Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kuivajoen siltaremontista haittaa liikenteelle

1.9.2025 11:27:53 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | Tiedote

Kuivajoen silta kartalla.

Kuivajoen sillan kannen valutyöstä aiheutuu liikenteelle merkittävää haittaa 9. - 10.9. Valutyö aloitetaan tiistaina 9.9. klo 7.00, jolloin nopeusrajoitus lasketaan kiertotieosuudella 15 kilometriin tunnissa.

Liikenteelle on työstä haittaa molemmissa suunnissa ja ajoittain liikenne joudutaan pysäyttämään hetkellisesti.

Liikenne palautuu normaaliksi keskiviikkona 10.9. noin kello 8:00-10:00.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, ELY-keskus, p. 050 380 8149
Valvoja Henri Maarala, Infrasector Oy, p. 040 576 9096
Työmaapäällikkö Teppo Juola, Kreate Oy, p. 050 516 1395

Tietoa julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

vaihde 0295 038 000

https://www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-pohjanmaa

