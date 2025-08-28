AI Champion tuo tekoälyn rakentamisen ja datatalouden tueksi

Pilotin keskiössä on laadukas ja vakioitu data, jonka pohjalta kehitetään tekoälyratkaisuja tukemaan uutta liiketoimintaa, sujuvampia prosesseja ja kestävää toimintaympäristöä koko rakentamisen arvoketjussa.

Pilotissa on mukana rakennusalan yritysten lisäksi useita tekoälyä kehittäviä yrityksiä, mikä varmistaa innovaatioiden kaupallistamisen ja hyödyntämisen käytännön liiketoiminnassa.

Datatalouden kasvuohjelman toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

– AI Champion -pilottiehdotus erottautui valintaprosessissa edukseen: Ehdotettu rakennusalalle sijoittuva datatalouden kehitystoimenpide on konkreettinen ja san tavoitteet ovat kansainvälisessä kasvussa hyödyntäen valmiiksi roolitettua laajaa verkostoa. Kehitystoimenpiteen sisältö on myös EU:n näkökulmasta ajankohtainen ja tärkeä, toteaa johtava asiantuntija Mika Kataikko TEMistä.

Pilotilla vauhtia taloteknisen datan virtautukseen

Tampereen yliopistossa pilottia koordinoi talotekniikan apulaisprofessori Piia Sormunen rakennetun ympäristön tiedekunnasta. Hänen mukaansa Suomessa on tehty merkittävää kansallista työtä tiedon vakioinnin eteen, ja nyt on tärkeää panostaa rakennusalan tekoälytutkimuksen ja osaamisen rahoitukseen.

– Tämä vauhdittaa datataloutta ja vahvistaa Suomen asemaa kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen kansainvälisenä edelläkävijänä, hän sanoo.

Sormunen antaa konkreettisen esimerkin talotekniikan datasta.

– Yhteen toimiva ja vakioitu talotekniikkadata mahdollistaa tiedon liikkumisen yli järjestelmä- ja organisaatiorajojen. Tekoälyn kehittäminen on välttämätöntä, jotta tätä dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti suunnittelusta ylläpitoon koko rakentamisen elinkaaren ajan, hän tarkentaa.

Sormunen korostaa yhteistyön merkitystä niin pilotin ideoinnissa kuin konkreettisesti kasvuohjelmaan pääsemisessä. AI Champion -pilotissa tutkimustyöstä vastaavat Tampereen ja Oulun yliopistot. Pilotin perustajina mukana kehitystyössä ovat Fira, Granlund ja Koja/Chiller. Business Tampere toimi merkittävänä neuvonantajana kasvuohjelman hakuvaiheessa.

AI Champion ekosysteemissä ovat myös mukana ETS Nord, Kiilto, GF BFS, QMG, LVI-Info, STK ja Airlyse. Rahoitusta on haettu Business Finlandilta taloteknisen datan virtautuksen ja tekoälytutkimuksen vauhdittamiseksi.

Tutustu datatalouden kasvuohjelmaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla (linkki avautuu uuteen ikkunaan).