Valtatien 12 Joutjärvi–Uusikylä välin tiesuunnitelmaluonnokset esillä yleisötilaisuudessa 18.9.2025

Tiesuunnitelmassa liikenneturvallisuutta parannetaan. Sen mukaan valtatie levennetään Joutjärven ja Nastolan eritasoliittymien välillä nelikaistaiseksi. Nastolan ja Uudenkylän välillä tie muutetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi. Lisäksi rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää, jotka tukevat Lahden kaupungin nykyistä ja tulevaa maankäyttöä.

Suunnitelma vähentää meluhaittoja. Mukana on myös pohjavedensuojauksia, riista-aitoja ja ratkaisuja eläinten liikkumisen turvaamiseksi. Näitä ovat muun muassa alikulut ja liito-oravien ylityspaikat. Eläinten kulku valtatien poikki on huomioitu viime keväänä yleisötilaisuudesta asukkailta saadun palautteen perusteella.

”Tiesuunnitelmassa esitetty meluntorjunta hoidetaan pääasiassa meluvallein. Lisäksi torjunnassa käytetään meluaitoja ja melukaiteita esimerkiksi Villähteen tiheästi asutun alueen kohdalla. Valtatielle esitetyt meluntorjuntaratkaisut parantavat valtatien 12 läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen melutilannetta”, kertoo suunnittelua luotsaava Anna Elf Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Valtatien 12 Joutjärven ja Uusikylän välinen tiesuunnitelma perustuu vuonna 2010 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jonka yhteydessä on arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset (YVA). Nyt määritetään tarkka tien tilantarve ja yksityiskohdat, kuten liittymiset valtatiehen, uudet kulkuyhteydet ja meluesteet. Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2026, mutta hankkeen toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Tutustu tiesuunnitelmaluonnoksiin yleisötilaisuudessa ja jätä palautetta

Hankkeen toinen yleisötilaisuus järjestetään Nastolassa torstaina 18.9.2025 klo 17.30–19.00 Rakokiven monitoimitalo Loistossa (Toritie 6). Tilaisuudessa esitellään tiesuunnitelmaluonnoksia ja melumallinnuksen tulokset, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan pienryhmissä karttojen äärellä. Esittelyyn voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsissa ja esittää myös kysymyksiä sitä kautta kokouksen keskustelussa, linkki kokoukseen löytyy hankkeen internetsivuilta https://vayla.fi/joutjarvi-uusikyla.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua ja jättää niistä palautetta kyselyn kautta, joka on avoinna 18.9–5.10.2025. Linkki kyselyyn löytyy myös hankkeen nettisivuilta.

Lisätietoja:

Hankkeen internetsivuilla lisätietoja, linkki karttapalautekyselyyn ja liittymislinkki yleisötilaisuuden etäosallistumista varten: https://vayla.fi/joutjarvi-uusikyla.