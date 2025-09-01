Mediakutsu: Nyt murretaan vesihuollon myyttejä!
Onko vesihuollossa liian monta osapuolta? Ovatko yksityisomisteiset vesihuoltolaitokset julkisia tehokkaampia? Tampereen yliopiston tutkijat murtavat sitkeimpiä vesihuollon myyttejä tuoreessa Dispelling Myths About Water Services -teoksessaan nyt kansainvälisestä näkökulmasta.
Puhtaasta vedestä on tulossa globaalisti yhä kriittisempi luonnonvara. Tutkitun tiedon avulla voidaan oikaista vesihuoltoon liittyviä vääriä uskomuksia ja samalla parantaa yleistä luottamusta vesihuoltoon.
Kirjan kirjoittajista dosentti Tapio Katko ja dosentti Jarmo Hukka toteavat, että myytit vaikeuttavat alan ammattilaisten työtä, koska ne aiheuttavat väärinkäsityksiä ja kielteisiä asenteita esimerkiksi vesihuollon sääntelyyn, palvelujen järjestämiseen, tuotantoon sekä vesimaksuihin liittyen. Oikeaksi todistetusta tiedosta on hyötyä paitsi vesihuollon ammattilaisille, suurelle yleisölle ja medialle myös esimerkiksi julkisessa päätöksenteossa ja koulujen oppimateriaalina.
Tapio Katko, mitä vastaat heille, joiden mielestä vesihuoltoa hämmentää liian iso joukko erilaisia toimijoita?
– Vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö ulottuu useille aloille: esimerkiksi terveyteen, ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön. Vesihuollossa on siis lähtökohtaisesti monta osapuolta. Samalla vesihuolto on keskeinen osa huoltovarmuutta. Vesihuollon kentällä kullekin pelaajalle tulee löytää parhaiten soveltuva rooli siten, että yhteistyö toimii. Vähän niin kuin hyvässä jalkapallopelissä, Katko toteaa.
Jarmo Hukka, miten pitäisi suhtautua siihen väitteeseen, että vesihuoltolaitosten yksityistäminen on ainoa tie tehokkuuteen?
– Empiiriset tulokset eri puolilla maailmaa osoittavat, että julkiset vesihuoltolaitokset ovat parempia turvaamaan vesihuoltopalvelut kuin yksityiset, täräyttää Hukka.
Näistä myyttimaistiaisista saat lisätietoa tutkijoilta. Niiden lisäksi he käsittelevät teoksessaan 19 muuta vesihuoltoon liittyvää uskomusta ja oikaisevat niitä tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.
Katko ja Hukka kiteyttävät tutkimustuloksensa seuraavasti:
- Tarvitaan riittävät ja lainmukaiset resurssit rakentamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja valvontaan.
- Alan koulutusta ja TKI-toimintaa tulee laajentaa veden käsittelystä ja puhdistuksesta verkostoihin ja laajempiin laitosten hallinta eli governance-kysymyksiin.
- Alan tietoisuuden lisäys ja ennakoiva viestintä tulee ottaa osaksi vesihuoltolaitosten strategista toimintaa.
Tutkijat julkaisivat edellisen kotimaan vesihuoltoon liittyviä uskomuksia ja niiden todenperäisyyttä käsittelevän teoksensa vuonna 2022. Uudessa teoksessa he tarkastelevat pääosin myyttejä eri puolilta maailmaa.
Tervetuloa julkistustilaisuuteen 5.9.2025
Dispelling Myths About Water Services -kirja julkistetaan perjantaina 5. syyskuuta 2025 kello 14 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella, Rakennustalon salissa rk218 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita mukaan kuulemaan lisää ja haastattelemaan tekijöitä! Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Teams-linkki löytyy tilaisuuden verkkosivulta.
Teosta ovat tukeneet Suomen tietokirjailijat, Waldemar von Frenckellin säätiö, Keskitien säätiö ja Nesslingin säätiö, VEPATUKI-tutkimusklusteri sekä Tampereen yliopiston kirjasto.
Kirjan ovat kirjoittaneet Tapio S. Katko, Jarmo J. Hukka, Petri S. Juuti, Riikka P. Juuti ja Eric J. Nealer. Teos on vapaasti ladattavissa kustantajan sivulla ja ostettavissa myös painettuna versiona.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapio Katko, 0400 737407, tapio.katko@tuni.fi
Kuvat
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
AI Champion tuo tekoälyn rakentamisen ja datatalouden tueksi1.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopisto koordinoi datatalouden kasvuohjelman kolmatta pilottia, jossa edistetään rakentamisen alan dataperustaista kasvua ja elinkaarikestävyyttä. AI Champion -pilotissa tutkimusorganisaatiot ja yritykset yhdistävät voimansa vauhdittaakseen alan digitalisaatiota ja kilpailukykyä tekoälyn avulla.
Kutsu medialle: Tampereen yliopisto juhlii lukuvuoden avajaisia 2. syyskuuta28.8.2025 13:15:00 EEST | Kutsu
Tampereen yliopiston lukuvuoden 2025–2026 avajaisjuhlaa vietetään tiistaina 2.9.2025 klo 12 alkaen keskustakampuksella Päätalon juhlasalissa. Tervetuloa seuraamaan juhlaa!
Digitalisaatio vierittää julkisen hallinnon taakkaa kansalaisille28.8.2025 13:10:02 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston monitieteinen tutkimus osoittaa, että itsepalvelun ja automaation aiheuttama digitaalinen taakka kuormittaa merkittävästi mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä. Digitaalisten julkisten palvelujen käyttö omien asioiden hoitamisessa ja vuorovaikutus viranomaisten kanssa saa mielenterveyskuntoutujat kokemaan syvää eriarvoisuutta. Tutkimus toteutti aineistonkeruussa kansalaistieteen menetelmiä.
Yli 90-vuotias asuu kotonaan läheisen tuella, mutta sairaudet kysyvät palveluja27.8.2025 10:49:17 EEST | Tiedote
Läheiset ovat suurin avun ja hoivan lähde yli 90-vuotiaille tamperelaisille. Kotona asuminen on yleistynyt, mutta sairaudet pakottavat aika ajoin päivystykseen. Tervaskannot 90+ tutkimushanke kertoo 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten elämäntilanteesta, terveydestä ja toimintakyvystä. Tutkimus viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan kaikille avoimessa juhlaseminaarissa.
Suomalaistutkijat löysivät uuden selityksen sydäninfarktin syntymiselle27.8.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että sydäninfarkti saattaa olla infektiosairaus. Löydös haastaa perinteisen käsityksen sydäninfarktin synnystä ja avaa uusia mahdollisuuksia hoitoon, diagnostiikkaan ja jopa rokotteen kehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme