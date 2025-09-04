Ubitec ja Bollegraaf ovat solmineet yhteistyösopimuksen kierrätysratkaisujen asennuksesta ja huollosta - tavoitteena kasvu Pohjoismaissa.

Ubitec Oy on teollisuuden automaatio- ja sähköistysprojekteihin sekä kunnossapitoon erikoistunut yhtiö, jolla on jo vahva asema sekä Suomen että Ruotsin markkinassa.

“Kumppanuuden kautta vahvistamme Ubitecin asemaa Suomen johtavana kierrätyslaitteistojen asennusfirmana. Asennuksen lisäksi voimme taata asiakkaillemme huoltovarmuuden ja nopean varaosien saatavuuden. Sopimuksen myötä voimme jatkossa toimittaa myös asiakkaalle toimivimmat kierrätysratkaisut. Bollegraafin ratkaisut ovat markkinoiden laadukkaimpia ja niitä myös parannetaan koko ajan. Sopimus allekirjoitettiin juuri oikeassa hetkessä, sillä jo nyt näköpiirissä on konkreettisia toteutuksia, joissa voimme olla mukana tarjoajana,” kertoo Ubitecin toimitusjohtaja Leo Nokelainen.

“Kumppanuus Ubitecin kanssa vahvistaa asemaamme Pohjoismaissa. Ubitec on alansa johtava toimija Suomessa ja lisäksi heillä on vahva asiakaskunta valmiina Ruotsissa. Tämän kumppanuuden avulla pystymme palvelemaan pohjoismaisia ​​asiakkaitamme nopeilla vasteajoilla ja korkealaatuisella palvelulla. Bollegraafin tavoitteena on lisätä läsnäoloaan Pohjoismaissa ja yhteistyö Ubitecin kanssa on tärkeää tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Uskomme, että meidän huipputason ratkaisuille on vahva kysyntä. Ratkaisumme kattavat kaikki jätevirrat – kotitalousjätteestä, paperista ja muovista aina rakennus- ja purkujätteisiin saakka,” kommentoi Bollegraafin toimitusjohtaja Xander Ferdinandusse.

“Tekoälyn hyödyntäminen, robotiikka ja edistynyt suunnittelu ovat keskeisiä tekijöitä innovaatiopolullamme. Iloksemme myös arvomme ja visiomme kohtaavat Ubitecin kanssa. Molempien liiketoiminnan ytimessä on tarjota kestäviä ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön, ihmisten hyvinvoinnin ja planeettamme rajalliset resurssit,” päättää Ferdinandusse.