Satakuntalaisille pk-yrityksille jaossa 5,8 miljoonaa euroa yritysrahoitusta
Satakunnassa toimiville pk-yrityksille on tänä vuonna tarjolla vielä arviolta 4,3 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustuksia Euroopan aluekehittämisrahastosta. Avustusta voi saada investointien sekä erilaisten liiketoimintaa kehittävien ja kasvattavien toimenpiteiden tueksi. Haku on avoinna 15.11.2025 saakka. Lisäksi Satakunnassa on jaossa vielä arviolta 1,5 miljoonaa euroa maaseudun yritystukia.
Mihin avustusta voi saada ja kuinka paljon?
Tällä hakujaksolla pienille ja keskisuurille yrityksille on Satakunnassa jaossa yrityksen kehittämisavustusta arviolta 1,7 miljoonaa euroa kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen, 1,2 miljoonaa euroa energiatehokkuutta parantaviin ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin hankkeisiin ja 1,4 miljoonaa euroa kiertotalouteen siirtymistä edistäviin hankkeisiin.
Avustusta voidaan myöntää investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Avustettavissa hankkeissa tehdään tai kokeillaan aina jotain uutta. Rahoitusta ei siis voi saada yrityksen tavanomaiseen toimintaan.
Satakunnassa mikro- ja pienyrityksille myönnetään tukea investointeihin pääsääntöisesti 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %. Kehittämishankkeisiin voidaan Satakunnassa myöntää tukea enintään 50 % koko hankkeen kustannuksista.
Pienin myönnettävä yrityksen kehittämisavustus on Satakunnassa pääsääntöisesti 10 000 euroa.
Miten avustusta haetaan?
– Kun yrityksellä on hankeidea, suosittelen ottamaan ennen hakemuksen jättämistä yhteyttä asiantuntijoihimme. Voimme siten varmistaa, että yritys ja hankeidea täyttävät yleiset hakukriteerit ja hakemuksen kanssa kannattaa edetä, yritysasiantuntija Samuli Seppälä kertoo.
Rahoitusta haetaan EURA21-järjestelmässä Satakunnan hakuilmoituksen kautta. Hakujärjestelmä ohjaa hakijaa eteenpäin. Rahoituksen hakemisessa auttaa ELY-keskusten valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta.
– Rahoitusneuvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos tarvitsee apua hakujärjestelmän kanssa tai haluaa tietää lisää yrityksen tarpeisiin sopivista rahoitusvaihtoehdoista. Kun yrityksellä on selkeä hankeidea, kannattaa ottaa yhteyttä meihin asiantuntijoihin ja käydä idea läpi yhdessä ennen hakemuksen jättämistä, Seppälä vinkkaa.
Maaseudun yritystukia tarjolla 1,5 miljoonaa euroa
Maaseudulla sijaisevien yritysten tuet tarjoavat mahdollisuuksia aloittaville ja laajentaville yrityksille. Maaseudun yritysrahoitusta voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.
Satakunnassa maaseuduksi lasketaan koko maakunta Rauman ja Porin keskusta-alueita lukuun ottamatta. Maaseudun yritystuet ovat maaseudulla sijaitsevia eri toimialojen yrityksiä varten.
– Satakunnassa on jaossa vielä arviolta 1,5 miljoonaa euroa maaseudun yritystukia. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Seuraava valintajakso päättyy 15.10.2025, yritysasiantuntija Lauri Parviainen kertoo.
Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen. Asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.
Lisätietoja:
Valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta p. 0295 024 800 (arkisin klo 9–15) tai pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi
Yrityksen kehittämisavustuksissa satakuntalaisia yrityksiä palvelevat:
Samuli Seppälä, rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 104, samuli.seppala@ely-keskus.fi
Arto Lehtovirta, rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 183, arto.lehtovirta@ely-keskus.fi
Yrityksen kehittämisavustuksen Satakunnan hakuilmoitus
Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta löydät ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus -sivulta sekä rakennerahastot.fi-sivustolta.
Maaseudun yritystuissa satakuntalaisia yrityksiä palvelevat:
Lauri Parviainen, yritysasiantuntija, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 071, lauri.parviainen@ely-keskus.fi
Jari Hankaankorpi, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 037, jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne JortikkastrategiapäällikköSatakunnan ELY-keskusPuh:0295 022 046anne.jortikka@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Satakunnan ELY-keskus
Satakunnassa 11 320 työtöntä työnhakijaa heinäkuussa26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työvoiman kysyntä on jatkunut heikkona ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna.
Satakunnan elinvoimaisuutta tuettiin ELY-keskuksen kautta liki 25 miljoonalla eurolla vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla20.8.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Rahoituksella vahvistettiin yritystoiminnan edellytyksiä, kehitettiin maaseutua sekä edistettiin työllistymistä ja osaamista.
Satakunnassa työttömyydessä tavanomaista kausittaista nousua kesäkuussa22.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työvoiman kysyntä on jatkunut heikkona ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna.
Satakunnassa työttömyys on noussut muuta maata enemmän25.6.2025 08:18:55 EEST | Tiedote
Suhteellisesti eniten nousua vuoden takaiseen verrattuna on ollut nuorten työttömyydessä.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus vahvistaa alueellisen elinvoiman ja talouden kestävää kasvua vuoden 2026 alusta lähtien19.6.2025 08:30:35 EEST | Tiedote
Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi aluehallintouudistusta koskevan hallituksen esityksen 18.06.2025. Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten pohjalta perustetaan Lounais-Suomen elinvoimakeskus, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. ELY-keskusten ympäristön lupiin ja valvontaan liittyvät tehtävät kootaan uuteen valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon yhdessä aluehallintovirastojen ja Valviran tehtävien kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme