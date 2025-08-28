Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tavoitteena ylijäämäinen talousarvio ensi vuodelle
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvio vuodelle 2026.
Aluehallitus hyväksyi eilen ensi vuoden talousarvion laadintaperiaatteet ja suunnittelukehyksen.
Kesällä julkaistun rahoituslaskelman mukaan vuonna 2026 hyvinvointialueen saama valtion rahoitus on 993,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 aluekohtaiset tarkennetut rahoituslaskelmat julkaistaan syyskuussa valtion talousarvioesityksen julkaisun yhteydessä. Asiakasmaksutuottojen määrän arvioinnissa on noudatettu aluevaltuuston kesäkuussa hyväksymiä periaatteita.
– Ensi vuoteen lähdetään edelleen erittäin haastavista taloudellisista lähtökohdista. Talouden tasapainottamistoimia pitää jatkaa päämäärätietoisesti, jotta toimintakulujen kehitystä saadaan hillittyä, sanoo talousjohtaja Antti Niemi.
Hyvinvointialue laatii talousarvionsa tämän suunnittelukehyksen pohjalta. Talousarvion tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen. Henkilöstökuluissa tavoitellaan 100 henkilötyövuoden vähennystä, mikä tarkoittaa laskennallisesti 6,7 miljoonan euron säästöä. Tavoitteena on myös vähentää 100 henkilötyövuotta vuosittain seuraavien kahden vuoden aikana.
Lomapalkkavelan laskulla tavoitellaan kahden miljoonan euron säästöä. Lisäksi säästöjä saadaan muun muassa alentuvista vuokrakuluista.
Taseeseen kertynyttä alijäämää ei kuitenkaan saada katettua lain hyvinvointialueesta säätämässä määräajassa. Hyvinvointialue laatii talousarvionsa lopullisen suunnittelukehyksen pohjalta.
Yhteyshenkilöt
Antti NiemitalousjohtajaPuh:044 482 8071
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
