Särkänniemen karmiva uutuus: PHOBIA LAB paljastaa syvimmät pelkosi



Kutsu medialle ennakkoon 3.10.2025

Särkänniemi kutsuu median edustajat tutustumaan uuteen PHOBIA LAB -kauhukohteeseen perjantaina 3.10.2025 klo 16 ennen sen avautumista muille kävijöille. Tilaisuudessa on paikalla Särkänniemen kauhukohteiden ohjaaja Veera Herranen. Tilaisuus kestää noin puoli tuntia. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 30.9.2025 tämän linkin kautta .





Mitä sinä pelkäät?

Karmivan karnevaalin uutuus PHOBIA LAB sijoittuu vanhaan tutkimuslaitokseen, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli pelkojen parantaminen. Synkäksi kääntyneestä tutkimuksesta tuli keino mitata, kuinka pitkälle ihmismielen voi viedä, ennen kuin se murtuu.

Kauhukohteessa kävijä pääsee kohtaamaan pelkoja kuten ahtautta, pimeyttä ja ötököitä. Luvassa on myös muita fobioita.

”PHOBIA LAB on tähänastisista luomistamme kauhukohteista karmivin, koska se on niin monipuolinen ja yllättävä sisällöiltään. Jokainen meistä pelkää jotakin, ja tässä kohteessa joutuu varmasti kohtaamaan jotain inhottavaa. Sietokykyä mitataan monessa kohdassa. Olemme kuulleet asiakkaiden toiveita: kohde on kestollisesti pidempi aikaisempiin vuosiin verrattuna ja hahmojen määrää on lisätty”, kertoo kauhukohteen ohjaaja Veera Herranen.

Myös klassikkokauhualue Zombie Zone sekä viime vuoden uutuus Unhola ovat kokeneet uudistuksen.

”Unhola siirtyy Estraadin viereen Tukkijoen jonotusalueelle sekä laajenee metsän puolelle, jonne rakentuu Unholan eli hylätyn huvipuiston aikanaan karmivana hehkunut kauhualue uusine hahmoineen. Zombie Zone saa jälleen uuden teemoituksen ympäristön laitetyömaasta inspiroituneena. Tänä vuonna on erityisesti panostettu alueen tilasuunnitteluun sekä zombie-hahmojen performatiivisuuteen”, Herranen jatkaa.

Tänä vuonna halukkaat voivat hankkia lipunmyynnistä itselleen Kauhukarkottimen, jonka avulla Zombie Zonella ja Unholassa voi vierailla ilman, että kammotukset tulevat lähelle. Kun alueiden kauhuhahmot havaitsevat valaistun Kauhukarkottimen, tietävät ne pysyä kauempana. Kauhukarkotin ei toimi PHOBIA LABissa, jossa kokemus on intensiivisempi.

Päivällä iloa koko perheelle

Särkänniemen Karmiva karnevaali ei ole ainoastaan kauhutapahtuma. Päivällä ennen pimeän laskeutumista tapahtumassa on paljon perheille suunnattua ohjelmaa.

Kauden uutuus Kepposten keidas on noin 3–8-vuotiaille lapsille suunnattu alue, jossa pääsee leikkimään peikkohahmojen kanssa. Jännittävä Källin tölli, karmeuksia kasvava Kolttosen kasvimaa ja kummallinen Kepposen koppi peikkoasukkeineen viihdyttää lapsia tapahtumassa päivittäin klo 17 asti.

”Kepposten keidas on sopivasti jännittävä kohde perheen pienimmille. Peikot Källi, Kolttonen ja Kepponen leikittävät ja jekuttavat lapsia peikkomaiseen tyyliinsä. Kohteesta tulee myös visuaalisesti näyttävä ja sitä kannattaa aikuiskävijänkin käydä katsomassa pimeän laskeuduttua, kun valot pääsevät oikeuksiinsa”, Herranen vinkkaa.

Koko perheelle sopivassa ohjelmistossa nähdään myös mm. Pouta Possu ja Verikuun legenda -näytelmä, Karnevaaliparaati, valo- ja tulishowt, sekä erilaiset tanssiesitykset.

Suurin osa Särkänniemen huvilaitteista on myös avoinna sään salliessa läpi tapahtuman.