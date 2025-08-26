Satakuntalaisille pk-yrityksille jaossa 5,8 miljoonaa euroa yritysrahoitusta

Mihin avustusta voi saada ja kuinka paljon?

Tällä hakujaksolla pienille ja keskisuurille yrityksille on Satakunnassa jaossa yrityksen kehittämisavustusta arviolta 1,7 miljoonaa euroa kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen, 1,2 miljoonaa euroa energiatehokkuutta parantaviin ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin hankkeisiin ja 1,4 miljoonaa euroa kiertotalouteen siirtymistä edistäviin hankkeisiin.

Avustusta voidaan myöntää investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Avustettavissa hankkeissa tehdään tai kokeillaan aina jotain uutta. Rahoitusta ei siis voi saada yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Satakunnassa mikro- ja pienyrityksille myönnetään tukea investointeihin pääsääntöisesti 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %. Kehittämishankkeisiin voidaan Satakunnassa myöntää tukea enintään 50 % koko hankkeen kustannuksista.

Pienin myönnettävä yrityksen kehittämisavustus on Satakunnassa pääsääntöisesti 10 000 euroa.

Miten avustusta haetaan?

– Kun yrityksellä on hankeidea, suosittelen ottamaan ennen hakemuksen jättämistä yhteyttä asiantuntijoihimme. Voimme siten varmistaa, että yritys ja hankeidea täyttävät yleiset hakukriteerit ja hakemuksen kanssa kannattaa edetä, yritysasiantuntija Samuli Seppälä kertoo.

Rahoitusta haetaan EURA21-järjestelmässä Satakunnan hakuilmoituksen kautta. Hakujärjestelmä ohjaa hakijaa eteenpäin. Rahoituksen hakemisessa auttaa ELY-keskusten valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta.

– Rahoitusneuvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos tarvitsee apua hakujärjestelmän kanssa tai haluaa tietää lisää yrityksen tarpeisiin sopivista rahoitusvaihtoehdoista. Kun yrityksellä on selkeä hankeidea, kannattaa ottaa yhteyttä meihin asiantuntijoihin ja käydä idea läpi yhdessä ennen hakemuksen jättämistä, Seppälä vinkkaa.

Maaseudun yritystukia tarjolla 1,5 miljoonaa euroa

Maaseudulla sijaisevien yritysten tuet tarjoavat mahdollisuuksia aloittaville ja laajentaville yrityksille. Maaseudun yritysrahoitusta voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Satakunnassa maaseuduksi lasketaan koko maakunta Rauman ja Porin keskusta-alueita lukuun ottamatta. Maaseudun yritystuet ovat maaseudulla sijaitsevia eri toimialojen yrityksiä varten.

– Satakunnassa on jaossa vielä arviolta 1,5 miljoonaa euroa maaseudun yritystukia. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Seuraava valintajakso päättyy 15.10.2025, yritysasiantuntija Lauri Parviainen kertoo.

Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen. Asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Lisätietoja:

Valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta p. 0295 024 800 (arkisin klo 9–15) tai pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

Yrityksen kehittämisavustuksissa satakuntalaisia yrityksiä palvelevat:

Samuli Seppälä, rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 104, samuli.seppala@ely-keskus.fi

Arto Lehtovirta, rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 183, arto.lehtovirta@ely-keskus.fi

Yrityksen kehittämisavustuksen Satakunnan hakuilmoitus

Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta löydät ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus -sivulta sekä rakennerahastot.fi-sivustolta.

Maaseudun yritystuissa satakuntalaisia yrityksiä palvelevat:

Lauri Parviainen, yritysasiantuntija, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 071, lauri.parviainen@ely-keskus.fi

Jari Hankaankorpi, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 037, jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi

Lisätietoja maaseudun yritystuista