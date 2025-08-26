Uuden ajan taukopaikka Huili laajenee Tampereelle
Tampere saa pian uuden taukopaikan, kun upouusi Huili avautuu Neste Tampere Hatanpää -liikenneasemalle torstaina 11. syyskuuta 2025 klo 11. Huili tarjoaa tien päällä liikkujille ja lähialueen asukkaille rennon, maukkaan ja turvallisen taukohetken. Paikan, jossa pysähdys muuttuu kokonaisvaltaiseksi elämykseksi.
Huili-taukopaikat tarjoavat laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, ystävällistä palvelua ja aikaa kestävää tunnelmaa. Huilin konsepti huomioi paikallisuutta ja tuo taukohetkeen iloa arjen keskellä.
”On mahtavaa päästä avaamaan ensimmäinen Huili Tampereelle. Huili Hatanpää tarjoaa tamperelaisille ja tiellä liikkujille paikan, jossa tauosta tulee elämys. Meille on tärkeää, että paikallisuus näkyy vahvasti myös ruokatuotteissa. Haluamme tuoda esiin Tampereen seudun makuja ja tarjota asiakkaille kokemuksen, joka tuntuu omalta ja ainutlaatuiselta”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Huili Hatanpään valikoimasta löytyy runsas lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. Paikallisuus näkyy raaka-aineissa ja mauissa, jotka tekevät jokaisesta tauosta ainutlaatuisen. Tuore kahvi tuo pysähdykseen virkistävän hetken, ja Huilin tiimi panostaa siihen, että jokainen kupillinen on huippulaatuinen.
Huili Hatanpää työllistää 10 henkilöä ja tarjoaa 86 asiakaspaikkaa. Paikallisen tiimin lämmin palvelu ja osaaminen näkyvät asiakaskohtaamisissa. Huili Hatanpään tilat sopivat yhtä hyvin arjen kiireettömälle kahvihetkelle kuin matkan varrella lounastavalle. Uuden Huilin sisustuksesta vastaa KOKO3, jonka suunnittelema kokonaisuus tuo taukopaikalle Huilin rennon ja modernin tunnelman.
Huili –taukopaikka avautuu Neste Tampere Hatanpää -liikenneasemalle, jossa asiakkaita palvelee myös vuoden loppuun mennessä avautuva, Neste Easy Wash -autopesu. Automatisoitu Neste Easy Wash tarjoaa asiakkaille vaivattoman palvelun ajoneuvon puhtaanapitoon.
Huili Hatanpää lyhyesti:
- Avautuu torstaina 11.9.2025 klo 11.00
- 86 asiakaspaikkaa
- Työllistää 10 henkilöä Tampereella
- Runsas lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset ja vitriinituotteet
- Paikallisuus näkyy ruuassa ja tuotteissa
- Neste Easy Wash -autopesu avataan vuoden 2025 loppuun mennessä
Yhteyshenkilöt
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Restel lyhyesti
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Neste Huili -taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Restel Oy
Veikkaus Arenan ravintolamaailma uudistuu täysin26.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Veikkaus Arena avaa ovensa jälleen 26.8. loppuun varatulla testitapahtumalla, jossa rajattu yleisö pääsee ensimmäistä kertaa kokemaan areenan täysin uudistuneet ravintolat ja ruokakonseptit.
Uusi Huili-taukopaikka avautuu Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalle 28.8. klo 1121.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Restel tuo Vantaalle uuden ajan taukopaikkakonseptin, kun ensimmäinen Huili avautuu Neste Vantaa Tammisto –liikenneasemalle torstaina 28. elokuuta klo 11. Huili tarjoaa tien päällä liikkujille ja lähialueen asukkaille rennon, maukkaan ja turvallisen taukohetken, paikan, jossa pysähdys muuttuu elämykseksi. ”Haluamme, että Huili Tammisto tuntuu heti kotoisalta ja kutsuvalta, paikalta, johon on helppo poiketa ja miellyttävä palata. Avajaispäivän upeat tarjoukset ovat yksi meidän tavoistamme toivottaa asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi”, kertoo Huilin liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. ”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka lisää Neste-verkostomme vetovoimaa entisestään. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen ja erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkoston johtaja. Palvelut, jotka tekevät pysähdyksestä paremman Tammi
Huili tekee tauosta elämyksen 33:lla uudistetulla taukopaikalla ympäri Suomen21.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Tauko matkan varrella ei ole enää pelkkä pysähdys, vaan kokonaisvaltainen elämys. Restelin uusi Huili-konsepti uudistaa Suomen liikenneasemakentän, kun vuoden 2025 loppuun mennessä 33 modernia Huili-taukopaikkaa avautuu Neste-liikenneasemaverkostoon eri puolille maata. Ensimmäinen Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalla 28. elokuuta. Syksyn aikana Huili laajenee vauhdilla ja avajaisia juhlitaan seuraavaksi: Neste Tampere Hatanpää 11.9. Neste Imatra Korvenkangas 18.9. Neste Varkaus Warkaudenportti 25.9. Neste Janakkala Linnatuuli 1.10. Neste Lahti Kivistönmäki 2.10. Uusista asemista tiedotetaan aina, kun sopimukset on vahvistettu. Tämän vuoden avauskohteet on nyt nimetty, ja kohteiden tarkat aikataulut julkaistaan syksyn aikana liikenneasemakohtaisesti. Huilin sydämessä ovat ihmiset, virkistävän tauon tarpeessa olevat asiakkaat sekä Huili-taukopaikkojen työntekijät. ” Osaava henkilökunta on meille voimavara ja auttaa meitä lunastamaan Huilin asiakaslupauksen elä
Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat aloittaa ravintolatoiminnan Juttutuvassa ja Meripaviljongissa1.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat vahvistaa asemaansa Helsingin ravintolakentässä aloittamalla operoinnin kahdessa tunnetussa ravintolassa. 1.7.2025 alkaen. Food&Events Tapahtumaravintolat ottaa vastuulleen legendaarisen Juttutuvan ja ainutlaatuisen, merellisen Meripaviljongin toiminnan. Ravintola Meripaviljonki avautuu asiakkaille keskiviikkona 2.7. ja ravintola Juttutupa perjantaina 4.7.2025. Kyseessä on ensimmäinen vaihe Food&Events Tapahtumaravintoloiden toiminnan laajentumisessa osaksi Paasitornin ravintolakokonaisuutta. Samaan aikaan Restel ottaa operoinnin haltuunsa talon tilausravintoloissa Paasiravintolassa ja Paasin Kellarissa, ja myöhemmin tänä vuonna myös ravintola Graniittilinnassa. Juttutupa on jo yli vuosisadan ajan ollut olennainen osa Helsingin kulttuurielämää ja kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Se on ollut tunnettu paitsi historiastaan myös legendaarisista musiikkiklubi-illoistaan, jotka jatkuvat tulevaisuudessakin uudistumisen rinnalla. Meripaviljonki taas tar
“Huili tekee hyvää” – Restelin uusi ravintola- ja kahvilabrändi Huili lanseerataan Nesteen asemille25.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen tieverkoston varrelle nousee uusi ravintola- ja kahvilabrändi Huili, jonka ytimessä on laadukas ruoka. Huili syntyi halusta luoda paikka, jossa matkantekijä voi hengähtää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme