Sofia Virta: Miksi RKP katsoi läpi sormien rasismiriihtä, vaikka se ei edes saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa?

– Voin vain kuvitella, miltä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista, opiskelijoista tai tutkijoista tuntuu kuunnella, kun opetusministeri Adlercreutz ylpeästi kertoo siitä, miten lisäleikkauksia koulutukseen ei tehdä, kun hallitus on leikannut jo jopa puoli miljardia koulutuksesta. Siinä rinnalla eivät pistemäiset toimet paljoa paina, kun se mitä oikeasti tarvittaisiin on koulutuksen rahoituksen nostaminen kestävälle tasolle, Virta painottaa.

– Tämä olisi mahdollista, jos hallitus olisi näpertelyn sijaan uskaltanut kunnolla perata yritystukia sekä panostaa innovaatioihin. Me Vihreät ajattelemme, että juuri tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus on yksi niistä keinoista, joita tämä maa tarvitsee päästäkseen kasvun tielle. Tästä hallitus leikkaa, Virta sanoo.

Virran mukaan hallituksen haluttomuus panostaa koulutukseen on lyhytnäköistä ja monella tapaa haitallista politiikkaa. Hän muistuttaa, että kyse on valinnoista.

– Hallitus tekee merkittävän virheen, kun se ei panosta koulutukseen, vaikka juuri korkean osaamisen turvaaminen takaisi myös tuottavuuden ja sitä kautta talouden kasvun. Hallitus olisi voinut valita myös toisin. Vihreät on peräänkuuluttanut hallitukselta koulutukseen panostamista aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen, mutta sen sijaan hallitus on leikannut jo lähes puoli miljardia koulutuksesta hallituskautensa aikana, Virta sanoo.

– Ihmettelen, miksi RKP antoi hallituksen pysyä pystyssä, kun näköjään se ei tehnyt sitä ainakaan siksi, että olisi vastineeksi saanut toteuttaa kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa, Virta ihmettelee.