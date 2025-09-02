Sofia Virta: Miksi RKP katsoi läpi sormien rasismiriihtä, vaikka se ei edes saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa?
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miksi RKP antoi hallituksen pysyä pystyssä ja katsoi läpi sormien rasismiriihtä, jos se ei edes vastineeksi saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa.
– Voin vain kuvitella, miltä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista, opiskelijoista tai tutkijoista tuntuu kuunnella, kun opetusministeri Adlercreutz ylpeästi kertoo siitä, miten lisäleikkauksia koulutukseen ei tehdä, kun hallitus on leikannut jo jopa puoli miljardia koulutuksesta. Siinä rinnalla eivät pistemäiset toimet paljoa paina, kun se mitä oikeasti tarvittaisiin on koulutuksen rahoituksen nostaminen kestävälle tasolle, Virta painottaa.
– Tämä olisi mahdollista, jos hallitus olisi näpertelyn sijaan uskaltanut kunnolla perata yritystukia sekä panostaa innovaatioihin. Me Vihreät ajattelemme, että juuri tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus on yksi niistä keinoista, joita tämä maa tarvitsee päästäkseen kasvun tielle. Tästä hallitus leikkaa, Virta sanoo.
Virran mukaan hallituksen haluttomuus panostaa koulutukseen on lyhytnäköistä ja monella tapaa haitallista politiikkaa. Hän muistuttaa, että kyse on valinnoista.
– Hallitus tekee merkittävän virheen, kun se ei panosta koulutukseen, vaikka juuri korkean osaamisen turvaaminen takaisi myös tuottavuuden ja sitä kautta talouden kasvun. Hallitus olisi voinut valita myös toisin. Vihreät on peräänkuuluttanut hallitukselta koulutukseen panostamista aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen, mutta sen sijaan hallitus on leikannut jo lähes puoli miljardia koulutuksesta hallituskautensa aikana, Virta sanoo.
– Ihmettelen, miksi RKP antoi hallituksen pysyä pystyssä, kun näköjään se ei tehnyt sitä ainakaan siksi, että olisi vastineeksi saanut toteuttaa kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa, Virta ihmettelee.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Tynkkynen: hallituksen energia ei rasismikohuilta riittänyt vastuulliseen talouspolitiikkaan2.9.2025 23:17:55 EEST | Tiedote
Rasismikohusta toiseen kompasteleva Orpon hallitus sai riihessä puitua laimean ja näköalattoman budjetin. Talouden rohkean uudistamisen sijaan saatiin taas liuta lisää leikkauksia, joilla Suomi ei nouse.
Vihreiden Hyrkkö ja Hopsu: Orpon rasismiriihestä on saatava päätös Palestiinan tunnustamisesta2.9.2025 15:59:31 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu vaativat Orpon hallitusta toimimaan sanojensa mittaisesti palestiinalaisten kansanmurhan estämiseksi ja kahden valtion mallin mahdollisuuksien turvaamiseksi.
Vihreiden Virta: Kello käy, päättääkö hallitus budjettiriihessä Palestiinan tunnustamisesta?2.9.2025 10:30:27 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistuttaa Antti Lindtmanin antaneen hallitukselle aikaa Palestiinan tunnustamiselle syyskuun alkuun ja vaatii päätöksiä hallitukselta.
Sofia Virta: Onko hallitus toimintakykyinen ja valmis sopimaan budjetista, kun sen keskinäinen sopu kesti vain tunteja?2.9.2025 09:28:46 EEST | Tiedote
Virran mukaan hallitus ei vaikuta riittävän toimintakykyiseltä budjettiriihen neuvotteluihin.
Sofia Virta: Hallitus, uskallatteko päästää Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta?1.9.2025 20:10:17 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa eivät hallituksen tyhjät puheet tyydytä. Hän on valmis käymään maahanmuuttokeskustelua televisiossa Teemu Keskisarjan kanssa uudelleen, jos hallitus voi luvata keskustelun olevan rakentavaa ja asiallista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme