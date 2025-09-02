Tapahtumateknologiayritykset yhdistyvät – Liveton tavoitteena kannattavampi tapahtuma-ala

“Yhä useampi tapahtumajärjestäjä kamppailee kannattavuuden kanssa samalla, kun kuluttajien taloustilanne on heikentynyt. Kesällä nähtiin ensi kertaa laskevia kävijämääriä useissa tapahtumissa. Siksi kannattavuuden vahvistaminen ja lisämyynnin onnistuminen ovat nyt ratkaisevan tärkeitä, jotta Suomessa voidaan jatkossakin järjestää unohtumattomia tapahtumia. Tämä on yksi yrityskauppamme tärkeimmistä tavoitteista”, sanoo Liveton perustaja ja toimitusjohtaja Antti Korhonen, joka kaupan yhteydessä nimitettiin myös Evention toimitusjohtajaksi.

Lipunmyyntimarkkinassa on tyypillistä periä komissioita myytävien tuotteiden eli esimerkiksi kävijöiden määrän mukaan. Liveto on ensimmäisenä Suomessa tuonut markkinoille komissiopohjaisen hinnoittelun rinnnalle kiinteän kuukausihinnan ilman tuotekohtaista komissiota. Kiinteä kuukausihinnoittelu on tuonut Liveton asiakkaille suurissa myyntivolyymeissä jopa satojen tuhansien eurojen parannuksen kannattavuuteen. Malli parantaa merkittävästi myös liiketoiminnan ennustettavuutta piilokulujen jäätyä pois.

Tapahtumajärjestäjien oma brändi keskiössä eikä ohjata muille sivuille

Kannattavuuden lisäksi tapahtuma-alan sekä järjestäjien toiminnan kehitystä heikentää lipunmyynnin keskittyminen lipputoimijoiden sivustoille.

“Tapahtumajärjestäjien myynti ja oman datan hallinta on usein jouduttu luovuttamaan toisiin käsiin. Samalla brändimielikuvan kehittäminen on vaikeutunut, kun asiakkaat eivät välttämättä päädy koskaan tapahtumajärjestäjän omille sivuille. Tämän vuoksi moni on alkanut palauttaa tapahtumahallintaa omiin käsiin ja omille sivuille. Lisämyyntikin on helpompaa brändätyssä lippukaupassa, jolloin kaikki palvelut ja kontaktipisteet saadaan personoitua yrityksen tai organisaation ilmeen mukaisiksi. Vuorovaikutuksesta ja asiakaskokemuksesta voidaan myös huolehtia paremmin ennen tapahtumaa, sen aikana ja myös sen jälkeen”, kuvaa Antti Korhonen.

Liveton taustalla on kokeneita teknologiayrittäjiä ja sijoittajia kuten Kim Väisänen ja Lennu Keinänen. Joukko vahvistui entisestään, kun uutena sijoittajana mukaan liittyi mm. Motonetin omistajana ja urheilu- ja kulttuuritukijana tunnettu Eero Broman.

Yrityskaupan ja sijoitusruiskeen ansiosta Liveto ja Eventio voivat yhteisvoimin kehittää palveluita ja teknologiaa, jotta tapahtuma-alan kannattavuutta lisääviä palveluita voidaan tarjota yhä useammalle alan toimijalle. Toistaiseksi yhtiöt jatkavat toimintaansa omina erillisinä yrityksinä.

Liveto Group Oy

Liveto on 2014 perustettu tapahtumateknologian edelläkävijä, joka tarjoaa laaja-alaisesti kaikki tapahtumajärjestäjän tarvitsemat työkalut yhdessä alustassa. Palvelu kattaa live-, virtuaali-, hybridi- ja webinaaritapahtumat. Livetoon luottavat muun muassa Ateneumia ja Kiasmaa ylläpitävä Kansallisgalleria, Kalevan Kisat, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paytrail, Yle ja liki 1400 muuta asiakasta. Tapahtumamyyntiä Liveton asiakkaat ovat tehneet jo yli 56 miljoonan euron arvosta.