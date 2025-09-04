Genomillin teknologia voi mullistaa syövän diagnostiikan

DNA:n sekvensointi on edistyneimpiä menetelmiä syövän diagnostiikassa. Rutiinikäyttöä kuitenkin hidastaa menetelmien hankaluus. Turkulaisen Genomill Health Oy:n kehittämä ratkaisu yksinkertaistaa sekvensointia edeltäviä laboratoriovaiheita ja tekee siten tästä huipputekniikasta saavutettavampaa ja edullisempaa.

“Vaikka sekvensoinnin hinta on laskenut valtavasti viimeisen 20 vuoden aikana, näytteiden valmistelumenetelmät eivät ole kehittyneet samaa tahtia. Ratkaisumme on suunniteltu alusta lähtien yksinkertaiseksi, kustannustehokkaaksi ja helposti automatisoitavaksi menetelmäksi näytteiden valmisteluun. Teknologiamme avulla näytteiden valmisteluun kuluva aika lyhenee päivistä tunteihin”, sanoo Genomillin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Manu Tamminen.

Tutkimus osoitti teknologian tarkkuuden

Tulokset Genomillin ensimmäisestä kliinisestä tutkimuksesta on julkaistu arvostetussa Scientific Reports -tiedelehdessä. Tutkimuksessa seurattiin kymmentä potilasta, joilla oli levennyt paksusuolen syöpä. Tulokset osoittivat Genomillin menetelmän tarjoavan yksinkertaisen, herkän ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa nestebiopsiapohjaista syöpädiagnostiikkaa, jossa syöpään liittyviä geenimutaatioita luetaan suoraan verinäytteistä.

“Genomillin menetelmän herkkyys ja tarkkuus riittävät useimpiin nestebiopsian käyttökohteisiin,” arvioi tutkimuksen vastuukirjoittaja professori Ari Ristimäki (HUS, Helsingin yliopisto).

”Näemme, että teknologiamme on se puuttuva palanen, joka mahdollistaa terveydenhuollossa nestebiopsioiden käytön yleistymisen. Nykyisin käyttöä rajoittaa heikko saatavuus, pitkät vasteajat sekä korkeat kustannukset. Nestebiopsioiden käyttö kuitenkin vähentäisi invasiivisten kudosnäytteiden tarvetta, sillä nestebiopsiassa tarvittava tieto saadaan yksinkertaisesta verinäytteestä. Rutiinikäytössä nestebiopsiat olisivat lääkäreille väline syövän etenemisen seurantaan ja uusimisen ennakoimiseen tavalla, joka on potilaalle helppo, nopea ja vähemmän kuormittava”, Tamminen täydentää.

Kansainvälinen kiinnostus

Genomill on jo saanut kansainvälistä huomiota tulostensa ja houkuttelevan arvolupauksensa kautta. Alan johtava uutispalvelu GenomeWeb nosti äskettäin esiin Genomillin teknologian kaupallisen potentiaalin: kyvyn analysoida suuria näytemääriä tehokkaasti ja yhteensopivasti uusien DNA-sekvensointiratkaisuiden kanssa. Ratkaisu on herättänyt paljon kiinnostusta, ja Genomill käy parhaillaan kaupallistamisneuvotteluja alan johtavien toimijoiden kanssa.