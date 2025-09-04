Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuorisovaltuustoon haetaan jäseniä

4.9.2025 14:00:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Haemme Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon 3 varsinaista jäsentä ja heille varajäseniä. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat iältään 13–25-vuotiaita.

Oletko valmis vaikuttamaan? 

Nuorisovaltuuston kokoonpano muodostuu alueen kuntien nuorisovaltuustojen nimeämistä edustajista sekä hakumenettelyllä nimettävistä jäsenistä. Hakemukset pyydetään lähettämään perjantaihin 3.10.2025 mennessä: Jätä hakemuksesi

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuorten yhdenvertaiseen arkeen ja tulevaisuuteen. Se vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, päätöksentekoon ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on hyvinvointialueesta säädetyn lain tarkoittama osallistumis- ja vaikuttamistoimielin nuorille. Aluehallitus nimeää edustajat nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuuston uusi kausi käynnistyy 1.1.2026. 

Kuva: Kuvassa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Alisa Dahlström ja varapuheenjohtaja Juuso Saari

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

