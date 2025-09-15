Docendo

Tulistumista, alistumista ja kostamista – Lasse Laaksoselta sotilasylijohdon tunnehistoriasta kirja 18.9.

18.9.2025 02:00:00 EEST | Docendo | Tiedote

Tervetuloa Lasse Laaksosen Temperamenttia! Sotilasylijohdon tunnehistoria -kirjan julkistustilaisuuteen Ravintola Ostrobotnian Jääkärihuoneessa 18.9. klo 13.00 osoitteessa Museokatu 10. Laaksosen kanssa kirjasta keskustelemassa Jan Erola.

Lasse Laaksosen teos Temperamenttia! julkaistaan 18.9.
Lasse Laaksosen teos Temperamenttia! julkaistaan 18.9. Kuva: Veikko Somerpuro

Kuinka tunteet ja persoonallisuus vaikuttivat päätöksentekoon kriisissä?

Sotilasylijohdon tunnereaktioista on kirjoitettu vähän. Esimerkiksi kenraalien myötäsukaisissa elämäkerroissa Mannerheimin luottomiehiä riittää, vaikka tosiasiassa hänen lähelleen pääseminen oli hankalaa.

Sodan paineissa hermot kiristyivät herkästi, ja Mannerheimin suhtautuminen kenraaleihinsa saattoi muuttua pienestäkin ärsykkeestä. Kirjassa käsitellään Mannerheimia ärsyttäneitä, innostaneita ja järkyttäneitä persoonia uudesta tunnehistoriallisesta ja inhimillisestä näkökulmasta.

Teoksessa kirjoitetaan ”ihmiskasvoista historiaa” persooniin ja psykologiaan syventymällä.

Teos antaa tietoa inhimillisten ja yksilöllisten piirteiden vaikutuksista johtamiseen, päätöksentekoon ja kriisinhallintaan. Tuloksia voidaan soveltaa yritysjohtamisesta poliittiseen vallankäyttöön ja sotilasorganisaatioihin. Aihe on enemmän kuin ajankohtainen.

Filosofian tohtori, dosentti Lasse Laaksonen on palkittu historiantutkija. Hän toimii dosenttina kolmessa eri yliopistossa. Laaksosen teos Viina, hermot ja rangaistukset – Sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat 1918–1945 oli ehdolla sekä Vuoden tiedekirjaksi että historiateokseksi.

Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen linkin kautta: https://www.lyyti.in/temperamenttia

Lasse Laaksonen: Temperamenttia! Sotilasylijohdon tunnehistoria, Docendo 2025, 398 sivua.

Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.

