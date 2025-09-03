Vihreiden Hyrkkö ja Hopsu patistavat hallitusta tunnustamaan Palestiinan: ”Puheet kahden valtion mallista tarvitsevat villoja”

Hyrkön ja Hopsun mukaan puheet kahden valtion mallin tukemisesta jäävät tyhjiksi ilman valmiutta tunnustaa Palestiinan valtio yhdessä muun Euroopan kanssa. Hyrkkö ja Hopsu osallistuivat tällä viikolla Edinburghissa Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelmia koskevaan kansainväliseen kokoukseen.

— Kahden valtion malli ei ole utopiaa, vaikka kestävä rauha Israelin ja Palestiinan välillä juuri nyt tuntuukin kaukaiselta. Se edellyttää huomattavasti nykyistä voimakkaampaa tukea ja painostusta kansainväliseltä yhteisöltä, sanovat Hyrkkö ja Hopsu.

— Suomen tuki kahden valtion mallille on epäuskottavaa, jos teot loistavat poissaolollaan. Suomen on tunnustettava Palestiina ja osana kansainvälistä yhteisöä painostettava Israel lopettamaan palestiinalaisten murhaaminen ja uusien maa-alueiden valtaaminen palestiinalaisalueilta, painottaa eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän varapuheenjohtajana toimiva Hyrkkö.

Hopsu ja Hyrkkö vaativat päätöstä Palestiinan tunnustamisesta.

— Israel toteuttaa kansanmurhaa ja näännyttää lapsia silmiemme edessä. Samaan aikaan Israelin päättäjät toimivat avoimen vihamielisesti palestiinalaisia kohtaan ja kahden valtion mallin toteutumisen estämiseksi. Kaiken tämän valossa Suomen hallituksen haparointi Palestiinan tunnustamisessa uhkaa jättää meidät historian väärälle puolelle. On aika toimia, patistaa Eduskunnan Ihmisoikeusverkoston puheenjohtajana toimiva Hopsu.