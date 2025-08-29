Lotossa kaksi täysosumaa - 7 950 000 euron jättivoitot Helsinkiin ja Karjaalle
Loton hurja potti meni jakoon tämän illan arvonnassa, ja täysosumia löytyi kaksi kappaletta.
Loton kierroksen 35/2025 oikea rivi on 2, 3, 4, 8, 18, 26, ja 39. Lisänumero 33. Plusnumero 9.
Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta seitsemän oikein -rivejä, joilla voitti hulppeat 7 950 000 euroa.
Voitot osuivat Helsingin Jakomäen Huokotien R-kioskin asiakkaalle sekä nettipelaajalle Karjaalta.
- Suuret onnittelut uusille suomalaisille miljonääreille! Toivotamme Loton jättipottikierroksen voittajat lämpimästi tervetulleiksi Veikkauksen perinteisille suurvoittajakahveille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Veikkaus.fi:ssä onnenrivinsä pelannut voittaja Karjaalta saa jättipottinsa pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
Helsingin Jakomäen Huokotien R-kioskissa pelannut onnekas saa voittonsa pankkitililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.
Illan kaksi 7 950 000 euron jättipottia ovat Loton tämän vuoden suurimmat voitot.
Lisäksi lauantain Loton arvonnassa löytyi yksi 6+1 -oikein tulos, jolla voitti 219 992 euroa. Tämä voitto osui nettipelaajalle Mikkeliin.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 4 4 6 8 4 8. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kolme kappaletta ja niillä voitti 20 000 euroa.
Lauantain Millin voittorivi on 2, 5, 6, 11, 16 ja 36. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Vilna 14. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.
Ensi viikolla Loton potissa on miljoona euroa.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.
