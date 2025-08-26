Kuivajoen siltaremontista haittaa liikenteelle

Uudet linja-autovuorot täydentävät vuorotarjontaa Pyhäjoen, Raahen ja Oulun välillä 20.8.2025 10:35:47 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää uusia linja-autovuoroja Pyhäjoen, Raahen ja Oulun välillä. Vuorot paikkaavat elokuun alussa lakanneiden markkinaehtoisten linja-autovuorojen jättämää aukkoa ja tarjoavat erityisesti toisen asteen opiskelijoille aamuyhteyden Raaheen ja Ouluun. Kokkolan ja Kalajoen väliltä katkenneen iltapäiväyhteyden palauttamista selvitetään.