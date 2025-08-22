Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki

Puumessujen 2025 Uutuustuotekilpailun voittajaksi Signoden LEVEX -paperivanne

3.9.2025 20:28:25 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote

Puumessuilla 2025 järjestettiin näytteilleasettajille suunnattu Uutuustuotekilpailu, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin ympäristön ja luonnon huomioimista edistäviä puualan uusia innovaatioita ja ratkaisuja. Voittajaksi valittiin Signoden kehittämä LEVEX-paperivanne, joka tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille muovivanteille.

Signoden LEVEX-paperivanne on täysin kierrätettävä ja valmistettu FSC-sertifioiduista, korkealaatuisista paperilähteistä. Innovatiivinen sidontaratkaisu voidaan kierrättää tavallisen paperijätteen mukana, mikä erottaa sen monista markkinoilla olevista vaihtoehdoista.

– Olemme sitoutuneet Twentyby30 -ohjelmaan, jonka mukaisesti tavoitteemme on vähentää jätettä, hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja kehittää innovatiivisia, kiertotaloutta tukevia tuotteita. LEVEX-paperivanne on konkreettinen esimerkki tästä työstä, kertoo Signode Finland Oy:n Account Executive Vesa Pulliainen.

Tuote on suunniteltu erityisesti aaltopahviteollisuuden tarpeisiin, mutta se soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi puisten listanippujen ja pienten lautanippujen sitomiseen.

Ympäristöystävällisyys ratkaisi kilpailun

Uutuustuotekilpailun voittajan valitsi Puumessujen neuvottelukunta. Valinnassa painotettiin erityisesti kierrätettävyyttä ja ympäristövaikutuksia. Voittaja julkistettiin ensimmäisen messupäivän päätteeksi järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa.

– Ekologisesta näkökulmasta Signoden LEVEX-paperivanne on kilpailun selkeä voittaja. Sen ehdoton vahvuus on kierrätettävyys ja muovin korvaaminen ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla, toteaa Jyväskylän Messujen myyntijohtaja Hannu Mennala.

Kilpailussa oli mukana yhteensä viisi uutuustuotetta. Kunniamaininnan sai TecPac GmbH:n 50 % PCR kudosmuovi. Pakkausten ympäristöystävällisyys ja pakkausmateriaalien kierrätys ovat tärkeitä teemoja puualalla. Sahatavaran pakkaamiseen käytettävä TecPac 50% PCR kudosmuovi vähentää merkittävästi muovinkulutusta ja pienentää loppukäyttäjälle päätyvää jätteen määrää.

Muut kilpailuun osallistuneet tuotteet olivat Koskisen Oyj:n Zero ThinPly -ohutviiluvaneri, Telnova Oy:n El-Watch Neuron -langattomat anturit ennakoivaan kunnonvalvontaan sekä Dpi Coding Oy:n CoPilot MAX LT -merkintäjärjestelmä puutuotteille.

Puumessut ovat avoinna vielä torstaina 4.9.2025 klo 10-17 ja perjantaina 5.9.2025 klo 10-16. Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä kävijäksi.

Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.

Puumessut 2025 järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa, Jyväskylässä 3.–5. syyskuuta. Pohjoismaiden johtava puuteollisuuden, puusepänteollisuuden ja puuntyöstöteknologian ammattitapahtuma kokoaa yhteen yli 150 näytteilleasettajaa kymmenestä eri maasta sekä runsaan ohjelmakattauksen alan ajankohtaisista teemoista. Messuilla kartoitetaan myös Pohjoismaiden ja Etelä-Amerikan metsä- ja sahateollisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

