Selvitys: Sähköautoilulla on merkittävä potentiaali alentaa sekä liikenteen kokonaiskustannuksia että päästöjä
Tampereen yliopiston selvityksen mukaan liikenteen sähköistäminen voisi tuoda Suomelle jopa 6,6 miljardin euron säästöt vuoteen 2035 mennessä. Sähköautot vähentävät päästöjä selvästi kustannustehokkaammin kuin jakeluvelvoite.
Sähköinen liikenne ry:n Tampereen yliopistolta tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamista erityisesti kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tarkastelussa verrattiin jakeluvelvoite- ja täyssähköautovetoisia skenaarioita.
Selvityksen mukaan liikenteen sähköistymiseen liittyy merkittävä hyötypotentiaali, jossa yhteiskunnalle voi syntyä kokonaistaloudellista säästöä jopa 6,6 miljardia vuoteen 2035 mennessä: Päästövähennykset täyssähköautoilua lisäämällä johtavat selvityksen mukaan vähennyskustannukseen 102 €/t, kun jakeluvelvoitevetoisesti kustannus on 197 €/t. Lisäksi sähköautojen hinnanlasku voi kääntää päästövähennykset yhteiskunnalle jopa merkittäväksi nettosäästöksi (-573 €/t).
Vahva sähköistyminen tukee päästövähennysten kustannustehokkuutta vähentäen jakeluvelvoitteen kiristämisen tarvetta ja tuoden säästöjä kaikille tieliikenteen käyttäjille.
Sähköautopainotteisessa skenaariossa energiatehokkuudesta syntyy energiasäästöä 10 vuodessa yli 33 TWh, yli kahden Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vuosituotannon verran. Vuonna 2035 tieliikenteen energiakulutus täyssähköautovetoisessa skenaariossa on noin 12 TWh nykyistä alhaisempi.
Kuorma-autoilun kokonaiskustannukset vuonna 2035 ovat sähköajoneuvovetoisessa skenaariossa yli 300 miljoonaa pienemmät kuin jakeluvelvoitevetoisessa skenaariossa, mikä luo merkittävää kilpailuetua logistiikkaan.
Fossiilisia vähennettävä
Liikenteen merkittävät päästövähennykset ovat välttämättömiä taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteen täyttämiseksi Suomessa vuoteen 2030 mennessä ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteen 2035 toteuttamiseksi.
Päästövelvoitteiden täyttämiseksi fossiilisen polttoaineen käyttö on puolitettava vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja vähennettävä kolmasosaan vuoteen 2035 mennessä. Vuoden 2035 tavoitteeseen päästäkseen fossiilisen polttoaineen käyttöä on vähennettävä noin 31 TWh.
Liikenteen päästövähennysten saavuttaminen perustuu pääosin liikenteen sähköistymisen, ajoneuvokannan energiatehokkuuden ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen yhdistelmään. Selvityksen mukaan nykyisiin politiikkatoimiin perustuvassa skenaariossa (BAU) päästövähennystavoitteita ei saavuteta.
