Palavan isoveljensä sammuttaneelle pojalle luovutettiin hengenpelastusmitali
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen luovutti hengenpelastusmitalin kuusivuotiaalle Caspian Chryssanthoulle tiistaina 2.9.2025 Vaasassa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Nuori mitalin saaja sammutti palavan isoveljensä lasten kotona edelliskesänä sattuneessa vaaratilanteessa, todennäköisesti pelastaen tämän hengen.
Lasten leikistä tuli hengenvaarallinen
Kesällä 2024 kahdeksan- ja viisivuotiaat veljekset leikkivät perheen kotona Närpiössä. Pojat olivat menneet autotalliin, jossa he olivat saaneet käsiinsä bensiiniä ja tulitikut. Bensiiniä oli roiskunut vanhemman pojan vaatteille, jotka olivat roihahtaneet palamaan kesken leikin.
Nuorempi pojista, tapahtumahetkellä viisivuotias Caspian Chryssanthou, oli hakenut lähettyviltä vesiletkun, avannut vesihanan ja sammuttanut vedellä tuskissaan huutavan, palavan isoveljensä. Tämän jälkeen hän oli juossut sisälle huutamaan äidilleen, että autotallissa palaa. Poikien äiti oli hälyttänyt vakavasti loukkaantuneelle vanhemmalle pojalle apua, ja tämä sai hoitoa viipymättä. Pojan toipuminen palovammojen seurauksena jatkuu yhä. Poika on palannut kouluun tänä syksynä.
Caspian kertoi juhlatilaisuudessa, että aikoo laittaa mitalin oman huoneensa hyllylle esille. Pojan äiti kertoi olevansa hänestä ylpeä, ja kertoi pojan olevan kekseliäs.
Caspianille maistui kaksi palaa kakkua, ja mitalin saajaa hymyilytti koko tilaisuuden ajan.
Tunnustus erityisen rohkeasta ja neuvokkaasta teosta
Hengenpelastusmitalin myöntämiskriteerit ovat korkeat. Mitali myönnetään tunnustuksena erityisen rohkeasta tai neuvokkaasta teosta tai teosta, joka on suoritettu oman hengen vaarantamisen uhalla ja jonka ansiosta toisen ihmisen henki on pelastettu.
Vuonna 2025 hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli yhteensä 85 ehdotusta, joista tasavallan presidentti myönsi mitalin seitsemälle ansioituneelle henkilölle 27. kesäkuuta. Aluehallintovirasto puolsi Chryssanthoun isoäidin tekemää esitystä, mitalin saajan harvinaisen nuori ikä ja olosuhteet huomioiden.
Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu mitaliehdotusten käsittely, tapahtumien selvittäminen sekä mitalien luovuttaminen virastojen toimialueella asuville henkilöille. Vuodenvaihteen 2025–2026 organisaatiomuutoksen vuoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto luovutti hengenpelastusmitalin tänä vuonna viimeistä kertaa.
Mitalin sai koko satavuotisen mitalihistorian nuorin vastaanottaja.
