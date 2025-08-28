AI Champion tuo tekoälyn rakentamisen ja datatalouden tueksi
Tampereen yliopisto koordinoi datatalouden kasvuohjelman kolmatta pilottia, jossa edistetään rakentamisen alan dataperustaista kasvua ja elinkaarikestävyyttä. AI Champion -pilotissa tutkimusorganisaatiot ja yritykset yhdistävät voimansa vauhdittaakseen alan digitalisaatiota ja kilpailukykyä tekoälyn avulla.
Pilotin keskiössä on laadukas ja vakioitu data, jonka pohjalta kehitetään tekoälyratkaisuja tukemaan uutta liiketoimintaa, sujuvampia prosesseja ja kestävää toimintaympäristöä koko rakentamisen arvoketjussa.
Pilotissa on mukana rakennusalan yritysten lisäksi useita tekoälyä kehittäviä yrityksiä, mikä varmistaa innovaatioiden kaupallistamisen ja hyödyntämisen käytännön liiketoiminnassa.
Datatalouden kasvuohjelman toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
– AI Champion -pilottiehdotus erottautui valintaprosessissa edukseen: Ehdotettu rakennusalalle sijoittuva datatalouden kehitystoimenpide on konkreettinen ja san tavoitteet ovat kansainvälisessä kasvussa hyödyntäen valmiiksi roolitettua laajaa verkostoa. Kehitystoimenpiteen sisältö on myös EU:n näkökulmasta ajankohtainen ja tärkeä, toteaa johtava asiantuntija Mika Kataikko TEMistä.
Pilotilla vauhtia taloteknisen datan virtautukseen
Tampereen yliopistossa pilottia koordinoi talotekniikan apulaisprofessori Piia Sormunen rakennetun ympäristön tiedekunnasta. Hänen mukaansa Suomessa on tehty merkittävää kansallista työtä tiedon vakioinnin eteen, ja nyt on tärkeää panostaa rakennusalan tekoälytutkimuksen ja osaamisen rahoitukseen.
– Tämä vauhdittaa datataloutta ja vahvistaa Suomen asemaa kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen kansainvälisenä edelläkävijänä, hän sanoo.
Sormunen antaa konkreettisen esimerkin talotekniikan datasta.
– Yhteen toimiva ja vakioitu talotekniikkadata mahdollistaa tiedon liikkumisen yli järjestelmä- ja organisaatiorajojen. Tekoälyn kehittäminen on välttämätöntä, jotta tätä dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti suunnittelusta ylläpitoon koko rakentamisen elinkaaren ajan, hän tarkentaa.
Sormunen korostaa yhteistyön merkitystä niin pilotin ideoinnissa kuin konkreettisesti kasvuohjelmaan pääsemisessä. AI Champion -pilotissa tutkimustyöstä vastaavat Tampereen ja Oulun yliopistot. Pilotin perustajina mukana kehitystyössä ovat Fira, Granlund ja Koja/Chiller. Business Tampere toimi merkittävänä neuvonantajana kasvuohjelman hakuvaiheessa.
AI Champion ekosysteemissä ovat myös mukana ETS Nord, Kiilto, GF BFS, QMG, LVI-Info, STK ja Airlyse. Rahoitusta on haettu Business Finlandilta taloteknisen datan virtautuksen ja tekoälytutkimuksen vauhdittamiseksi.
Tutustu datatalouden kasvuohjelmaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla (linkki avautuu uuteen ikkunaan).
Piia Sormunen, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto, 050 476 6731, piia.sormunen@tuni.fi
Harri Haapasalo, tutkimusyksikön johtaja, professori, Oulun yliopisto, 0400518 2275, harri.haapasalo@oulu.fi
Otto Alhava, asuntorakentamisen kehitysjohtaja, Fira, 0400 792 493, otto.alhava@fira.fi
Turo Välikangas, digitalisaatiopäällikkö, Koja, 050 529 3119, turo.valikangas@koja.fi
Tero Järvinen, kehitysjohtaja, Granlund, 050 323 2934, tero.jarvinen@granlund.fi
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
