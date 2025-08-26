Kuivajoen siltaremontista haittaa liikenteelle
Kuivajoen sillan kannen valutyöstä aiheutuu liikenteelle merkittävää haittaa 9. - 10.9. Valutyö aloitetaan tiistaina 9.9. klo 7.00, jolloin nopeusrajoitus lasketaan kiertotieosuudella 15 kilometriin tunnissa.
Liikenteelle on työstä haittaa molemmissa suunnissa ja ajoittain liikenne joudutaan pysäyttämään hetkellisesti.
Liikenne palautuu normaaliksi keskiviikkona 10.9. noin kello 8:00-10:00.
Ajantasaiset tiedot tietöistä:
- Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100
- Liikennetilanne (fintraffic.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, ELY-keskus, p. 050 380 8149
Valvoja Henri Maarala, Infrasector Oy, p. 040 576 9096
Työmaapäällikkö Teppo Juola, Kreate Oy, p. 050 516 1395
Tietoa julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu
vaihde 0295 038 000
