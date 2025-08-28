​Suomalaiset pääsevät ensimmäisinä maailmassa laatimaan pelisääntöjä tekoälyn käytölle julkisissa palveluissa

Sitra on tulevaisuustalo, joka auttaa Suomea uudistumaan. Ennakoimme tulevaa. Etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja huomisen haasteisiin. Edistämme Suomen hyvinvointia ja vauhditamme talouden kestävää kasvua. Parempi tulevaisuus vaatii tekoja jo tänään. https://www.sitra.fi/

Reaktor on globaali teknologiakonsultointiyritys, joka on erikoistunut projekteihin, joiden on pakko onnistua. Yhdistämme strategian, suunnittelun ja teknologian auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan kilpailuedun ja nousemaan alansa johtaviksi toimijoiksi. Asiantuntemuksemme kattaa ongelmanratkaisun koko elinkaaren – uraauurtavasta datan ja tekoälyn hyödyntämisestä strategiaan, suunnitteluun, kehitykseen, muutoshallintaan ja jatkuviin palveluihin – ankkuroituna syvälliseen toimialaosaamiseen ja tehokkaisiin, monialaisiin tiimeihin. Reaktor-ekosysteemin kautta asiakkaamme saavat myös käyttöönsä yli 1,100 erikoistunutta asiantuntijaa yli 40 luotettavassa kumppaniyrityksessä, mikä vahvistaa toimintamme kyvykkyyttä, nopeutta ja skaalautuvuutta.

Vuonna 2000 perustetulla yrityksellä on yli 700 työntekijää ja toimistot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Seinäjoella, Amsterdamissa, Lissabonissa, New Yorkissa ja Tokiossa. Reaktorin asiakkaita ovat mm. Adidas, HBO, Supercell, Cathay Pacific ja KONE. reaktor.com/