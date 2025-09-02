Uusi suomalainen ohjelmisto tuo tekoälyn kiinteistöalalle – Sofitum haastaa alan perinteet uudella järjestelmällä

Suomen suurimpaan omaisuusluokkaan, kiinteistöihin, tulee nyt täysin uusi tapa toimia. Turkulainen Sofitum Oy on julkaissut uuden sukupolven kiinteistöhallintaratkaisun Aulaan, joka hyödyntää tekoälyä tavalla, jota alalla ei ole ennen nähty. Aulaan modernisoi vuokrauksen ja kiinteistöhallinnan prosessit, joita on pitkään pyöritetty vanhentuneilla järjestelmillä.

– Tavoitteemme on päivittää kiinteistöalan järjestelmät 2020-luvulle. Aulaan tuo alalle tekoälypohjaisia työkaluja, jotka nopeuttavat päätöksentekoa, vähentävät manuaalista työtä ja parantavat asiakaskokemusta. Tämä ei ole vain tekninen uudistus – se on toimintatapojen muutos, kertoo Sofitumin toimitusjohtaja Juha Raitanen.

Ensimmäinen alan järjestelmä, jossa tekoälyllä on järkevä rooli

Aulaan hyödyntää tekoälyä esimerkiksi asukasvalinnassa, vuokravalvonnassa ja palvelupyyntöjen käsittelyssä. Tekoäly ei korvaa ihmistä, vaan tukee asiantuntijoita tekemään nopeampia, johdonmukaisempia ja läpinäkyvämpiä päätöksiä.

– Monilla kiinteistötoimijoilla on käytössään ohjelmistoja, jotka eivät enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Halusimme kehittää ratkaisun, joka on nopea ottaa käyttöön, miellyttävä käyttää ja aidosti hyödyllinen arjessa, Raitanen kertoo.

– Aulaan on järjestelmä, jollaista kiinteistöala on kaivannut jo pitkään. Nyt on ensimmäistä kertaa aidosti hyödynnetty tekoälyä prosessien virtaviivaistamisessa ja toiminnan tehostamisessa – unohtamatta käyttäjää. Aulaan vie myös käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle, ja uskon, että järjestelmä tullaan ottamaan lämpimästi vastaan myös käyttäjien keskuudessa, toteaa pitkän uran vuokrataloyhtiöiden johdossa tehnyt Sofitumin Advisor Juha Heino.

Suomalaista ohjelmisto-osaamista – tähtäimessä kansainväliset markkinat

Aulaan on kehitetty täysin suomalaisessa omistuksessa, ja sen suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä kiinteistöalan toimijoiden kanssa. Nopeaan kasvuun tähtäävä Sofitum laajenee tulevaisuudessa myös kansainvälisille markkinoille.

– Suomi on erinomainen testialusta kiinteistöalan digitalisaatiolle, mutta samat haasteet ovat läsnä koko Euroopassa. Olemme valmiita viemään Aulaan-tuotteen taustalla olevaa osaamista myös kansainvälisille markkinoille, kertoo Raitanen.

Sofitum on vuonna 2024 perustettu suomalainen yritys, joka tuo kiinteistöalalle uutta ajattelua, tuoretta teknologiaa ja käyttäjälähtöistä suunnittelua.