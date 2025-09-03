Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautus koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuudesta ja henkilöstöresursseista

3.9.2025 10:00:00 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | Tiedote

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen ja pyytänyt lisäselvityksiä alueen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalveluiden järjestämisestä.

Opiskelijaryhmä kävelee kohti koulurakennuksen sisäänkäyntiä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden riittämättömästä määrästä alueella. Valvonta käynnistyi hyvinvointialueen omavalvonnan vastauksesta aluehallintovirastolle.

Alueen opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden henkilöstömitoitus on parhaillaan 2 900 opiskelijaa kokopäiväistä lääkäriä kohden suositusten ollessa 1 800. Kouluterveydenhuollossa oppilaita on lääkäriä kohden puolestaan noin 2 700 suosituksen ollessa vain 2 100 oppilasta. 

Sekä koulu- että opiskeluterveydenhuollon osalta on todettu, että terveystarkastuksia ei kaikilta osin pystytä tarjoamaan tällä hetkelle oppilaille, joiden tilanteesta ei erikseen ole noussut huolta. Hyvinvointialueen selvityksen mukaan lääkärin terveystarkastuskäynneille on priorisoitu oppilaat, joiden kasvusta, kehityksestä, hyvinvoinnista tai opiskelukyvystä huolta on noussut.

Opiskeluterveydenhuollon osalta hyvinvointialueen selvityksessä on kuvattu haasteita lääkäreiden kokonaistyöpanoksen arvioimisessa, sillä opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvaa perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa toteutetaan merkittävässä määrin osana sosiaali- ja terveysasemien sairausvastaanottotyötä. Aluehallintovirasto toteaa, että hyvinvointialueen on jatkettava omavalvonnan kehittämistä ja seurantaa sen varmistamiseksi, että opiskeluterveydenhuoltoa koskevat ajantasaiset tiedot ovat luotettavia ja että todellista palveluiden saatavuuden ja henkilöstöresurssin riittävyyden tilannetta voidaan seurata.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta toimittamaan jatkoselvityksen 19.12.2025 mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin tämän päätöksen johdosta on ryhdytty.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Hanna Hauru
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi

Avainsanat

Länsi- ja Sisä-Suomihyvinvointialuesosiaali- ja terveyspalvelut

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pojke som släckte brand där hans storebrors kläder hade fattat eld fick livräddningsmedalj2.9.2025 15:30:00 EEST | Pressmeddelande

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen överräckte vid en tillställning i Vasa tisdagen den 2 september 2025 en livräddningsmedalj till sexåriga Caspian Chryssanthou. Den unga medaljmottagaren räddade troligtvis livet på sin storebror i en farlig situation hemma hos barnen förra sommaren då storebroderns kläder fattade eld och Caspian släckte branden.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye