Myllylammen patoon Joensuussa rakennetaan kaloille vaelluskelpoinen ohitusuoma
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tornator Oyj:lle vesiluvan ohitusuoman rakentamiseen sekä Myllylammen säännöstelypadon korvaamiseen pohjapadolla.
Myllylampi sijaitsee Joensuussa Heinävaaran kylässä noin 19 kilometriä Joensuusta itään. Myllylampi on aikoinaan muodostunut Myllypuron patoamisen myötä. Myllypuro laskee Jukajokeen ja edelleen Kangasveteen ja Pielisjokea pitkin Pyhäselkään.
Myllylammen nykyiset säännöstelyrakenteet korvataan huoltovapaalla pohjapadolla ja kaloille rakennetaan vaelluskelpoinen ohitusuoma. Myllylammen vedenkorkeutta lasketaan tilapäisesti rakennustöiden ajaksi.
Aluehallintovirasto on myöntänyt Tornator Oy:lle käyttöoikeuden hankkeessa tarvittaviin alueisiin ja määrännyt käyttöoikeudesta maksettavasta korvauksesta. Määräyksiä on annettu myös töiden suorittamisesta ja tarkkailusta. Veden samentumista aiheuttavia töitä ei saa tehdä virkistyskäyttöaikaan 1.6.–31.8.
Voit tutustua päätökseen 62/2025 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa, diaarinumero ISAVI/4182/2024. Päätös löytyy Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen diaarinumeron.
Lisätietoja:
Ympäristöylitarkastaja Maria Kunnari, 029 501 6872, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöylitarkastaja Tomi Puustinen, 029 501 6873, Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi
