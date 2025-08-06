Tampereen Särkänniemi Oy

Särkänniemen karmiva uutuus: PHOBIA LAB paljastaa syvimmät pelkosi

4.9.2025 09:00:00 EEST | Tampereen Särkänniemi Oy | Kutsu

Syksyn kohokohta Karmiva karnevaali tuo iloa, valoa ja jännitystä Särkänniemeen 3.–5.10. ja 9.–18.10.2025. Tämän vuoden uutuuskauhukohde PHOBIA LAB käsittelee ihmismielen pelkoja. Syksyn toinen uutuus on perheille suunnattu hauska ja kepposteleva Kepposten keidas.

Pelottava henkilö, jonka ympärillä on hämähäkkejä ja hyönteisiä.
Karmivan karnevaalin uutuus PHOBIA LAB vie matkalle ihmismielen syvimpiin pelkoihin. Särkänniemi


Kutsu medialle ennakkoon 3.10.2025

Särkänniemi kutsuu median edustajat tutustumaan uuteen PHOBIA LAB -kauhukohteeseen perjantaina 3.10.2025 klo 16 ennen sen avautumista muille kävijöille. Tilaisuudessa on paikalla Särkänniemen kauhukohteiden ohjaaja Veera Herranen. Tilaisuus kestää noin puoli tuntia. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 30.9.2025 tämän linkin kautta.

Mitä sinä pelkäät?

Karmivan karnevaalin uutuus PHOBIA LAB sijoittuu vanhaan tutkimuslaitokseen, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli pelkojen parantaminen. Synkäksi kääntyneestä tutkimuksesta tuli keino mitata, kuinka pitkälle ihmismielen voi viedä, ennen kuin se murtuu.

Kauhukohteessa kävijä pääsee kohtaamaan pelkoja kuten ahtautta, pimeyttä ja ötököitä. Luvassa on myös muita fobioita.

”PHOBIA LAB on tähänastisista luomistamme kauhukohteista karmivin, koska se on niin monipuolinen ja yllättävä sisällöiltään. Jokainen meistä pelkää jotakin, ja tässä kohteessa joutuu varmasti kohtaamaan jotain inhottavaa. Sietokykyä mitataan monessa kohdassa. Olemme kuulleet asiakkaiden toiveita: kohde on kestollisesti pidempi aikaisempiin vuosiin verrattuna ja hahmojen määrää on lisätty”, kertoo kauhukohteen ohjaaja Veera Herranen.

Myös klassikkokauhualue Zombie Zone sekä viime vuoden uutuus Unhola ovat kokeneet uudistuksen.

”Unhola siirtyy Estraadin viereen Tukkijoen jonotusalueelle sekä laajenee metsän puolelle, jonne rakentuu Unholan eli hylätyn huvipuiston aikanaan karmivana hehkunut kauhualue uusine hahmoineen. Zombie Zone saa jälleen uuden teemoituksen ympäristön laitetyömaasta inspiroituneena. Tänä vuonna on erityisesti panostettu alueen tilasuunnitteluun sekä zombie-hahmojen performatiivisuuteen”, Herranen jatkaa.

Tänä vuonna halukkaat voivat hankkia lipunmyynnistä itselleen Kauhukarkottimen, jonka avulla Zombie Zonella ja Unholassa voi vierailla ilman, että kammotukset tulevat lähelle. Kun alueiden kauhuhahmot havaitsevat valaistun Kauhukarkottimen, tietävät ne pysyä kauempana. Kauhukarkotin ei toimi PHOBIA LABissa, jossa kokemus on intensiivisempi.

 

Päivällä iloa koko perheelle

Särkänniemen Karmiva karnevaali ei ole ainoastaan kauhutapahtuma. Päivällä ennen pimeän laskeutumista tapahtumassa on paljon perheille suunnattua ohjelmaa.

Kauden uutuus Kepposten keidas on noin 3–8-vuotiaille lapsille suunnattu alue, jossa pääsee leikkimään peikkohahmojen kanssa. Jännittävä Källin tölli, karmeuksia kasvava Kolttosen kasvimaa ja kummallinen Kepposen koppi peikkoasukkeineen viihdyttää lapsia tapahtumassa päivittäin klo 17 asti.

”Kepposten keidas on sopivasti jännittävä kohde perheen pienimmille. Peikot Källi, Kolttonen ja Kepponen leikittävät ja jekuttavat lapsia peikkomaiseen tyyliinsä. Kohteesta tulee myös visuaalisesti näyttävä ja sitä kannattaa aikuiskävijänkin käydä katsomassa pimeän laskeuduttua, kun valot pääsevät oikeuksiinsa”, Herranen vinkkaa.

Koko perheelle sopivassa ohjelmistossa nähdään myös mm. Pouta Possu ja Verikuun legenda -näytelmä, Karnevaaliparaati, valo- ja tulishowt, sekä erilaiset tanssiesitykset.

Suurin osa Särkänniemen huvilaitteista on myös avoinna sään salliessa läpi tapahtuman.

Henkilö värikkäässä asussa pitää hyönteisverkkoa tummalla taustalla.
Kauden uutuus Kepposten keidas on noin 3–8-vuotiaille lapsille suunnattu alue, jossa pääsee leikkimään peikkohahmojen kanssa.
Särkänniemi
Pelle pitää punaista ja valkoista ilmapalloa.
Viime vuoden uutuus Unhola on uudistettu.
Särkänniemi
Hämärä käytävä, henkilö kävelee kohti kameraa.
Uudistettu Zombie Zone vie uuden vuoristoradan työmaa-alueelle.
Särkänniemi
Pelottava henkilö, jonka ympärillä on hämähäkkejä ja hyönteisiä.
Karmivan karnevaalin uutuus PHOBIA LAB vie matkalle ihmismielen syvimpiin pelkoihin.
Särkänniemi
Tietoja julkaisijasta

Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, Akvaario, Näsinneulan näkötorni, Planetaario ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.

