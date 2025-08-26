Uuden ajan taukopaikka Huili laajenee Tampereelle

Tampere saa pian uuden taukopaikan, kun upouusi Huili avautuu Neste Tampere Hatanpää -liikenneasemalle torstaina 11. syyskuuta 2025 klo 11. Huili tarjoaa tien päällä liikkujille ja lähialueen asukkaille rennon, maukkaan ja turvallisen taukohetken. Paikan, jossa pysähdys muuttuu kokonaisvaltaiseksi elämykseksi.

Huili-taukopaikat tarjoavat laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, ystävällistä palvelua ja aikaa kestävää tunnelmaa. Huilin konsepti huomioi paikallisuutta ja tuo taukohetkeen iloa arjen keskellä.

”On mahtavaa päästä avaamaan ensimmäinen Huili Tampereelle. Huili Hatanpää tarjoaa tamperelaisille ja tiellä liikkujille paikan, jossa tauosta tulee elämys. Meille on tärkeää, että paikallisuus näkyy vahvasti myös ruokatuotteissa. Haluamme tuoda esiin Tampereen seudun makuja ja tarjota asiakkaille kokemuksen, joka tuntuu omalta ja ainutlaatuiselta”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Hatanpään valikoimasta löytyy runsas lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. Paikallisuus näkyy raaka-aineissa ja mauissa, jotka tekevät jokaisesta tauosta ainutlaatuisen. Tuore kahvi tuo pysähdykseen virkistävän hetken, ja Huilin tiimi panostaa siihen, että jokainen kupillinen on huippulaatuinen.

Huili Hatanpää työllistää 10 henkilöä ja tarjoaa 86 asiakaspaikkaa. Paikallisen tiimin lämmin palvelu ja osaaminen näkyvät asiakaskohtaamisissa. Huili Hatanpään tilat sopivat yhtä hyvin arjen kiireettömälle kahvihetkelle kuin matkan varrella lounastavalle. Uuden Huilin sisustuksesta vastaa KOKO3, jonka suunnittelema kokonaisuus tuo taukopaikalle Huilin rennon ja modernin tunnelman.

Huili –taukopaikka avautuu Neste Tampere Hatanpää -liikenneasemalle, jossa asiakkaita palvelee myös vuoden loppuun mennessä avautuva, Neste Easy Wash -autopesu. Automatisoitu Neste Easy Wash tarjoaa asiakkaille vaivattoman palvelun ajoneuvon puhtaanapitoon.

Huili Hatanpää lyhyesti: