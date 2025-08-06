Särkänniemen karmiva uutuus: PHOBIA LAB paljastaa syvimmät pelkosi
Syksyn kohokohta Karmiva karnevaali tuo iloa, valoa ja jännitystä Särkänniemeen 3.–5.10. ja 9.–18.10.2025. Tämän vuoden uutuuskauhukohde PHOBIA LAB käsittelee ihmismielen pelkoja. Syksyn toinen uutuus on perheille suunnattu hauska ja kepposteleva Kepposten keidas.
Kutsu medialle ennakkoon 3.10.2025
Särkänniemi kutsuu median edustajat tutustumaan uuteen PHOBIA LAB -kauhukohteeseen perjantaina 3.10.2025 klo 16 ennen sen avautumista muille kävijöille. Tilaisuudessa on paikalla Särkänniemen kauhukohteiden ohjaaja Veera Herranen. Tilaisuus kestää noin puoli tuntia. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 30.9.2025 tämän linkin kautta.
Mitä sinä pelkäät?
Karmivan karnevaalin uutuus PHOBIA LAB sijoittuu vanhaan tutkimuslaitokseen, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli pelkojen parantaminen. Synkäksi kääntyneestä tutkimuksesta tuli keino mitata, kuinka pitkälle ihmismielen voi viedä, ennen kuin se murtuu.
Kauhukohteessa kävijä pääsee kohtaamaan pelkoja kuten ahtautta, pimeyttä ja ötököitä. Luvassa on myös muita fobioita.
”PHOBIA LAB on tähänastisista luomistamme kauhukohteista karmivin, koska se on niin monipuolinen ja yllättävä sisällöiltään. Jokainen meistä pelkää jotakin, ja tässä kohteessa joutuu varmasti kohtaamaan jotain inhottavaa. Sietokykyä mitataan monessa kohdassa. Olemme kuulleet asiakkaiden toiveita: kohde on kestollisesti pidempi aikaisempiin vuosiin verrattuna ja hahmojen määrää on lisätty”, kertoo kauhukohteen ohjaaja Veera Herranen.
Myös klassikkokauhualue Zombie Zone sekä viime vuoden uutuus Unhola ovat kokeneet uudistuksen.
”Unhola siirtyy Estraadin viereen Tukkijoen jonotusalueelle sekä laajenee metsän puolelle, jonne rakentuu Unholan eli hylätyn huvipuiston aikanaan karmivana hehkunut kauhualue uusine hahmoineen. Zombie Zone saa jälleen uuden teemoituksen ympäristön laitetyömaasta inspiroituneena. Tänä vuonna on erityisesti panostettu alueen tilasuunnitteluun sekä zombie-hahmojen performatiivisuuteen”, Herranen jatkaa.
Tänä vuonna halukkaat voivat hankkia lipunmyynnistä itselleen Kauhukarkottimen, jonka avulla Zombie Zonella ja Unholassa voi vierailla ilman, että kammotukset tulevat lähelle. Kun alueiden kauhuhahmot havaitsevat valaistun Kauhukarkottimen, tietävät ne pysyä kauempana. Kauhukarkotin ei toimi PHOBIA LABissa, jossa kokemus on intensiivisempi.
Päivällä iloa koko perheelle
Särkänniemen Karmiva karnevaali ei ole ainoastaan kauhutapahtuma. Päivällä ennen pimeän laskeutumista tapahtumassa on paljon perheille suunnattua ohjelmaa.
Kauden uutuus Kepposten keidas on noin 3–8-vuotiaille lapsille suunnattu alue, jossa pääsee leikkimään peikkohahmojen kanssa. Jännittävä Källin tölli, karmeuksia kasvava Kolttosen kasvimaa ja kummallinen Kepposen koppi peikkoasukkeineen viihdyttää lapsia tapahtumassa päivittäin klo 17 asti.
”Kepposten keidas on sopivasti jännittävä kohde perheen pienimmille. Peikot Källi, Kolttonen ja Kepponen leikittävät ja jekuttavat lapsia peikkomaiseen tyyliinsä. Kohteesta tulee myös visuaalisesti näyttävä ja sitä kannattaa aikuiskävijänkin käydä katsomassa pimeän laskeuduttua, kun valot pääsevät oikeuksiinsa”, Herranen vinkkaa.
Koko perheelle sopivassa ohjelmistossa nähdään myös mm. Pouta Possu ja Verikuun legenda -näytelmä, Karnevaaliparaati, valo- ja tulishowt, sekä erilaiset tanssiesitykset.
Suurin osa Särkänniemen huvilaitteista on myös avoinna sään salliessa läpi tapahtuman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiia TuominenOhjelmatoiminnan koordinaattoriTampereen Särkänniemi OyPuh:0207 130 363tiia.tuominen@sarkanniemi.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, Akvaario, Näsinneulan näkötorni, Planetaario ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen Särkänniemi Oy
Viisikymppiset ilmaiseksi Särkänniemeen ja muita loppukesän yllätyksiä6.8.2025 09:57:10 EEST | Tiedote
Elokuussa Särkänniemessä huvitellaan entistä edullisemmin. 50 vuotta täyttäville on tarjolla ilmainen Särkänniemi-ranneke, jonka lisäksi loppukesän Kausikortti on saatavilla tarjoushintaan. Juhlavuoden yllätykset jatkuvat ja kesä huipentuu Mirellan konserttiin sekä ilotulitukseen 13.9.
Särkänniemen suurin laiteuudistus 20 vuoteen – huikea koko perheen vuoristorata kiitää huvipuiston yllä Näsijärven maisemissa17.6.2025 13:44:42 EEST | Tiedote
Särkänniemen huvipuistossa on aloitettu rakennustyöt, joiden tuloksena alueelle nousee Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen koko perheen vuoristorata. Kesäkaudelle 2026 valmistuva vuoristorata on Särkänniemen merkittävin laiteuudistus yli kahteen vuosikymmeneen. Uusi laite kohoaa lähes 30 metrin korkeuteen ja kulkee huikeissa korkeuksissa osin huvipuistoalueen yllä, aivan Näsijärven vierellä.
Särkänniemen rannekkeella Sara Hildénin taidemuseoon myös kesällä 202512.6.2025 15:04:38 EEST | Tiedote
Särkänniemi-ranneke tarjoaa tänäkin kesänä entistäkin monipuolisemman elämyksen, kun siihen sisältyy jälleen sisäänpääsy Sara Hildénin taidemuseoon. Huvipuistopäivän voi siis tänäkin vuonna yhdistää korkeatasoiseen taide-elämykseen aivan huvipuiston kyljessä.
Sairaalahuvipuisto juhlii 3-vuotissyntymäpäiväänsä – iloa ja elämyksiä tuhansille pienille potilaille22.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maailman ensimmäinen sairaalaympäristöön rakennettu huvipuisto täyttää tänään kolme vuotta. Särkänniemen ja Taysin yhteistyönä syntynyt Sairaalahuvipuisto on tarjonnut iloa, väriä ja elämyksiä TAYSin Lasten ja nuorten sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen jo vuodesta 2022.
Särkänniemen uutuuslaite avataan 20. toukokuuta – driftailut mahdollistaa Turva13.5.2025 15:19:29 EEST | Kutsu
Särkänniemen huvilaiteuutuus Drifti avataan tulevana tiistaina. Driftin brändäys sekä Särkänniemen laitekaveritoiminta toteutetaan yhteistyössä Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan kanssa. Turva tarjoaa ilmaiset driftailut kaikille 9.–15. kesäkuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme