Länsiradan kunnat valmistautuvat päätöksentekoon

3.9.2025 10:02:24 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Länsirata Oy:n osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ryhtyvät valmistelemaan omaa päätöksentekoaan Länsirata-hankkeen rahoituksesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä. Kunnat ovat käyneet valtion kanssa osakassopimusneuvotteluja, joihin on sisältynyt hankkeen rahoitusvastuista sopiminen.

Kuvassa näkyvät kaartuvat junaraiteet.
Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ryhtyvät valmistelemaan omaa päätöksentekoaan Länsirata-hankkeen rahoituksesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä. Pixabay

Espoosta Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun kulkeva nopea raideyhteys on Suomen suurin infrahanke, jonka myötä avautuu uusi luotettava ja nopea junayhteys Etelä-Suomessa. Hanke tuo uusia paikkakuntia raideliikenteen piiriin, parantaa Suomen yhteyksiä Eurooppaan ja täyttää eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon edellytykset Helsingin ja Turun välisellä osuudella.

Länsirata-hanketta edistetään hallitusohjelman mukaisesti kokonaisuutena, vaikkakin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan osuudet Espoo-Vihti-Lohja, Salo-Hajala ja Nunna-Kupittaa, ja toisessa vaiheessa osuudet Lohja-Salo ja Hajala-Nunna.

Valtion ja kuntien kesäkuussa 2024 sopimaa esisopimusta noudatteleva hankkeen rahoitusjako tarkoittaa, että kuntien osuus rahoituksesta on 30,7 %. Valtion talousarviossa on hankkeeseen 400 miljoonan euron rahoitusvaltuus, jonka lisäksi hankeyhtiö Länsirata Oy:lle annettaisiin oikeus hankkia vierasta pääomaa enintään 500 miljoonaa euroa.

Kuntien päätöksentekijöille esitetään, että kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Toisen vaiheen toteutukseen kunnat sitoutuisivat yhteensä 300 miljoonalla eurolla edellyttäen, että valtio tekee siitä toteutuspäätöksen vuoden 2031 loppuun mennessä. Nyt käsittelyyn tulevassa osakassopimuksessa kunnat sopisivat keskenään toisesta vaiheesta, vaikka valtio ei ole tehnyt siitä päätöksiä. Tämä korostaa kuntien näkemystä siitä, että radan hyödyt saadaan täysimääräisinä vasta, kun koko ratayhteys on valmis.

Kuntien kesken rahoitus jakautuisi seuraavasti:

1. VAIHE 2. VAIHE YHTEENSÄ
SALO 27 000 000 (6,75 %) 25 000 000 (8,33 %) 52 000 000 (7,43 %)
LOHJA 30 000 000 (7,50 %) 22 000 000 (7,33 %) 52 000 000 (7,43%)
VIHTI 28 000 000 (7,00 %) 17 000 000 (5,67 %) 45 000 000 (6,43 %)
KIRKKONUMMI 15 000 000 (3,75 %) 11 000 000 (3,67 %) 26 000 000 (3,71 %)
TURKU 130 000 000 (32,50 %) 132 500 000 (44,17 %) 262 500 000 (37,50 %)
ESPOO 170 000 000 (42,50 %) 92 500 000 (30,83 %) 262 500 000 (37,50 %)
KUNNAT YHT 400 000 000 300 000 000 700 000 000
VALTIO 400 000 000 - -

Kustannusten jako on kuntien virkajohdon neuvottelutulos. Luvuissa ei ole huomioitu mahdollisia hankkeeseen osoitettavia EU-tukia. Eri rahoitusmuotojen ajoituksesta tullaan sopimaan valtion ja kuntien kesken tarkemmin.

Seuraavaksi valtion ja kuntien neuvottelut saatetaan loppuun, ja sen jälkeen ehdotus etenee kuntien päätöksentekoon normaalissa menettelyssä. Kunkin kunnan valtuusto päättää osaltaan kunnan rahoitusosuuden sekä osakassopimuksen hyväksymisestä. Päätöksenteko on odotettavissa marraskuussa 2025.

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

Kai Mykkänen, Espoon kaupunginjohtaja
043 826 5244
kai.mykkanen@espoo.fi

Tuomas Heikkinen, Turun kansliapäällikkö
050 559 0173
tuomas.heikkinen@turku.fi

Anna-Kristiina Korhonen, Salon kaupunginjohtaja
040 590 7195
anna-kristiina.korhonen@salo.fi

Pekka Puistosalo, Lohjan kaupunkikehitysjohtaja
044 374 3440
pekka.puistosalo@lohja.fi

Erkki Eerola, Vihdin kunnanjohtaja
044 467 5231
erkki.eerola@vihti.fi

Virpi Sailas, Kirkkonummen kunnanjohtaja
040 528 9558
virpi.sailas@kirkkonummi.fi

