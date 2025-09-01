Länsiradan kunnat valmistautuvat päätöksentekoon
Länsirata Oy:n osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ryhtyvät valmistelemaan omaa päätöksentekoaan Länsirata-hankkeen rahoituksesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä. Kunnat ovat käyneet valtion kanssa osakassopimusneuvotteluja, joihin on sisältynyt hankkeen rahoitusvastuista sopiminen.
Espoosta Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun kulkeva nopea raideyhteys on Suomen suurin infrahanke, jonka myötä avautuu uusi luotettava ja nopea junayhteys Etelä-Suomessa. Hanke tuo uusia paikkakuntia raideliikenteen piiriin, parantaa Suomen yhteyksiä Eurooppaan ja täyttää eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon edellytykset Helsingin ja Turun välisellä osuudella.
Länsirata-hanketta edistetään hallitusohjelman mukaisesti kokonaisuutena, vaikkakin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan osuudet Espoo-Vihti-Lohja, Salo-Hajala ja Nunna-Kupittaa, ja toisessa vaiheessa osuudet Lohja-Salo ja Hajala-Nunna.
Valtion ja kuntien kesäkuussa 2024 sopimaa esisopimusta noudatteleva hankkeen rahoitusjako tarkoittaa, että kuntien osuus rahoituksesta on 30,7 %. Valtion talousarviossa on hankkeeseen 400 miljoonan euron rahoitusvaltuus, jonka lisäksi hankeyhtiö Länsirata Oy:lle annettaisiin oikeus hankkia vierasta pääomaa enintään 500 miljoonaa euroa.
Kuntien päätöksentekijöille esitetään, että kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Toisen vaiheen toteutukseen kunnat sitoutuisivat yhteensä 300 miljoonalla eurolla edellyttäen, että valtio tekee siitä toteutuspäätöksen vuoden 2031 loppuun mennessä. Nyt käsittelyyn tulevassa osakassopimuksessa kunnat sopisivat keskenään toisesta vaiheesta, vaikka valtio ei ole tehnyt siitä päätöksiä. Tämä korostaa kuntien näkemystä siitä, että radan hyödyt saadaan täysimääräisinä vasta, kun koko ratayhteys on valmis.
Kuntien kesken rahoitus jakautuisi seuraavasti:
|1. VAIHE
|2. VAIHE
|YHTEENSÄ
|SALO
|27 000 000 (6,75 %)
|25 000 000 (8,33 %)
|52 000 000 (7,43 %)
|LOHJA
|30 000 000 (7,50 %)
|22 000 000 (7,33 %)
|52 000 000 (7,43%)
|VIHTI
|28 000 000 (7,00 %)
|17 000 000 (5,67 %)
|45 000 000 (6,43 %)
|KIRKKONUMMI
|15 000 000 (3,75 %)
|11 000 000 (3,67 %)
|26 000 000 (3,71 %)
|TURKU
|130 000 000 (32,50 %)
|132 500 000 (44,17 %)
|262 500 000 (37,50 %)
|ESPOO
|170 000 000 (42,50 %)
|92 500 000 (30,83 %)
|262 500 000 (37,50 %)
|KUNNAT YHT
|400 000 000
|300 000 000
|700 000 000
|VALTIO
|400 000 000
|-
|-
Kustannusten jako on kuntien virkajohdon neuvottelutulos. Luvuissa ei ole huomioitu mahdollisia hankkeeseen osoitettavia EU-tukia. Eri rahoitusmuotojen ajoituksesta tullaan sopimaan valtion ja kuntien kesken tarkemmin.
Seuraavaksi valtion ja kuntien neuvottelut saatetaan loppuun, ja sen jälkeen ehdotus etenee kuntien päätöksentekoon normaalissa menettelyssä. Kunkin kunnan valtuusto päättää osaltaan kunnan rahoitusosuuden sekä osakassopimuksen hyväksymisestä. Päätöksenteko on odotettavissa marraskuussa 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Kai Mykkänen, Espoon kaupunginjohtaja
043 826 5244
kai.mykkanen@espoo.fi
Tuomas Heikkinen, Turun kansliapäällikkö
050 559 0173
tuomas.heikkinen@turku.fi
Anna-Kristiina Korhonen, Salon kaupunginjohtaja
040 590 7195
anna-kristiina.korhonen@salo.fi
Pekka Puistosalo, Lohjan kaupunkikehitysjohtaja
044 374 3440
pekka.puistosalo@lohja.fi
Erkki Eerola, Vihdin kunnanjohtaja
044 467 5231
erkki.eerola@vihti.fi
Virpi Sailas, Kirkkonummen kunnanjohtaja
040 528 9558
virpi.sailas@kirkkonummi.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Kaupunginhallitus: Vuoden toinen osavuosikatsaus1.9.2025 18:28:05 EEST | Tiedote
Espoon taloustilannetta leimaa epätasapaino - Tulot alittuvat ja menot ylittyvät. Talouden vaikea tilanne heikentää verotulojen kehitystä. Rahoitustuotot nostavat tuloksen plussan puolelle.
Konserni- ja tilajaosto: Vallipuiston päiväkodin tavoitekustannukseen korotus1.9.2025 15:28:48 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Vallipuiston päiväkodin uudishankkeen tavoitekustannusten noston 1,25 milj. eurolla, 6,456 milj. eurosta 7,736 milj. euroon. Lisäksi jaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, että Vallipuiston päiväkodin uudishanke voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakkasopimus ym. sopimukset solmia.
Espoo vahvistaa työnhaun neuvontaa asukkaille1.9.2025 11:15:30 EEST | Tiedote
Espoon ja Kauniaisten asukkaille avautuu uusi maksuton työnhaun neuvonnan palvelu 2.9.2025. Palvelua saa suomeksi, englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi ja arabiaksi Espoon työllisyyspalvelujen auloissa kauppakeskus Sellossa ja Matinkylän Piispanportissa.
Espoon kulttuuritalojen vastuullisuustyö huomioitiin1.9.2025 08:38:34 EEST | Tiedote
Espoon kulttuurikeskukselle, Sellosalille, Lasten kulttuurikeskus Auroralle, Kannusalille ja Näyttelykeskus WeeGeelle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti hyvin tehdystä ympäristötyöstä.
Espoon uusin seinämaalaus juhlistaa Espoon kaupungin Ukraina-yhteistyötä27.8.2025 10:01:00 EEST | Tiedote
Espoon keskukseen on valmistunut uusi seinämaalaus osoitteeseen Kotikyläntie 4. Feels like Home -teos syventää yhteistyötä Espoon kumppanuuskaupungin Kryvyi Rihin kanssa ja tuo Ukrainan näkyväksi Espoossa. Teoksen kuva-aiheen ovat suunnitelleet espoolainen nuori Siri Kaskeala ja Kryvyi Rihissä asuva ukrainalainen taiteilija Ihor Vetushynskyi. Teoksen on kohteeseen maalannut taiteilija Ruusa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme