Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotukset yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville alkavat lokakuun lopussa

4.9.2025 09:14:04 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lokakuun viimeisellä viikolla. Viime vuoden tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto.

Suositeltavaa on, että mahdollisimman moni yli 65-vuotias tai riskiryhmään kuuluva ottaa influenssa- ja koronarokotuksen. Rokotuksen ajanvaraus avautuu reilun kuukauden kuluttua. Hyvinvointialue tiedottaa avautumisesta hyvissä ajoin etukäteen.  
 
Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni päijäthämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Jos haluaa varata ajan sovelluksella, sovelluksen voi ladata omaan älypuhelimeensa ennakkoon. 

- Rokotukset askarruttavat jo nyt alueemme asukkaita, sillä saamme päivittäin kyselyjä rokotusten ajanvarauksen avautumisesta. Vielä voi kuitenkin olla rauhallisin mielin ja odottaa kuukauden päivät ennen kuin ajanvaraus avautuu. Aloitamme rokottamisen heti, kun rokotteet saapuvat. Rokotteita ja rokotusaikoja riittää jokaiselle, vakuuttaa ylilääkäri Niko Korpi

Hyvinvointialue vetoaa alueen järjestöihin ja iäkkäitä päivittäisessä elämässä tapaaviin ottamaan kausirokotukset puheeksi omassa lähipiirissä. 
 
- Toiveemme on, että tieto rokotusten aikataulusta leviää mahdollisimman laajalti kaikkien maksuttomaan rokotukseen oikeutettujen tietoon ja saamme turvattua mahdollisimman monen yli 65-vuotiaan tai riskiryhmään kuuluvan hyvinvoinnin, Korpi toteaa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

