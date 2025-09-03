Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautus koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuudesta ja henkilöstöresursseista

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden riittämättömästä määrästä alueella. Valvonta käynnistyi hyvinvointialueen omavalvonnan vastauksesta aluehallintovirastolle.

Alueen opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden henkilöstömitoitus on parhaillaan 2 900 opiskelijaa kokopäiväistä lääkäriä kohden suositusten ollessa 1 800. Kouluterveydenhuollossa oppilaita on lääkäriä kohden puolestaan noin 2 700 suosituksen ollessa vain 2 100 oppilasta.

Sekä koulu- että opiskeluterveydenhuollon osalta on todettu, että terveystarkastuksia ei kaikilta osin pystytä tarjoamaan tällä hetkelle oppilaille, joiden tilanteesta ei erikseen ole noussut huolta. Hyvinvointialueen selvityksen mukaan lääkärin terveystarkastuskäynneille on priorisoitu oppilaat, joiden kasvusta, kehityksestä, hyvinvoinnista tai opiskelukyvystä huolta on noussut.

Opiskeluterveydenhuollon osalta hyvinvointialueen selvityksessä on kuvattu haasteita lääkäreiden kokonaistyöpanoksen arvioimisessa, sillä opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvaa perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa toteutetaan merkittävässä määrin osana sosiaali- ja terveysasemien sairausvastaanottotyötä. Aluehallintovirasto toteaa, että hyvinvointialueen on jatkettava omavalvonnan kehittämistä ja seurantaa sen varmistamiseksi, että opiskeluterveydenhuoltoa koskevat ajantasaiset tiedot ovat luotettavia ja että todellista palveluiden saatavuuden ja henkilöstöresurssin riittävyyden tilannetta voidaan seurata.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta toimittamaan jatkoselvityksen 19.12.2025 mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin tämän päätöksen johdosta on ryhdytty.

