Sailamarja Kähkönen nimitetty Suomen ABB:n Country Holding Officeriksi ja ABB Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2025 alkaen

Suomen ABB:n Country Holding Officeriksi ja ABB Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Sailamarja Kähkönen. Hän aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta 2025. Kähkösellä on lähes 25 vuoden kansainvälinen kokemus ABB:llä johtamisen ja taloushallinnon johtotehtävistä eri maissa kuten Suomessa, Sveitsissä, Irlannissa, Egyptissä ja Arabiemiirikunnissa. Hänen asiantuntemuksensa ulottuu ABB:n kaikille liiketoiminta-alueille.

Ennen nimitystään Country Holding Officerin tehtävään Kähkönen toimi ABB:n globaalin Marine & Ports -divisioonan talousjohtajana, missä hänen syvällinen osaamisensa liiketoiminnan taloudellisista vaatimuksista ja markkinatilanteista yhdistettynä talousjohtamiseen on tukenut divisioonan kasvustrategiaa.

Country Holding Officerina Sailamarja Kähkönen vastaa Suomen ABB:n maaholding-organisaation toiminnasta, ja hän valvoo ja varmistaa Suomen sääntely- ja hallintovaatimusten noudattamisen yhtiössä. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Suomen ABB:n eri paikallisdivisioonien kanssa edistääkseen liiketoiminnan johdonmukaisuutta, nopeutta, asiantuntemusta ja yhteistyötä Suomen markkinoilla.

– ABB:n ensisijainen pyrkimys on palvella asiakkaitamme ja vastata heidän tarpeisiinsa. Autamme teollisuuden eri toimialoja toimimaan vakaasti korkealla suorituskyvyllä heidän omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että taustani eri toimialojen globaaleissa tehtävissä antaa hyvän pohjan tukea Suomen ABB:tä tässä pyrkimyksessä, sanoo Sailamarja Kähkönen.

Sailamarja Kähkösen nimitys Country Holding Officeriksi selkiyttää Suomen ABB:n organisaatiomallia konsernin globaalin ABB Way -toimintamallin mukaisesti: Country Holding Officerilla on vastuu yrityksen lakisääteisistä velvoitteista, asiakasrajapinta ja asiakasyhteydet ovat liiketoimintayksiköiden vastuulla, ja asiakasyhteyksistä ja myynnistä vastaavat Account Managerit yhdessä myyntijohdon ja -henkilöstön kanssa.

– Yhdessä voimme auttaa asiakkaitamme parhaimmalla mahdollisella tavalla. ABB:n arvot, rohkeus, välittäminen, uteliaisuus ja yhteistyö, ovat toimintamme ydin ja ne ohjaavat jokapäiväistä vuorovaikutustamme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Vahvalla yhteistyöllä edistämme ABB:n asiakkaiden menestystä ”Engineered to Outrun” -lupauksemme mukaisesti, sanoo Sailamarja Kähkönen.

Lisätietoja: Satu Perälampi, viestintäjohtaja, ABB Oy, 010 22 23850

