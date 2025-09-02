S-Pankki Oyj

S-Pankki rakennuttaa Lehtipiste-konsernin logistiikalle uudet toimitilat Tuusulaan

5.9.2025 09:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote

Lehtipiste-konsernin logistiikka saa uudet toimitilat Tuusulasta osoitteessa Amerinkuja 1. Hankkeesta vastaavat yhdessä S-Pankki kiinteistövarainhoito ja Varte Oy.

Amerinkuja
Amerinkuja

Uudet toimitilat ovat kooltaan noin 14500 neliömetriä, joista varasto- ja tuotantotilaa on noin 13500 neliömetriä, ja toimisto- ja sosiaalitiloja noin 1000 neliömetriä.

"Amerinkujan investointi on S-Pankki kiinteistövarainhoidon hallinnoiman Terrieri Kiinteistöt -rahaston historian toiseksi suurin kiinteistösijoitus. Tämä on meille merkittävä hanke, jota olemme olleet kehittämässä tontinhankinnasta ja luonnossuunnittelusta lähtien”, sanoo Terrieri kiinteistöt Ky:n rahastonhoitaja Eero Ojala.

”Lehtipisteen vuokrauksen myötä kohteen rakentaminen on käynnistynyt rivakasti. Kiitos heille sekä Vartelle hyvin sujuneesta yhteistyöstä", Ojala jatkaa.

Tontti on jo esirakennettu kesällä 2024 ja varsinaiset rakennustyöt kohteessa aloitettiin kuluvan vuoden kesäkuussa. Hanke valmistuu syksyllä 2026. Kiinteistösijoituksen lainarahoittajana toimii OP Yrityspankki Oyj.

”Lehtipiste-konsernin sisälogistiikan toimintojen keskittäminen Vantaalta, Jyväskylästä ja Järvenpäästä Tuusulan uusiin toimitiloihin mahdollistaa meille pitkäjänteisen kehityspotentiaalin ja luo hyvän pohjan kasvavalle logistiikkaliiketoiminnallemme”, toteaa Lehtipisteen logistiikan liiketoimintajohtaja Timo Värri.

”Hankekehitystyö Terrierin kanssa sekä suunnitteluvaiheen yhteistyö Lehtipisteen kanssa ovat sujuneet loistavasti ja pääsemme toteuttamaan Lehtipisteelle modernit ja tehokkaat uudet tilat,” kiittelee Varten toimitilarakentamisen johtaja Mikko Sirviö.

