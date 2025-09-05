Raskone rakentaa Tuusulaan uuden raskaan kaluston korjaamokeskuksen – 80 ammattilaista siirtyy uusiin tiloihin

Keväällä 2026 Tuusulan Sulankaareen nousee Suomen moderneimpiin kuuluva raskaan kaluston korjaamokeskus – paikka, jossa huipputeknologia, osaaminen ja asiakaslähtöinen palvelu kohtaavat. Uusi keskus kokoaa saman katon alle Raskoneen Airport- ja Trailer-toiminnot sekä 80 alan ammattilaista, ja tuo asiakkaille entistä sujuvammat ja keskitetymmät palvelut.

”Uudet tilat ovat meille merkittävä askel eteenpäin. Suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden ja henkilöstön tarpeet sekä tulevaisuuden huolto- ja korjausratkaisut. Uudet ajoneuvot vaativat erikoisosaamista ja oikeat tilat huollon ja korjausten toteuttamiseen – siksi olemme varmistaneet, että uusi Tuusulan keskus on valmis vastaamaan myös sähköistyvän kaluston ja muiden kehittyvien teknologiaratkaisujen tarpeisiin”, kertoo Raskoneen toimitusjohtaja Jan Popov.

Sijainti logistiikan ytimessä

Uusi korjaamokeskus sijoittuu logistisesti erinomaiselle paikalle Tuusulaan. Lahden- ja Tuusulanväylältä matkaa kertyy vain noin viisi minuuttia, Kehä III:lta kymmenen ja tulevalta Kehä IV -yhteydeltä reilusti alle kymmenen.

Kaksi leveää liittymää ja avara, selkeästi suunniteltu piha tekevät asioinnista vaivatonta raskaallakin kalustolla. Sijainti ja helppo saavutettavuus vähentävät seisonta-aikoja ja nopeuttavat huoltoasiointia.

Tuusulan merkitys logistiikan ja teollisuuden keskuksena on kasvanut nopeasti, kun monet alan toimijat ovat siirtäneet toimintaansa Vantaalta Tuusulan ja Keravan alueille. Kehä IV:n valmistuminen vahvistaa tätä kehitystä entisestään ja tekee alueesta entistä saavutettavamman raskaalle liikenteelle.

”Olemme erittäin iloisia Raskoneen päätöksestä rakentaa uudet modernit korjaamotilansa Sulankaareen. Tämä tukee mainiosti kuntastrategiaan ja pormestariohjelmaan kirjattuja elinvoimaan liittyviä tavoitteitamme, lisää työpaikkavarantoa ja jatkaa pääkaupunkiseudun logistiikan keskittymistä alueellemme. Toivotamme Raskoneen lämpimästi tervetulleeksi Tuusulaan!” kommentoi Tuusulan pormestari Janne Mellin.

Moderni keskus – kaikki palvelut saman katon alta

Sulankaaren uudessa korjaamokeskuksessa on 30 nykyaikaista korjauspaikkaa, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista ja monipuolisimmista huolto- ja korjaamopisteistä.

Tilat ja laitteisto on suunniteltu niin, että niissä onnistuvat tehokkaasti päivittäiset huollot sekä vaativammat korjaustyöt. Moderni korjaamoinfra takaa, että kaluston kunnossapito sujuu luotettavasti, ilman turhia seisonta-aikoja.

Samalla Airportin ja Trailerin palvelut yhdistyvät, mikä tuo asiakkaille selvän edun: kaikki tarvittavat palvelut löytyvät jatkossa yhdestä paikasta.

Korjaamokeskus kattaa koko hyötyajoneuvokaluston kunnossapidon – alustat, päällirakenteet, vauriokorjaukset sekä moottori- ja vaihteistotyöt.Tavoite on yksinkertainen: pitää asiakkaiden kalusto liikkeellä tehokkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Investointi asiakkaisiin, henkilöstöön ja alueeseen

Uusi korjaamokeskus on strateginen investointi, joka tukee asiakkaiden toimintaa ja tarjoaa henkilöstölle entistä paremmat työolosuhteet. Valoisat, tilavat ja modernit työtilat on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa, jotta ne tukevat sujuvaa, turvallista ja tehokasta työskentelyä.

”Sulankaaren sijainti on meille ja asiakkaillemme ihanteellinen – saavutettavuus on erinomainen ja samalla vältymme suurimmilta ruuhkilta. Tämä hanke tukee pitkäjänteistä kehitystämme ja vahvistaa asemaamme asiakkaidemme ensisijaisena kumppanina”, Popov sanoo.