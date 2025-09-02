Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotukset yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville alkavat lokakuun lopussa
Maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lokakuun viimeisellä viikolla. Viime vuoden tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto.
Suositeltavaa on, että mahdollisimman moni yli 65-vuotias tai riskiryhmään kuuluva ottaa influenssa- ja koronarokotuksen. Rokotuksen ajanvaraus avautuu reilun kuukauden kuluttua. Hyvinvointialue tiedottaa avautumisesta hyvissä ajoin etukäteen.
Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni päijäthämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Jos haluaa varata ajan sovelluksella, sovelluksen voi ladata omaan älypuhelimeensa ennakkoon.
- Rokotukset askarruttavat jo nyt alueemme asukkaita, sillä saamme päivittäin kyselyjä rokotusten ajanvarauksen avautumisesta. Vielä voi kuitenkin olla rauhallisin mielin ja odottaa kuukauden päivät ennen kuin ajanvaraus avautuu. Aloitamme rokottamisen heti, kun rokotteet saapuvat. Rokotteita ja rokotusaikoja riittää jokaiselle, vakuuttaa ylilääkäri Niko Korpi.
Hyvinvointialue vetoaa alueen järjestöihin ja iäkkäitä päivittäisessä elämässä tapaaviin ottamaan kausirokotukset puheeksi omassa lähipiirissä.
- Toiveemme on, että tieto rokotusten aikataulusta leviää mahdollisimman laajalti kaikkien maksuttomaan rokotukseen oikeutettujen tietoon ja saamme turvattua mahdollisimman monen yli 65-vuotiaan tai riskiryhmään kuuluvan hyvinvoinnin, Korpi toteaa.
Yhteyshenkilöt
Niko Korpiylilääkäri, avosairaanhoitoPuh:044 780 2808
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue kutsuu median keskussairaalan rakennusvaiheen 8 peruskiven muuraustilaisuuteen2.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kutsu medialle: Tervetuloa Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 8 peruskiven muuraustilaisuuteen perjantaina 26. syyskuuta kello 14.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tavoitteena ylijäämäinen talousarvio ensi vuodelle2.9.2025 10:32:17 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvio vuodelle 2026.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Millainen hyvinvointialueen pitäisi tulevaisuudessa olla, mihin painottaa toimintaansa? Aluevaltuusto kokoontui työstämään uutta strategiaa28.8.2025 17:47:26 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiaa uudistetaan parhaillaan. Torstaina oli vuorossa aluevaltuuston kolmas työskentelykerta aiheen parissa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastusharjoitus sulkee Lahden eteläisen ohikulkutien tunnelit torstaina 4. syyskuuta27.8.2025 13:44:21 EEST | Tiedote
Lahden eteläisen kehätien maantietunneleissa järjestetään 4. syyskuuta pelastusharjoitus, minkä vuoksi sekä Liipolan että Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä noin klo 8–13. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kalasteluviestejä on liikkeellä lastensuojelun nimissä27.8.2025 08:36:58 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueelle on tullut ilmoituksia kalasteluviesteistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme