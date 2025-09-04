Ubitec ja Bollegraaf ovat solmineet yhteistyösopimuksen kierrätysratkaisujen asennuksesta ja huollosta - tavoitteena kasvu Pohjoismaissa.
Alankomaalainen Bollegraaf Group, maailman johtava kokonaisvaltaisten kierrätysratkaisujen suunnittelija ja valmistaja, on tunnettu jatkuvasta kehityksestä ja innovatiivisista kokonaisratkaisuistaan. Yhtiö on allekirjoittanut heinäkuussa yhteistyösopimuksen suomalaisen Ubitec Oy:n kanssa. Sopimus kattaa kierrätysjärjestelmien asennuksen, huollon sekä varaosien ja tarvittaessa myös itse ratkaisujen jälleenmyynnin. Yhteistyöllä haetaan kasvua Pohjoismaissa.
Ubitec Oy on teollisuuden automaatio- ja sähköistysprojekteihin sekä kunnossapitoon erikoistunut yhtiö, jolla on jo vahva asema sekä Suomen että Ruotsin markkinassa.
“Kumppanuuden kautta vahvistamme Ubitecin asemaa Suomen johtavana kierrätyslaitteistojen asennusfirmana. Asennuksen lisäksi voimme taata asiakkaillemme huoltovarmuuden ja nopean varaosien saatavuuden. Sopimuksen myötä voimme jatkossa toimittaa myös asiakkaalle toimivimmat kierrätysratkaisut. Bollegraafin ratkaisut ovat markkinoiden laadukkaimpia ja niitä myös parannetaan koko ajan. Sopimus allekirjoitettiin juuri oikeassa hetkessä, sillä jo nyt näköpiirissä on konkreettisia toteutuksia, joissa voimme olla mukana tarjoajana,” kertoo Ubitecin toimitusjohtaja Leo Nokelainen.
“Kumppanuus Ubitecin kanssa vahvistaa asemaamme Pohjoismaissa. Ubitec on alansa johtava toimija Suomessa ja lisäksi heillä on vahva asiakaskunta valmiina Ruotsissa. Tämän kumppanuuden avulla pystymme palvelemaan pohjoismaisia asiakkaitamme nopeilla vasteajoilla ja korkealaatuisella palvelulla. Bollegraafin tavoitteena on lisätä läsnäoloaan Pohjoismaissa ja yhteistyö Ubitecin kanssa on tärkeää tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Uskomme, että meidän huipputason ratkaisuille on vahva kysyntä. Ratkaisumme kattavat kaikki jätevirrat – kotitalousjätteestä, paperista ja muovista aina rakennus- ja purkujätteisiin saakka,” kommentoi Bollegraafin toimitusjohtaja Xander Ferdinandusse.
“Tekoälyn hyödyntäminen, robotiikka ja edistynyt suunnittelu ovat keskeisiä tekijöitä innovaatiopolullamme. Iloksemme myös arvomme ja visiomme kohtaavat Ubitecin kanssa. Molempien liiketoiminnan ytimessä on tarjota kestäviä ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön, ihmisten hyvinvoinnin ja planeettamme rajalliset resurssit,” päättää Ferdinandusse.
Yhteyshenkilöt
Leo NokelainenUbitec OyPuh:040 575 0607Puh:040 575 0607leo.nokelainen@ubitec.fi
Matthijs van WalsumMarketing & Communication SpecialistBollegraaf GroupPuh:+31 596 654 333m.v.walsum@bollegraaf.com
Ubitec Oy
Ubitec Oy on suomalainen yhtiö, joka toteuttaa sähköistys-, instrumentointi- sekä automaatioprojekteja prosessi- ja energiateollisuuden hankkeissa. Palvelemme kunnossapito- ja sähköasennustöissä, keskus- ja kojeistovalmistuksessa sekä kokoonpano- ja integrointitarpeissa.
Toteutamme kokonaisvaltaisesti konesiirrot ja -asennukset sekä tuotantolaitteiden modernisoinnit. Asiantuntijamme huolehtivat sähkö- ja automaatiosuunnittelusta, ohjelmoinnista sekä käyttöönotto- ja testauspalvelusta.
Yhtiö on perustettu vuonna 2012, ja kuulumme WEST Invest Group -konserniin, jonka liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.
Bollegraaf Group
Bollegraaf Group on maailman johtava jätteenlajittelun ja kierrätyksen asiantuntija sekä innovoija. Maineemme perustuu laitteistojen tinkimättömään laatuun – erotustehokkuuteen, kestävyyteen ja huollon helppouteen. Bollegraaf on markkinajohtaja toimialallaan ja sillä on vahva markkina-asema Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kasvavaa liiketoimintaa myös Afrikassa.
Bollegraafin tavoitteena on tarjota asiakkailleen paras mahdollinen sijoitetun pääoman tuotto sekä maksimoida kiertotalousvaikutus huippuluokan kierrätysratkaisujen avulla. Yritys tarjoaa ratkaisuja kaikenlaisiin jätevirtoihin – kotitalousjätteestä, paperista ja muovista rakennus- ja purkujätteisiin.
Bollegraaf toimii brändeillä Bollegraaf Recycling Solutions ja Lubo Recycling Solutions. Pohjois-Amerikassa Bollegraafia edustaa yksinoikeudelle sen pitkäaikainen strateginen kumppani Van Dyk Recycling Solutions.
Yhtiö on perustettu vuonna 1961 ja sen liikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa.
