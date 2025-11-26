Työvoimanhallinnan globaali pioneeri Erik Fjellborg juhlistaa yhtiönsä 20-vuotistaivalta
Vuonna 2019 työvoimanhallinnan pioneeri, ruotsalainen Erik Fjellborg kertoi Suomessa yksinoikeudella Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa, että perustamansa yhtiö Quinyxin työvoimanhallintajärjestelmää käytetään 25 maassa. Nyt, reilu kuusi vuotta myöhemmin, 20 vuotta täyttäneen yhtiön tekoälypohjainen tuote on tuplannut markkinakapasiteettinsa. Quinyx-järjestelmää käytetään nykyään yli 50 maassa, myös vahvasti Suomessa.
Erik Fjellborgin yritysidea syntyi, kun hän nuorena oli kesätöissä McDonald’silla. Hän huomasi, että suuri osa hänen esihenkilöidensä ajasta kului työvuorojen järjestelyyn ja sijaisten etsimiseen. ”Kun työvuorosuunnittelu sakkaa, kaikki muutkin liiketoiminnan osa-alueet ovat sotkuisia. Katselin työpaikkani seinällä roikkuvaa kaoottista työvuorolistaa, ja minulla syttyi lamppu. Rakensin ensimmäisen version Quinyx-ohjelmistosta heti samana viikonloppuna.”, Fjellborg paljastaa.
Fjellborgin suunnitteleman ohjelmiston avulla työntekijät pystyvät helposti merkitsemään itselleen sopivimmat työvuorot, kirjaamaan lomatoiveensa, ilmoittamaan sairaspoissaolonsa ja viestittelemään keskenään työvuorojen vaihdoista. Viimeisen 20 vuoden aikana järjestelmä on kasvanut yksittäisestä tarpeesta laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi, ja työvoimanhallinnan lisäksi Quinyx tukee asiakkaita myös tehtävienhallinnassa. Ohjelmisto on vuosien varrella kehittynyt, mutta järjestelmän ydinajatuksena on edelleen se, että työelämän joustavuus hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä.
Quinyxin myötä Fjellborgista on tullut joustavan yrityskulttuurin puolestapuhuja. McDonald’sista puolestaan tuli Quinyxin ensimmäinen asiakas – ja on edelleen, 20 vuotta myöhemmin, yhtiön asiakkaana.
Johtavia ketjuja asiakkaina & tekoäly käyttöön jo viisi vuotta sitten
Maailmanlaajuisesti Quinyxillä on yli 800 asiakasyritystä. Suomessa yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Valio, Stockmann, Coor, Tokmanni, Gigantti, Barona, Clas Ohlson, Fimlab ja Suomalainen kirjakauppa.
Yhtiön kansainvälisiä asiakkaita puolestaan ovat esimerkiksi Starbucks, McDonald’s, DHL, Rituals, Calvin Klein, The Body Shop, IKEA ja GANT. Quinyxillä on toimipisteitä Suomen ja Ruotsin lisäksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Saksassa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa.
Quinyx osti AI-yhtiö Widget Brainin vuonna 2020, ja on siten ollut eturintamassa tekoälyn valjastamisessa työvoimanhallintaan. ”Halusin turbobuustata automaattista optimointia, sillä tiesin, että työvoiman kapasiteetin ennustaminen ja työvuorosuunnittelun kysyntä olisi maailmanlaajuisesti kiihtymässä sellaiseen vauhtiin, ettei kukaan manuaalisesti pysyisi mukana. Siksi otimme tekoälyn käyttöön ennen kuin muut tekivät sen.”, Fjellborg kertoo.
Quinyx-työvoimanhallintajärjestelmä tarjoaa käyttäjilleen optimoitua työvuorosuunittelua, tehtävienhallintaa sekä viestintä- ja palkitsemistoimintoja, jotka vahvistavat työntekijäkokemusta. Quinyxin avulla suoraviivaistetaan sekä työntekijöiden että esihenkilöiden työarkea.
Yhtiön julkaisema työelämätutkimus ollut vahvasti esillä myös Suomen mediassa
Yhtiö julkaisee myös vuosittaista Vuorotyöläisen arki -työelämätutkimusta, joka on vuosien varrella noteerattu laajasti suomalaisessa mediassa. Tutkimus tarkastelee myös suomalaisen vuorotyöarjen motivaatiotekijöitä. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö. Maailmassa on yli 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta.
Erik Fjellborg antaa keväällä 2026 haastatteluja myös suomalaiselle medialle. Hän kertoo näkemyksiään muun muassa seuraaviin teemoihin liittyen:
Miten Fjellborg on rakentanut kansainvälisen menestystarinansa? Millaiseksi joustavan yrityskulttuurin puolestapuhuja ennustaa maailman vuorotyöläisten tulevaisuudennäkymiä? Entä miten viraalit TikTok-trenditkin vaikuttavat vähittäiskaupan työvuorojen miehittämiseen ja miten viraali-ilmiöistä nousevia kysyntäpiikkejä voidaan ennakoida?
