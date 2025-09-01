Hämeen leväseurantapaikoilla levähavaintoja viime viikkoa enemmän
Heikkotuulinen sää on nostanut pintaan vanhenevaa sinilevää useilla seurantapaikoilla.
Tällä viikolla havaittiin runsas leväesiintymä Asikkalassa Vesijärven Kalmarin uimarannalla ja Hämeenlinnassa Katumajärven Idänpään uimarannalla. Niiden lisäksi todettiin vähäinen esiintymä seitsemällä paikalla eri puolilla Hämettä. Tämä on enemmän kuin yhdelläkään aiemmalla viikolla kuluneena kesänä.
Kanta-Hämeessä levää havaittiin vähän Hattulassa Vanajavedellä ja Tammelassa Pyhäjärvellä. Päijät-Hämeen vähäiset esiintymät tavattiin Orimattilassa Mallusjärvellä ja Villikkalanjärvellä, Asikkalassa Vesijärven Pirppulan uimarannalla, Lahdessa Kymijärvellä sekä Iitissä Sääskjärvellä.
Viime päivien heikkotuulinen sää on auttanut vanhenevan sinilevän pintaan nousemista. Tällöin ne voivat olla paljain silmin havaittavissa.
Tilanne voi muuttua nopeasti
Vanhenevaa sinilevää voi loppukesällä kohota tyynellä säällä pintaan millä järvellä tahansa. Tuulisella säällä leviä on vaikea huomata, koska ne hajaantuvat veteen, eivätkä pääse nousemaan pintaan.
Tilanne voi vaihdella suuresti samankin järven eri osissa ja muuttua nopeasti sääolosuhteiden, etenkin tuulen vaikutuksesta. Tuulille alttiilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle tai sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle veteen. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, voi tuulen alapuoliselle rannalle kertyä paljon levää, vaikka vastarannalla sitä ei olisi lainkaan näkyvillä. Näin levien esiintymisessä saattaa olla suuria ajallisia ja paikallisia eroja. Sen vuoksi tiedotteen sisältämä informaatio voi olla jo vanhentunutta silloin, kun tiedote julkaistaan.
Sinilevien pintaesiintymiä voi vielä syksyn aikana ilmaantua järviin, kun vesimassan syystäyskierto nostaa ravinteita päällysveteen levien käytettäväksi. Kylmä vesi ei ole este sinilevien kasvulle.
Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella
Sinilevien mahdollista myrkyllisyyttä ei voida todeta silmämääräisen tarkastelun avulla. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulee myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä.
Petri HorppilaHydrobiologiHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 182
