Aitous, paluu perinnemateriaaleihin ja tilojen herättämät tunteet – Habitare näyttää sisustuksen ja asumisen suurimmat ilmiöt

”Asumisen ja muotoilun trendit tavoittelevat jotain epätäydellisyydestä ja siten inhimillisyydestä – uudet biomateriaalit, perinnemateriaalien käyttö sekä erilaisten taitojen opetteleminen toimivat vastavoimana arjeen kiireentunnulle. Patinaa harjoitellaan arvostamaan eivätkä elämisen jäljet tiloissa ole ongelma vaan tarina”, Habitaren luova neuvonantaja Päivi Helander kiteyttää tapahtumassa havaittavia ilmiöitä.

Muotoiljoiden töissä näkyy Helanderin mukaan kaipuu kohti yksinkertaista ja aitoa, tai vastaavasti pyrkimys tehdä asioita mahdollisimman omalla tavalla ja muiden mielipiteistä välittämättä.

”Trendi-sanan korvaa toivottavasti omanlaisuus – se, että asiat tuntuvat omalta tai niiden kanssa on hyvä olla. Millaisia omanlaisia valintoja, materiaaleja tai tiloja näemme, millaisia tunteita ne meissä herättävät? Suurimpia ilmiöitä on paluu perinnemateriaaleihin ja -taitoihin sekä uskallus tehdä hitaasti”, hän sanoo.

Habitaren Koskettaa/Touch-teema nousee esiin läpi tapahtuman

Epätäydellisyys kohoaa kauneudeksi Arkkitehtitoimisto Collaboratorion suunnittelemassa teemanäyttelyssä, jonka rakentamisessa on käytetty esimerkiksi Finlandia-talosta peräisin olevaa purkumarmoria.

”Haluamme haastaa siloitellun, virheettömän pinnan tavoittelun ja nostaa esiin materiaalien aitouden – purkumarmorin, puun ja polttamattoman saven. Teemanäyttely on arkkitehtuuria keholle: hidasta, aistivaa ja intiimiä. Kokemus ylittää pelkän katseen: se vaatii tarttumista ja kutsuu omaksumaan. Näyttely houkuttelee koskettamaan ja kokemaan, kuinka epätäydellisyys kohoaa kauneudeksi ja materiaalin syvä läsnäolo muuttuu taiteeksi ja merkitykseksi”, näyttelyn suunnittelijat, Collaboratorion Martino De Rossi ja Kristiina Kuusiluoma kertovat.

Koskettaa/Touch-teema nousee näkyviin myös sisustussuunnittelija Laura Seppäsen suunnittelemalla Habitare Naapurit -alueella, jonka suunnittelussa Seppänen on halunnut palata ihmisen kokoisiin, arjen mittakaavassa merkityksellisiin asioihin ja esineisiin.

Vastuullisten valintojen tekemistä helpottavalla Habitare Choice -alueella nähdään tuotteita, joilla on suurempi merkitys kuin itse tuote ja sen tarkoitus. Sari Niemen kehittämä ja Pentagon Designin muotoilema Piilo on älypuhelimelle suunniteltu rasia, joka opettaa meitä samalla siihen, että emme tarvitse kännyköitä ja muita laitteita koko ajan.

Habitaressa lanseerattava muotoilija Saara Renvallin suunnittelema uurnamallisto on syntynyt tarpeesta käsitellä ihmisen viimeisen esineen estetiikkaa. Kokopuisen ja ekologisen Uurnan muotokieli on eleetön ja ajaton, ilman sukupuoleen tai uskonnolliseen vakaumukseen liittyvää symboliikkaa. Suomessa valmistettavan malliston vahvat värit tuovat kuoleman esineistöön inhimillisyyttä ja lämpöä.

Hakolan uusi Details-kokoelma tuo tutun väripaletin mattoihin ja laukkuihin

Värikkyydestä ja leikkisyydestä tunnettu Hakola esittelee Habitaressa uuden Details-kokoelman, joka sisältää sisustustuotteita sekä uutuutena mattoja ja laukkuja. Finnish Design Shop tuo Habitareen tanskalaisen HAYn, joka tunnetaan rohkeasta tavastaan yhdistää värejä ja muotoja. Finnish Design Shop with HAY -osasto esittelee brändin kiinnostavimpia uutuuksia ja rakastetuimpia klassikoita, joita voi myös hankkia mukaan.

Marimekon kiertävä pop-up-näyttely Field of Flowers juhlistaa Marimekon omaleimaisia kukkakuvioita ja rohkeita värejä. Tänä vuonna Aasian suurkaupunkeja kiertänyt näyttely nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Lapuan Kankurit on tehnyt syksyn mallistossaan yhteistyötä muun muassa kuvittaja, keraamikko Armi Tevan kanssa. Malliston lähtökohtana on ollut aitouden kunnioittaminen. Jokainen tuote on kudottu taidokkaasti puhtaista luonnonmateriaaleista Kankurien kutomossa Lapualla.

Habitaressa nähdään myös helmikuussa menehtyneen Yrjö Kukkapuron työpöydälle keskeneräisenä jäänyt kompakti nojatuoli YK92, joka lanseerataan Alastekin osastolla. Kukkapuro luotti viimeiseen asti omaan ergonomiseen osaamiseensa. Nojatuolista olisi saatava tukeva ote, jotta heikkojalkaisemmankin on helppo nousta siitä ylös. Tuolin valmistaa kotimainen Summanen Oy.

Genelec Loungessa kuullaan artisteja. Torstaina 11.9. esiintyy Sami Saari ja Jazzpojat, perjantaina 12.9. Litku Klemetti ja lauantaina 13.9. Jaakko Kulta.

Habitare 2025 tuo yhteen yli 500 yritystä ja 130 puhujaa.

Akkreditoidu Habitareen: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/

Habitaren kuvat ovat ladattavissa täältä

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025. | habitare.fi |@habitaremessut @habitarefair