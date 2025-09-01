Tiesuunnitelman laatiminen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Virkkulantielle Iihin on aloitettu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8511 Iihin. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Tiesuunnitelmassa suunnitellaan jalankulku- ja pyörätieyhteys maantien 8511 (Virkkulantie) varteen tien eteläpuolelle välille Voimatie – maantie 851 (Yli-Iintie).
Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen sekä kestävien kulkumuotojen kasvuedellytysten parantaminen.
Suunnittelutyö aloitetaan syyskuussa 2025 ja tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2026. Alkuvuodesta 2026 järjestetään Iissä avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Vuorovaikutustilaisuudesta tiedotetaan erikseen.
Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle laaditaan erillinen rakentamissuunnitelma, joka valmistuu lokakuussa 2026. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja hankkeesta:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Jouni Heikkilä, puh. 0295 038 150, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Iin kunta,
Taija Savilaakso, puh. 040 674 0571, etunimi.sukunimi@ii.fi
WSP Finland Oy,
Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034, etunimi.sukunimi@wsp.com
Tietoa julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu
vaihde 0295 038 000
