Hämeen ELY-keskus

Valtatien 12 Joutjärvi–Uusikylä välin tiesuunnitelmaluonnokset esillä yleisötilaisuudessa 18.9.2025

1.9.2025 11:33:00 EEST | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Uudenmaan ELY-keskus ja Lahden kaupunki laativat tiesuunnitelmaa valtatien 12 parantamiseksi. Noin 17 kilometrin mittainen suunnittelualue alkaa Lahden Joutjärven eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy Orimattilan Uudenkylän eritasoliittymään. Valtatie 12 on tärkeä itä–länsisuuntainen yhteys ja merkittävä reitti elinkeinoelämän kuljetuksille. Nykyinen vilkasliikenteinen tie on koettu turvattomaksi, ja osa liikenteestä on siirtynyt rinnakkaistielle (mt 312).

Kartta, jossa näkyy suunnittelualue Lahden ja Nastolan välillä. Mukana nykyiset ja uudet eritasoliittymät.
Suunnittelualue kartalla

Tiesuunnitelmassa liikenneturvallisuutta parannetaan. Sen mukaan valtatie levennetään Joutjärven ja Nastolan eritasoliittymien välillä nelikaistaiseksi. Nastolan ja Uudenkylän välillä tie muutetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi. Lisäksi rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää, jotka tukevat Lahden kaupungin nykyistä ja tulevaa maankäyttöä.

Suunnitelma vähentää meluhaittoja. Mukana on myös pohjavedensuojauksia, riista-aitoja ja ratkaisuja eläinten liikkumisen turvaamiseksi. Näitä ovat muun muassa alikulut ja liito-oravien ylityspaikat. Eläinten kulku valtatien poikki on huomioitu viime keväänä yleisötilaisuudesta asukkailta saadun palautteen perusteella.

”Tiesuunnitelmassa esitetty meluntorjunta hoidetaan pääasiassa meluvallein. Lisäksi torjunnassa käytetään meluaitoja ja melukaiteita esimerkiksi Villähteen tiheästi asutun alueen kohdalla. Valtatielle esitetyt meluntorjuntaratkaisut parantavat valtatien 12 läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen melutilannetta”, kertoo suunnittelua luotsaava Anna Elf Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Valtatien 12 Joutjärven ja Uusikylän välinen tiesuunnitelma perustuu vuonna 2010 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jonka yhteydessä on arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset (YVA). Nyt määritetään tarkka tien tilantarve ja yksityiskohdat, kuten liittymiset valtatiehen, uudet kulkuyhteydet ja meluesteet. Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2026, mutta hankkeen toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Tutustu tiesuunnitelmaluonnoksiin yleisötilaisuudessa ja jätä palautetta

Hankkeen toinen yleisötilaisuus järjestetään Nastolassa torstaina 18.9.2025 klo 17.30–19.00 Rakokiven monitoimitalo Loistossa (Toritie 6). Tilaisuudessa esitellään tiesuunnitelmaluonnoksia ja melumallinnuksen tulokset, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan pienryhmissä karttojen äärellä. Esittelyyn voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsissa ja esittää myös kysymyksiä sitä kautta kokouksen keskustelussa, linkki kokoukseen löytyy hankkeen internetsivuilta https://vayla.fi/joutjarvi-uusikyla.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua ja jättää niistä palautetta kyselyn kautta, joka on avoinna 18.95.10.2025. Linkki kyselyyn löytyy myös hankkeen nettisivuilta.

Lisätietoja:

Hankkeen internetsivuilla lisätietoja, linkki karttapalautekyselyyn ja liittymislinkki yleisötilaisuuden etäosallistumista varten: https://vayla.fi/joutjarvi-uusikyla.

Avainsanat

vt12lahtiorimattilatiesuunnitelmayleisötilaisuus

Yhteyshenkilöt

Anna Elf, projektipäällikkö, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Puh. 0295 021 395, etuni-mi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lotta-Maija Salmelin, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, Puh. 0400 941 403, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kuvat

Kartta, jossa näkyy suunnittelualue Lahden ja Nastolan välillä. Mukana nykyiset ja uudet eritasoliittymät.
Suunnittelualue kartalla
Lataa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Kuvituskuva.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye