JULKISTUS: Nämä rohkeat pariskunnat testaavat suhdettaan Temptation Islandilla
Suorastaan ikoninen parisuhdereality Temptation Island Suomi starttaa keskiviikkona 1.10. yksinoikeudella Ruudussa.
Viettelysten kiihkeät tuulet puhaltavat jälleen, kun Temptation Island Suomen 14. kausi alkaa yksinoikeudella Ruudussa keskiviikkona 1.10. Tälläkin kaudella neljä eri elämäntilanteessa ja parisuhteen vaiheessa olevaa pariskuntaa matkaa Espanjan lämpöön selvittämään, onko nykyinen kumppani se oikea, vai odottaako jossain joku vielä sopivampi.
Sami Kurosen isännöimät iltanuotiot tarjoilevat tuttuun tapaan tirkistyksiä kumppanin matkaan toisella villalla. Ennen kaikkea ne kuitenkin pakottavat tekemään tutkimusmatkan itseen, hakemaan vastauksia avoimiin kysymyksiin ja ratkaisuja suhteen pinttyneisiin toimintamalleihin.
VIDEO: Traileri! Suuria tunteita ja draamaa – tältä näyttää Temptation Island Suomen 14. kausi
Temppareita pääsee seuraamaan tälläkin kaudella kaksi jaksoa viikossa, kun uudet jaksot ilmestyvät Ruudun tilaajille keskiviikkoisin ja torstaisin.
Tällä kaudella sinkut ovat entistäkin suuremmassa roolissa, sillä juhlat eivät todellakaan lopu varsinaisen Temppari-kauden päätyttyä, vaan heti kauden perään nähdään täysin uusi sarjakonsepti Temptation Island Suomi: Sinkut, jossa ilman rakkautta jääneet sinkut molemmilta villoilta kohtaavat ja aloittavat oman bileidentäyteisen deittiruletin, jota seurataan Ruudussa 10 jakson ajan.
- Temptation Island Suomi alkaa Ruudussa 1.10.
- Uudet jaksot ilmestyvät Ruudun tilaajille keskiviikkoisin ja torstaisin.
- Osallistujien promokuvat pääset lataamaan TÄÄLTÄ.
- Temptation Island Suomi: Sinkut alkaa Ruudussa heti varsinaisen kauden päätyttyä.
- Ihaniin TIS-sinkkuihin pääset tutustumaan paremmin TÄÄLLÄ ja TÄÄLLÄ.
Tutustu alla rohkeisiin pariskuntiin:
Inka, 20, Tampere & Boston, 18, Oulu
@ulmaneninka @iloveboston23
Yhdessä puoli vuotta
Tiktokissa toisiinsa tutustunut Inka ja Boston ovat etäsuhteessa. Yhteistä aikaa he viettävät Inkan luona Tampereella. Kotiinsa Ouluun Boston ei ole Inkaa vielä koskaan kutsunut, sillä ei jaksa siivota ja Oulu on hänen mukaansa tylsä kaupunki muutenkin.
Boston on Inkaa huomattavasti menevämpi ja sosiaalisempi, mikä aiheuttaa suhteessa ongelmia. Kun Boston on reissuillaan, kaipaisi Inka päivittäisiä hetkiä, jolloin keskitytään vain toiseen. Boston puolestaan toivoisi, että Inka huomaisi, ettei se ole maailmanloppu, jos hän ei ihan joka hetki ole tavoitettavissa. Myös pariskunnan kommunikaatio on paikoin vaikeaa, Inka kokee, ettei Boston ymmärrä hänen näkökulmiaan asioihin. Boston puolestaan toivoisi suorempaa puhetta.
VIDEO: Katso Inkan ja Bostonin esittelyvideo
Julia, 25, Oulu & Semi, 28, Oulu
@jullekaroliina @sempperi
Yhdessä seitsemän vuotta
Semi ja Julia ovat olleet yhdessä 7 vuotta. Viettelysten saarella he ovat jo konkareita, sillä he osallistuivat pariskuntana myös Temptation Islandin 11. kaudelle, joka toikin suhteeseen hetkellisen avun. Eipä aikaakaan, kun he törmäsivät kuitenkin jo uusiin haasteisiin. Julia kaipaa läheisyyttä ja kauniita sanoja, Semi puolestaan takaisin räväkkää ja suorasanaista Juliaansa, johon aikoinaan ihastui. Tällä kertaa he tulevatkin Temptation Islandille aivan uusista lähtökohdista ja erilaisessa tilanteessa kuin edellisellä kerralla.
Julialla ja Semillä on molemmilla paljon toiveita, mitä parisuhteessa voisi olla tulevaisuudessa paremmin, mutta he molemmat kokevat, että kipinä suhteesta on kadonnut. Temptation Islandille he lähtevät tutkimaan, voisiko liekki vielä roihahtaa. Panokset ovat kovat sillä, edessä on kaikki tai ei mitään – eli joko ero tai muutto ja perheen perustaminen uusissa ympyröissä.
VIDEO: Katso Semin ja Julian esittelyvideo
Roope, 29, Tampere & Sanni, 28, Tampere
@rrobbek @ssaaanni
Yhdessä kolme vuotta
Sanni ja Roope tapasivat ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten sokkotreffeillä Ex on the beach -ohjelmassa ja alkoivat seurustella pian kuvausten päätyttyä. Eniten kahnauksia heillä on aiheuttanut heidän tyystin erilainen parisuhdehistoriansa. Roope mainitseekin, että menneisyydessä Sanni on panostanut enemmän laatuun, kun taas Roope määrään.
Entiset heilat kävelevätkin taajaan pariskuntaa vastaan kaupungilla, mikä aiheutti Sannille alkuaikoina epämukavan olon. Vaikkei Roope samalla tavalla Sannin exiin törmää, on hän hyvin epäluuloinen Sannin miespuolisista ystävistä. Realitykatsojille tutun parin suhdetta varjosti alkuaikoina myös anonyymi juoruilu, kuinka Roope olisi nähty jossain kaupungilla toisen naisen kanssa. Mustasukkaisuuteen taipuvaiselle pariskunnalle viettelysten saari onkin se ultimaattisin testi – saavatko ulkopuoliset päästämään yhä mörköjä pään sisään?
VIDEO: Katso Roopen ja Sannin esittelyvideo
Nooa, 18, Jämsä & Pihla, 20, Jämsä
@nooan_arkki_ @pihllaaa
Yhdessä puoli vuotta
Jo lapsena kesäleirillä toisensa ensi kerran tavanneet Pihla ja Nooa tapasivat uudelleen aikuisina yhteisten kavereiden kautta. Kaikessa hiljaisuudessa alkanut suhde tuli monelle yllätyksenä, sillä kukaan ei ollut ajatellut Nooan etsivän mitään vakavaa. Eikä hän etsinytkään, mutta ajautui parisuhteeseen, sillä “Pihla tuli ja teki kaiken työn”.
Pikavauhtia yhteen muuttanut pariskunta ei ole puolen vuoden aikana ollut juurikaan erossa, joten he eivät tiedä, miten kokevat ikävää. Heillä on yhteinen kaveripiiri, jossa on niin miehiä kuin naisiakin, ja ystävyys eri sukupuolten kanssa on hyvin luonnollista. Mustasukkaisuuden tunteita ei ole tähän mennessä syntynyt.
Pariskuntaa yhdistää samanlainen huumorintaju, mutta muuten he ovat luonteeltaan melko erilaisia. He kuitenkin ajattelevat, että se on hyvä asia, sillä vastakohdat täydentävät toisiaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Jonna Tervomaa puhuu Vain elämää -ohjelmassa isänsä sairaudesta ja kuolemasta: "Oli tiedossa, että aikaa on todella vähän"16.9.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Jonna Tervomaan päivää. Jakson aikana kuullaan tarinoita hänen uransa ja elämänsä varrelta.
KUTSU: Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kriitikko- ja lehdistönäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Oulussa – lehdistötilaisuudet Helsingissä 25.9. ja Tampereella 6.10.15.9.2025 12:57:51 EEST | Kutsu
Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakot järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Oulussa viikoilla 38-41.
KUTSU: Tervetuloa Jään vangit -sarjan pressitilaisuuteen Finnkino Tennispalatsiin ke 24.9. klo 14.3015.9.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Elisa Viihteen alkuperäissarja Jään vangit alkaa Ruudussa 3. lokakuuta. Pete Riskin ohjaamassa, huipputeknologialla toteutetussa sarjassa, näyttelevät mm. Jessica Grabowsky, Seidi Haarla, Johannes Holopainen, Roderick Kabanga, Karim Rapatti, Riitta Havukainen, Mona Kortelampi, Mikko Leppilampi ja Eero Milonoff.
Petollisten valinta saa ennennäkemättömän käänteen: "En nähnyt ketään muuta"11.9.2025 10:06:38 EEST | Tiedote
Pyöreä pöytä on katettu ja Petollisten viekas peli alkaa jälleen Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9. kello 19:30.
JULKISTUS: Tässä ovat Temptation Island Suomen ihanat viettelijäsinkut: "Mulla on tilillä ja housuissa 23 senttii"10.9.2025 08:58:17 EEST | Tiedote
Suorastaan ikoninen parisuhdereality Temptation Island Suomi starttaa keskiviikkona 1.10. Ruudussa. Tänä syksynä sinkut saavat kokonaan oman ohjelman!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme