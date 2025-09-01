Kaupunginhallitus: Vuoden toinen osavuosikatsaus

Espoon asukasmäärän kasvu jatkuu vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 2 980 hengellä. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan kesäkuun 2025 lopussa 323 940 henkeä. Kesäkuun 2025 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 11,5 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta.

Toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta yhteensä 19,9 milj. euroa. Toimintakulut ovat ylittymässä 5,6 milj. eurolla, joka aiheutuu suurimmaksi osaksi työllisyyspalvelujen työttömyysetuusmaksuista sekä suomenkielisen opetuksen kuluista. Henkilöstökulut (ml. työvoimanvuokraus) ovat kasvaneet vuoden aikana 6,6 prosenttia.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on tammi-heinäkuussa kertynyt 746 milj. euroa. Kaupungin verotuloennustetta tehdessä huomioidaan valtiovarainministeriön verotuloennusteet ja Kuntaliiton verokehikon ennusteet. Osavuosikatsaus 1:n yhteydessä verotuloennustetta alennettiin yhteensä 26 milj. euroa. Verotuloennustetta joudutaan kuitenkin edelleen heikentämään, n. 4 milj. eurolla, johtuen kunnallisveron heikosta kertymästä. Kunnallisveron ennakoidaan jäävän 27 milj. euroa talousarviosta. Kokonaisuutena verotulojen ennakoidaan jäävän yhteensä 30 milj. euroa talousarviosta.

Espoo verorahoitus on hyvin pitkälle valtionosuusriippuvainen. Yli 30 prosenttia verorahoituksesta koostuu valtionosuuksista, jotka eivät kehity samassa suhteessa verotulojen kanssa tai asukasmäärän ja siten palvelujen järjestämisen kanssa. Valtionosuudet kattavat myös vain osan palvelujen järjestämisen kustannuksista.

Toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan 126,6 milj. euroa negatiivinen ja 20 milj. euroa talousarviota heikompi. Rahavirtaa heikentävät ennustetut verotulojen ja maanmyyntitulojen alitukset, menoylitykset ja lisäysesitykset investointeihin. Lainanottovaltuutta ei ole vielä tänä vuonna käytetty, mutta rahavirran jatkuessa vahvasti negatiivisena, siihen tullaan varautumaan.

Tuloksen ennustetaan heinäkuun lopun tilanteessa toteutuvan alhaisena eli 41,3 milj. euron tasolla. Poikkeama talousarvioon on yli 20 milj. euroa. Tulosta osaltaan nostaa 9,5 milj. euron maankäyttösopimustuotot, jotka vastaavasti kasvattavat investointikustannuksia. Osavuosikatsaus 1:n jälkeen rahoitustuottojen ennustetta on nostettu ja rahoitustuottojen ennakoidaan toteutuvan yli 25 milj. euroa talousarviota parempana. Kaikkiaan rahoitustuottoja kertyy n. 52 milj. euroa. Huomioitavaa on, että ilman rahoitustuottoja kaupungin tulos olisi negatiivinen.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 383 milj. euroa. Investointien kokonaisennusteeseen ei ole tullut olennaisia muutoksia kesän aikana.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston sekä vammaisneuvoston toimikaudeksi 1.9.2025 - 31.5.2029.

