä yli 67 000 euroa veroja ensi vuonna. Tämä olisi syytä muistaa silloin, kun julkisuudessa väitetään, etteivät suurituloiset muka osallistu talkoisiin”, Päivärinta muistuttaa.
Päivärintaa hämmästyttää, miten voimakkaasti oppositio vastustaa veronkevennyksiä, joilla luodaan parempia kannustimia työlle ja yrittämiselle, ja jotka hyvin todennäköisesti rahoittavat itse itsensä.
”SDP elää yhä siinä harhassa, että mitä kireämmin työtä verotetaan, sitä suurempi on verotuotto valtiolle. Todellisuudessa ylikireän verotuksen takia työtä on jäänyt Suomessa paljon tekemättä ja olemme hävinneet kilpailussa korkean osaamisen tekijöistä ja työpaikoista”, Päivärinta muistuttaa.
”En voi mitenkään käsittää, miksi vasemmisto-oppositio näkee joidenkin työn niin arvottomana ja haitallisena, että palkankorotuksesta pitää kahmaista reilusti yli puolet pois”, Päivärinta päivittelee.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Venäjän varjolaivaston pakotteet laajennettava lippuvaltioihin ja logistiikkayhtiöihin26.8.2025 14:24:22 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä varoitti Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa 24–26.8. Maarianhaminassa Venäjän varjolaivaston aiheuttamasta vakavasta ympäristöriskistä Itämerellä.
Kokoomuksen Kopra eduskuntaryhmän kesäkokouksessa: ”Velkajarru ei ole Suomelle kahle, vaan turvavyö”26.8.2025 11:59:24 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaati kesäkokouspuheessaan, että Suomeen säädetään velkajarru turvaamaan julkisen talouden kestävyyttä yli vaalikausien. Hän vetosi kaikkiin eduskuntapuolueisiin, jotta ne sitoutuisivat yhdessä vastuulliseen taloudenpitoon. Kopra muistutti puheessaan myös yhtenäisen tuen välttämättömyydestä Ukrainalle ja varoitti SDP:n vastuuttomasta velkapolitiikasta.
Kokoomuksen Kaunisto: Onko tämä SDP:n talouspolitiikan konkretia – leikataan itse luoduista yritystuista, jotka loppuvat muutenkin?25.8.2025 20:32:22 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on useissa eri yhteyksissä ilmoittanut SDP:n olevan valmis luopumaan teollisuuden sähköistämisen tuesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto muistuttaa, että sähköistämisen tuki on SDP:n itsensä säätämä ja sen viimeiset maksatukset tehdään vuonna 2026, jolloin kyseessä ei ole oikea säästötoimi.
Kokoomuksen Partanen: Keskusta haluaa veronmaksajien maksavan taas uuden pankkileikin – eikö Nuorisosäätiö riittänyt?21.8.2025 12:41:40 EEST | Tiedote
”Viimeksi, kun kepulaiset leikkivät pankkiireita ja kiinteistöpohattoja veronmaksajien rahoilla, oli jälki järkyttävää”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kommentoi keskustan suunnitelmaa perustaa valtiolle uusi rahastoyhtiö, jonka pääomat otettaisiin kunnilta ja eläkeyhtiöiltä.
Kokoomuksen Kaunisto: SDP on myöhässä kasvurahoituksen uudistuksissa – hallitus rahoittaa Tesi-konsernia jo nyt15.8.2025 20:15:55 EEST | Tiedote
SDP on jälleen keksinyt kasvurahoituksen teeman ja esittää miljardin euron valtion kasvurahastoa Tesin alle vuoteen 2030 mennessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto muistuttaa, että Orpon hallitus on jo päättänyt tehdä käytännössä saman, mitä SDP ehdottaa ja lisäksi paljon muita rahoitusmarkkinoita tukevia kasvutoimia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme