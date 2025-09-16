JULKISTUS: Nämä rohkeat pariskunnat testaavat suhdettaan Temptation Islandilla

Viettelysten kiihkeät tuulet puhaltavat jälleen, kun Temptation Island Suomen 14. kausi alkaa yksinoikeudella Ruudussa keskiviikkona 1.10. Tälläkin kaudella neljä eri elämäntilanteessa ja parisuhteen vaiheessa olevaa pariskuntaa matkaa Espanjan lämpöön selvittämään, onko nykyinen kumppani se oikea, vai odottaako jossain joku vielä sopivampi.



Sami Kurosen isännöimät iltanuotiot tarjoilevat tuttuun tapaan tirkistyksiä kumppanin matkaan toisella villalla. Ennen kaikkea ne kuitenkin pakottavat tekemään tutkimusmatkan itseen, hakemaan vastauksia avoimiin kysymyksiin ja ratkaisuja suhteen pinttyneisiin toimintamalleihin.

VIDEO: Traileri! Suuria tunteita ja draamaa – tältä näyttää Temptation Island Suomen 14. kausi

Temppareita pääsee seuraamaan tälläkin kaudella kaksi jaksoa viikossa, kun uudet jaksot ilmestyvät Ruudun tilaajille keskiviikkoisin ja torstaisin.

Tällä kaudella sinkut ovat entistäkin suuremmassa roolissa, sillä juhlat eivät todellakaan lopu varsinaisen Temppari-kauden päätyttyä, vaan heti kauden perään nähdään täysin uusi sarjakonsepti Temptation Island Suomi: Sinkut, jossa ilman rakkautta jääneet sinkut molemmilta villoilta kohtaavat ja aloittavat oman bileidentäyteisen deittiruletin, jota seurataan Ruudussa 10 jakson ajan.

Temptation Island Suomi alkaa Ruudussa 1.10.

Uudet jaksot ilmestyvät Ruudun tilaajille keskiviikkoisin ja torstaisin.

Osallistujien promokuvat pääset lataamaan TÄÄLTÄ.

Temptation Island Suomi: Sinkut alkaa Ruudussa heti varsinaisen kauden päätyttyä.

Ihaniin TIS-sinkkuihin pääset tutustumaan paremmin TÄÄLLÄ ja TÄÄLLÄ.

Tutustu alla rohkeisiin pariskuntiin:

Inka, 20, Tampere & Boston, 18, Oulu

@ulmaneninka @iloveboston23

Yhdessä puoli vuotta

Tiktokissa toisiinsa tutustunut Inka ja Boston ovat etäsuhteessa. Yhteistä aikaa he viettävät Inkan luona Tampereella. Kotiinsa Ouluun Boston ei ole Inkaa vielä koskaan kutsunut, sillä ei jaksa siivota ja Oulu on hänen mukaansa tylsä kaupunki muutenkin.

Boston on Inkaa huomattavasti menevämpi ja sosiaalisempi, mikä aiheuttaa suhteessa ongelmia. Kun Boston on reissuillaan, kaipaisi Inka päivittäisiä hetkiä, jolloin keskitytään vain toiseen. Boston puolestaan toivoisi, että Inka huomaisi, ettei se ole maailmanloppu, jos hän ei ihan joka hetki ole tavoitettavissa. Myös pariskunnan kommunikaatio on paikoin vaikeaa, Inka kokee, ettei Boston ymmärrä hänen näkökulmiaan asioihin. Boston puolestaan toivoisi suorempaa puhetta.

VIDEO: Katso Inkan ja Bostonin esittelyvideo

Julia, 25, Oulu & Semi, 28, Oulu

@jullekaroliina @sempperi

Yhdessä seitsemän vuotta

Semi ja Julia ovat olleet yhdessä 7 vuotta. Viettelysten saarella he ovat jo konkareita, sillä he osallistuivat pariskuntana myös Temptation Islandin 11. kaudelle, joka toikin suhteeseen hetkellisen avun. Eipä aikaakaan, kun he törmäsivät kuitenkin jo uusiin haasteisiin. Julia kaipaa läheisyyttä ja kauniita sanoja, Semi puolestaan takaisin räväkkää ja suorasanaista Juliaansa, johon aikoinaan ihastui. Tällä kertaa he tulevatkin Temptation Islandille aivan uusista lähtökohdista ja erilaisessa tilanteessa kuin edellisellä kerralla.

Julialla ja Semillä on molemmilla paljon toiveita, mitä parisuhteessa voisi olla tulevaisuudessa paremmin, mutta he molemmat kokevat, että kipinä suhteesta on kadonnut. Temptation Islandille he lähtevät tutkimaan, voisiko liekki vielä roihahtaa. Panokset ovat kovat sillä, edessä on kaikki tai ei mitään – eli joko ero tai muutto ja perheen perustaminen uusissa ympyröissä.

VIDEO: Katso Semin ja Julian esittelyvideo

Roope, 29, Tampere & Sanni, 28, Tampere

@rrobbek @ssaaanni

Yhdessä kolme vuotta

Sanni ja Roope tapasivat ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten sokkotreffeillä Ex on the beach -ohjelmassa ja alkoivat seurustella pian kuvausten päätyttyä. Eniten kahnauksia heillä on aiheuttanut heidän tyystin erilainen parisuhdehistoriansa. Roope mainitseekin, että menneisyydessä Sanni on panostanut enemmän laatuun, kun taas Roope määrään.

Entiset heilat kävelevätkin taajaan pariskuntaa vastaan kaupungilla, mikä aiheutti Sannille alkuaikoina epämukavan olon. Vaikkei Roope samalla tavalla Sannin exiin törmää, on hän hyvin epäluuloinen Sannin miespuolisista ystävistä. Realitykatsojille tutun parin suhdetta varjosti alkuaikoina myös anonyymi juoruilu, kuinka Roope olisi nähty jossain kaupungilla toisen naisen kanssa. Mustasukkaisuuteen taipuvaiselle pariskunnalle viettelysten saari onkin se ultimaattisin testi – saavatko ulkopuoliset päästämään yhä mörköjä pään sisään?

VIDEO: Katso Roopen ja Sannin esittelyvideo

Nooa, 18, Jämsä & Pihla, 20, Jämsä

@nooan_arkki_ @pihllaaa

Yhdessä puoli vuotta

Jo lapsena kesäleirillä toisensa ensi kerran tavanneet Pihla ja Nooa tapasivat uudelleen aikuisina yhteisten kavereiden kautta. Kaikessa hiljaisuudessa alkanut suhde tuli monelle yllätyksenä, sillä kukaan ei ollut ajatellut Nooan etsivän mitään vakavaa. Eikä hän etsinytkään, mutta ajautui parisuhteeseen, sillä “Pihla tuli ja teki kaiken työn”.

Pikavauhtia yhteen muuttanut pariskunta ei ole puolen vuoden aikana ollut juurikaan erossa, joten he eivät tiedä, miten kokevat ikävää. Heillä on yhteinen kaveripiiri, jossa on niin miehiä kuin naisiakin, ja ystävyys eri sukupuolten kanssa on hyvin luonnollista. Mustasukkaisuuden tunteita ei ole tähän mennessä syntynyt.

Pariskuntaa yhdistää samanlainen huumorintaju, mutta muuten he ovat luonteeltaan melko erilaisia. He kuitenkin ajattelevat, että se on hyvä asia, sillä vastakohdat täydentävät toisiaan.

VIDEO: Katso Pihlan ja Nooan esittylyvideo