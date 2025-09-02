Fennoa nimittää Ilari Nurmen uudeksi toimitusjohtajaksi tukemaan yhtiön kasvustrategiaa ja pörssilistautumista

Nykyinen toimitusjohtaja ja toinen yhtiön perustajista, Mikko Kalliovaara, jatkaa yhtiössä keskittyen täysipainoisesti tuotejohtajan tehtäviin. Yhtiön toinen perustaja Lasse Elfving jatkaa yhtiössä johtavana tuotekehitysasiantuntijana Fennoa-tuotteen teknistä kehitystä vauhdittaen.

”Fennoa on kasvanut viime vuosina poikkeuksellisen nopeasti ja kannattavasti. Nyt on oikea hetki tuoda tiimiin kokenut toimitusjohtaja, jolla on vahvaa näyttöä nopeasti kasvaneiden yhtiöiden johtamisesta sekä toimimisesta pörssiyhtiöiden johtotehtävissä. Ilari Nurmi tuo mukanaan juuri sellaista kokemusta ja osaamista, jota tarvitsemme seuraavassa vaiheessa”, kuvailee Fennoaa tähän saakka lähes 12 vuoden ajan luotsannut Mikko Kalliovaara.

Ilari Nurmi on aikaisemmin toiminut toimitusjohtajana Eficodessa sekä johtotehtävissä lukuisissa suomalaisissa pörssiyrityksissä, kuten Basware, Innofactor ja Nokia.



“Fennoa on viimeisten vuosien aikana ollut yksi Suomen huikeimmista ohjelmistoalan kasvutarinoista. Uskon, että tulevaisuudessa Fennoasta kasvaa Suomen johtava taloushallinnon ohjelmistotalo. Olen innoissani päästessäni tekemään töitä Fennoan huipputiimin kanssa. Yhdessä jatkamme tulevaisuuden rakentamista taloushallinnon ammattilaisille”, sanoo Ilari Nurmi.

Fennoa on suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja myy digitaalisen taloushallinnon pilvipalvelua tilitoimistoille. Ohjelmistoa käyttää jo n. 900 tilitoimistoa sekä yli 40 000 yritystä ja yhteisöä ympäri Suomen. Fennoa on yksi koko Suomen nopeimmin kasvavista IT-alan yrityksistä ja elokuussa 2025 se valittiin Tivin vuoden yritykseksi.